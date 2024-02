Jordan Spieth déclare que l’alliance PIF n’est pas nécessaire après l’accord SSG-PGA Tour

PEBBLE BEACH – Jordan Spieth a déclaré qu’il ne croyait pas qu’un accord avec le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite soit nécessaire maintenant qu’un nouveau partenariat avec Strategic Sports Group pourrait injecter 3 milliards de dollars dans les nouvelles PGA Tour Enterprises.

Spieth, qui a rejoint le comité de politique des joueurs du PGA Tour après la démission de Rory McIlroy en novembre, a déclaré que le principal point positif d’un accord avec le PIF, qui finance la LIV Golf League, est qu’il pourrait réunifier le golf, mais il n’est « pas sûr ». si, comment ou quand cela serait fait.

Le PGA Tour a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que l’accord avec SSG permet un co-investissement du PIF, sous réserve de toutes les approbations réglementaires nécessaires.

“Je ne pense pas que ce soit nécessaire”, a déclaré Spieth mercredi. “L’idée est que nous avons un partenaire stratégique qui permet au PGA Tour de continuer comme il fonctionne actuellement, sans rien d’autre, avec l’option d’autres investisseurs.”

Selon un communiqué, grâce au financement de SSG, 200 membres du PGA Tour auraient accès à un programme « unique en son genre » qui leur permettrait de devenir actionnaires de PGA Tour Enterprises, qui est une entité à but lucratif. Les membres auraient collectivement accès à plus de 1,5 milliard de dollars en subventions en actions, qui seront acquises au fil du temps. Le montant des subventions sera déterminé par un système à plusieurs niveaux basé sur « les réalisations professionnelles, les réalisations récentes, la participation et les services futurs et le statut de membre du PGA Tour ».

“Les joueurs sont désormais propriétaires”, a déclaré Spieth. “Donc, non seulement ils bénéficient de la tournée, mais ils sont désormais propriétaires d’actions, ils veulent donc le promouvoir eux-mêmes. Ils veulent eux-mêmes améliorer le produit. Non pas qu’ils ne le faisaient pas auparavant, mais vous bénéficiez directement de la possession d’une pièce. “.

Le golfeur Eric Cole a déclaré que le plan « semble être une bonne chose » pour les membres du PGA Tour.

“On dirait que c’est quelque chose qui n’a pas vraiment été fait dans le sport auparavant”, a déclaré Cole à ESPN. “… Je pense que beaucoup de détails doivent encore être décidés ou déterminés, mais cela semble être une nouvelle passionnante, et ça va être cool de voir où cela nous mènera.”

Bien que l’accord SSG ait été conclu, il existe toujours un sentiment général d’incertitude parmi les acteurs quant à la manière exacte dont les capitaux propres seront décaissés, ainsi que sur ce qu’un éventuel accord PIF pourrait signifier pour le retour ou la réintégration des acteurs de LIV.

“Il y a eu tellement de grands changements dans le golf au cours des deux dernières années, et j’ai l’impression que chaque semaine, il y a un nouveau changement, donc nous verrons comment ça se passe”, a déclaré Ben Griffin à ESPN. “J’avais l’impression que c’était encore un peu vague sur ce que nous savons en tant que joueurs, mais en fin de compte, j’espère que cela aidera en quelque sorte à mettre fin à la guerre qui semble se dérouler entre [LIV Golf and the PGA Tour]et j’espère que nous nous rapprocherons progressivement de l’endroit où le golf prospère.

Mardi, McIlroy a déclaré qu’il pensait que les joueurs du LIV devraient être autorisés à revenir sans punition et à jouer sur le circuit de la PGA s’ils sont encore éligibles. Spieth, quant à lui, a déclaré que les membres restaient divisés sur cette décision et indécis sur la possibilité d’un quelconque type de partenariat avec le PIF.

“J’ai interrogé beaucoup de joueurs, j’ai beaucoup discuté avec beaucoup de joueurs au cours des derniers mois”, a déclaré Spieth. “C’est le point de vue de Rory. Je pourrais nommer des gars avec le même point de vue, je pourrais nommer des gars avec un point de vue totalement opposé. Donc, ce que pensent les joueurs à ce sujet est certainement mitigé.”

Christiaan Bezuidenhout a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec McIlroy et estimait qu’une partie importante des membres de la tournée ne souhaitait pas une réunification.

“Cela ne me dérangerait pas d’avoir plus d’investisseurs dans le PGA Tour, mais je ne voudrais pas voir aucun des gars de LIV revenir”, a déclaré Bezuidenhout à ESPN. “[McIlroy’s] un gars sur 200 qui ressent cela. Je ne pense donc pas que son avis devrait être le seul à avoir son mot à dire sur la tournée. Il est évidemment un énorme atout pour le PGA Tour et il dirige bien notre circuit, mais je ne pense tout simplement pas que son virage à 180° qu’il a effectué au cours des derniers mois serait la bonne décision. Je pense qu’il y a beaucoup plus à faire et il y a beaucoup de gars qui ressentent cela. »

Bien que Bezuidenhout se soit dit d’accord avec le point de vue de McIlroy selon lequel une réunification serait bonne pour le sport, il a également exprimé que cette fissure dans le golf s’est produite uniquement à cause du LIV et que la plupart des joueurs du circuit s’accrochent toujours au fait qu’ils sont restés tandis que d’autres ont pris l’argent. et gauche.

“Beaucoup de gars ont également refusé des millions de dollars, ce qui aurait fait une différence dans leur vie, probablement pas dans celle de Rory, mais dans celle de beaucoup d’autres gars”, a déclaré Bezuidenhout. “Je connais même certains des meilleurs qui ne veulent pas que les gars de LIV reviennent ici. Si le PIF veut investir, c’est évidemment génial, mais j’ai juste l’impression que les joueurs du conseil d’administration devraient représenter 70 % des joueurs qui je ressens ce que je ressens.

Griffin fait partie de ces joueurs qui semblent hésiter. D’un point de vue financier, a-t-il déclaré, ce que McIlroy préconise maintenant est logique, et il comprend pourquoi McIlroy a changé d’avis.

“J’ai l’impression que les opinions changent de jour en jour”, a déclaré Griffin. “Mais je pense que tout le monde veut que tout le monde joue les uns contre les autres. Nous avons 80 des meilleurs joueurs du monde cette semaine, mais Jon Rahm n’est pas là, et il y a certains noms qui devraient peut-être être ici. J’espère que nous pourrons nous rapprocher de cela. de retour.”

Cet avenir reste cependant lointain. Tout accord potentiel avec le PIF prendrait du temps et nécessiterait non seulement un accord sur les finances, mais aussi un examen réglementaire après que l’alliance proposée entre le PIF et le DP World Tour ait attiré l’attention du Congrès et de la division antitrust du ministère américain de la Justice.

“Si le PIF était intéressé à adhérer à des conditions qui plaisent à nos membres et que les conditions économiques soient égales ou non au-delà des SGS, et qu’ils pensent que ce serait une bonne idée, je pense que c’est là que les discussions commenceront”, a déclaré Spieth. “Je pense qu’il devrait être extrêmement positif à ce stade que le navire tourne et qu’il ne puisse continuer que dans le bon sens à partir d’ici. …

“Nous sommes dans un endroit où nous pourrions être meilleurs que jamais en tournée.”