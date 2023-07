Jordan Spieth et Justin Thomas deviendront propriétaires minoritaires du club anglais de Leeds United

Les golfeurs Jordan Spieth et Justin Thomas sont sur le point de devenir propriétaires minoritaires du club de football anglais Leeds United, Spieth a déclaré à Sky Sports mercredi.

Spieth et Thomas investissent dans le groupe de propriété des 49ers de San Francisco, 49ers Enterprises, qui est en train de reprendre Leeds après sa relégation de la Premier League au championnat de deuxième niveau pour la saison prochaine.

Spieth a déclaré que son compatriote joueur du PGA Tour, Rickie Fowler, avait décidé de ne pas investir après la relégation de Leeds.

Un message laissé aux 49ers mercredi n’a pas été immédiatement renvoyé.

« La relégation n’était pas idéale », a déclaré Spieth, « mais nous nous sommes impliqués avec le groupe des 49ers pour acheter une plus grande part et entrer avec eux en faisant les choses avec autant de succès qu’ils le font partout où ils ont touché.

« Nous pensions que ce serait une opportunité intéressante. C’est une grande ville, un club historique, un lieu formidable à Elland Road, et une fois que nous avons examiné la question, nous avons réalisé que cela pourrait être vraiment excitant. »

Le groupe de propriété des 49ers a investi pour la première fois à Leeds en 2018 et a augmenté sa part à 44% fin 2021. Le club de la NFL a conclu le mois dernier un accord pour reprendre Leeds avec les joueurs de la NBA Larry Nance Jr. et TJ McConnell en tant que partenaires minoritaires.

Leeds n’a pas précisé le prix de vente des 56% restants, mais les médias britanniques l’ont rapporté à 170 millions de livres (214 millions de dollars).

Spieth et Thomas sont des amis de longue date. Spieth est trois fois champion majeur et Thomas a deux titres majeurs. Les deux sont en Grande-Bretagne pour le Scottish Open de cette semaine et le British Open de la semaine prochaine au Royal Liverpool.

Reportage de l’Associated Press.

