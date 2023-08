Jordan Spieth marque un impressionnant premier tour 63 pour mener le championnat St. Jude de la PGA | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la manche d’ouverture du championnat FedEx St. Jude de Memphis.

Jordan Spieth a contribué à l’aigle pour prendre la tête du premier tour du championnat FedEx St. Jude, le match aller des éliminatoires de la FedExCup, jeudi à Memphis.

L’aigle de Spieth au 16e trou par cinq au TPC Southwind l’a propulsé dans le siège du conducteur à sept sous, et il a fait deux pars pour terminer un 63 sans bogey.

Tom Kim, de Corée du Sud, est deuxième à six moins de 64 ans, et Collin Morikawa et l’Argentine Emiliano Grillo sont à égalité au troisième rang à cinq moins de 65 ans. Lucas Glover, qui s’est qualifié pour les séries éliminatoires en remportant le championnat Wyndham la semaine dernière, fait partie d’un cravate massive à quatre moins de 66 ans.

Les 70 meilleurs joueurs de la course aux points de la FedExCup qui a duré toute la saison se sont qualifiés pour les séries éliminatoires, et seuls les 50 meilleurs du classement après ce tournoi se qualifieront pour le championnat BMW de la semaine prochaine. Il n’y a pas de coupe de 36 trous au championnat FedEx St. Jude pour la première fois.

Le leader des points FedExCup, Jon Rahm, a eu un double bogey et quatre bogeys en route vers un oubliable, trois sur 73, le plaçant à égalité au 65e rang.

S’il terminait le tournoi aussi loin dans le classement, il devrait toujours conserver la première place. Scottie Scheffler et Rory McIlroy, entrant dans les semaines n ° 2 et 3, ont chacun tiré 3 sous 67 jeudi.

Spieth, le champion FedExCup 2015, n’a pas gagné en tournée depuis le RBC Heritage en avril 2022.

Qui va gagner la FedExCup ? Regardez les éliminatoires de la FedExCup en direct en août sur Sky Sports. La couverture en direct du championnat FedEx St. Jude se poursuit vendredi à partir de 18 heures. Sky Sports Golf.