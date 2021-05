Jordan Spieth fait vibrer les supporters locaux avec neuf moins de 63 ans lors de la première journée d’AT & T Byron Nelson | Actualités du golf

3:06



Faits saillants d’un jeune de moins de 63 ans de Jordan Spieth devant les fans de sa ville natale à l’AT & T Byron Nelson à Dallas, où il est à égalité pour la tête après un aigle passionnant au dernier.

Jordan Spieth a réussi un putt passionnant de 55 pieds pour Eagle sur le green final pour prendre une part de l’avance au premier tour à l’AT & T Byron Nelson.

Le coup final de Spieth a suscité sans doute les acclamations les plus fortes entendues sur un parcours de golf depuis plus d’un an, le natif de Dallas ravissant les locaux avec un superbe neuf de moins de 63 ans, correspondant à la référence antérieure de JJ Spaun.

Rafa Cabrera Bello s’est donné un coup de pouce bien mérité avec un 64, tandis que les piliers de la Ryder Cup Luke Donald et Sergio Garcia ont ouvert avec des 65 de haute qualité – un meilleur que l’actuel capitaine européen Padraig Harrington.

Un parcours généreux de TPC Craig Ranch, rendu encore plus facile par des mensonges préférés, a abandonné plus de 130 tours sous par, Bryson DeChambeau étant frustré de n’avoir tiré « que » un 69, ce qui n’était pas suffisant pour le placer dans le top 70 après le premier jour.

En haut de la pile se trouve Spieth, qui était l’un des nombreux joueurs à avoir eu le sentiment de laisser passer quelques opportunités supplémentaires malgré sa carte contenant sept birdies et son tramway d’un aigle au dernier.

Le plus long putt qu’il a réussi pour birdie était un 12 pieds sur le premier green, même s’il était plus qu’heureux d’expier les chances gaspillées avec sa finale qui plairait à la foule, son énorme putt du mauvais niveau faisant son voyage sur la pente et s’est cassé à gauche puis à droite pour trouver sa cible.

« Je pourrais certainement regarder en arrière et dire que j’ai raté quelques putts assez faciles, mais j’ai aussi réussi celui sur 18 », a déclaré le résurgent Spieth après son premier tour de compétition depuis le Masters après une pause forcée en raison de son test positif pour Covid -19.

« En fait, j’avais des nerfs sur le n ° 1 comme si c’était le premier coup de la saison. Je ne me suis pas entraîné pendant trois semaines consécutives, ce qui est très inhabituel. Normalement, deux jours de congé, c’est le plus pendant une saison, puis je ne fais que recommencer. il.

« Alors j’étais assez nerveux sur le premier tee et pour commencer. Pour faire le birdie, c’était plutôt cool. C’est presque comme les nerfs que vous ressentez pour la première fois à une majeure, Ryder Cup, et juste pour faire un birdie calmement, Je pensais que cela me donnait beaucoup de confiance. «

Spieth s’est également nourri de l’énergie des fans de sa ville natale, qui, a-t-il admis, étaient probablement bien alimentés en «jus de swing» quand il a cloué son gros putt sur 18 au soleil de début de soirée.

« Il s’est cassé de gauche à droite au début et le reste était tout droit. J’essaie juste de toucher et de terminer une bonne journée, et j’ai commencé à me pencher parce que je pensais que ça allait manquer à gauche et c’est juste sorte de tombé dans le côté gauche du trou.

« Le rugissement était assez électrique. Je veux dire, c’est juste amusant. C’est juste génial de ressentir le soutien pour nous trois, nous avons eu deux aigles et un birdie sur le dernier de notre groupe où ils ont ressenti ce genre de soutien toute la journée.

« Nous ne le faisons pas nécessairement pour les rugissements, mais c’est un bonus sympa à la fin quand il termine un tour comme ça. »

Spaun a également gardé un bogey de sa carte dans un premier match de neuf birdies, tandis que Cabrera Bello était soulagé de profiter des conditions amicales après 18 mois difficiles au cours desquels il n’a posté qu’un seul top-10 alors que son classement mondial a glissé à 130e.

« Ce fut une année difficile », a déclaré l’Espagnol, avec plus qu’un soupçon d’euphémisme. « Je lutte principalement avec les fers. Mon jeu court en général a été bon, le putting a été irrégulier, mais en général je n’étais pas vraiment inquiet à ce sujet.

Hideki Matsuyama a tiré un 68 à son premier tour depuis sa victoire au Masters

« Je ne conduis pas très longtemps mais j’ai tendance à être assez précis, donc ça a été les fers. Je n’ai pas frappé autant de greens, ne me donnant pas beaucoup de chances de birdie décentes, alors je mets évidemment un beaucoup de pression au putt et au jeu court aussi.

«Aujourd’hui, j’ai senti que j’avais frappé beaucoup de bons coups de fer. Je suis curieux de vérifier les statistiques et de voir les coups gagnés, mais je les ai vraiment frappés de près aussi. C’était clairement la plus grande différence.

Cabrera Bello a été rejoint sur huit sous par Aaron Wise et Doc Redman, tandis que l’ancien n ° 1 mondial Donald a connu sa meilleure manche pendant un certain temps alors qu’il cherche à remettre sa carrière sur les rails après 11 coupures manquées lors de ses 12 derniers départs.

2:31 Luke Donald s’est donné un énorme regain de confiance en ouvrant l’AT & T Byron Nelson avec un sept-moins de 65 ans, frappant les 18 greens en régulation. Luke Donald s’est donné un énorme regain de confiance en ouvrant l’AT & T Byron Nelson avec un sept-moins de 65 ans, frappant les 18 greens en régulation.

Donald, Garcia, l’Irlandais Seamus Power et son coéquipier de la Ryder Cup 2018, Alex Noren, ont tous remis en 65, Harrington imitant l’exploit de Donald de frapper les 18 greens en régulation dans son 66 qui mettait en vedette un aigle au 18e rang similaire à Spieth. .

Le premier tour de compétition de Hideki Matsuyama en tant que champion des Masters a été un solide cinq-birdie 68, le même score que Jon Rahm, tandis que Brooks Koepka avait besoin d’un birdie au dernier pour casser la parité alors qu’il se livrait à une bataille juste pour faire le week-end.