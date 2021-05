Jordan Spieth de retour dans la contestation de Byron Nelson alors que Sam Burns conserve la tête | Actualités du golf

1:11



Jordan Spieth discute de son 66 au troisième tour de l’AT & T Byron Nelson et passe en revue son putt d’aigle au 18e

Jordan Spieth a terminé 18e pour la deuxième fois en trois jours pour revenir en lice à l’AT & T Byron Nelson à Dallas.

Les trois qui ont plu à la foule lors de la dernière normale de cinq au TPC Craig Ranch ont valu au Texan de 27 ans une note de six moins de 66 ans et l’ont porté à 199 moins de 17 ans après 54 trous.

Il est à trois tirs de la tête, qui est toujours détenue par Sam Burns après un 69 de moins de trois ans qui lui a permis de devancer KH Lee de la Corée du Sud.

Spieth avait ouvert avec un 63 pour partager la tête du premier tour, mais avait du mal à surmonter une « mauvaise humeur » causée par son départ précoce alors qu’il marquait un 70 vendredi pour perdre six heures.

Les pars aux cinq premiers trous samedi n’auront pas trop encouragé Spieth mais il était tout sourire après une série de six birdies en neuf trous à partir du sixième grâce à un excellent jeu de fer.

Son humeur se sera à nouveau assombrie avec des bogeys à trois putts sur une courte distance à la fois au 15e et au 16e, mais le 18e s’est une fois de plus montré à son goût.

Après avoir réussi un putt d’oiseau de 55 pieds au premier tour, il était de nouveau sur la cible avec une descente délicate de 30 pieds depuis l’arrière du green alors que les acclamations rugissaient autour du 18e green.

Spieth réagit en regardant son putt d’aigle tomber le 18

Malgré cet aigle de fermeture, Spieth était frustré par ses deux putts de trois putts et a l’intention de bien mettre son coup pour le tour final.

« J’ai juste besoin d’être un peu plus solide dans mon coup », a-t-il déclaré. «J’ai eu un ajustement dans ma configuration aujourd’hui et je lui ai fait confiance tout au long de la manche, mais je me suis un peu ouvert et je me suis inquiété sur un couple manquant à gauche, alors j’ai fini par les pousser à droite.

Spieth a rebondi de son 70 vendredi avec un 66

« Donc, ce sont juste des trucs qui viennent avec plus de répétitions. C’est vraiment tout ce que c’est. Le reste du jeu est vraiment solide. C’est juste un peu si je mettais aussi bien que je le fais dans les tournois que je gagne, nous aurions un certain nombre. des accidents vasculaires cérébraux mieux en ce moment. J’espère que je pourrai compenser cela demain.

« Si j’ai juste l’attitude que j’ai adoptée aujourd’hui, sors et sois vraiment patient, attends que ça me vienne, joue bien les trous faciles et attends tes chances, je pense qu’il y a encore un six ou sept sous là-bas. »

Charl Schwartzel partage la troisième place avec Spieth

Spieth est à égalité au troisième rang avec le Sud-Africain Charl Schwartzel et son compatriote américain Matt Kuchar, qui a également fait leurs mouvements avec 66, ainsi que le Suédois Alex Noren.

Le point culminant de la manche de Schwartzel a été un aigle au cinquième où il a réussi un putt de 31 pieds et il a également terminé fortement avec des birdies à 17 et 18 ans, tandis que Kuchar a profité d’une série de quatre birdies successifs à partir du troisième.

Le seul bogey de Matt Kuchar de la journée est arrivé le 15

Noren, jouant dans le groupe final avec Burns, a remporté le cinquième de la même manière que Schwartzel, mais a foulé l’eau un peu après avant un birdie bienvenu au dernier pour un 70.

Sam Burns a remporté le championnat Valspar lors de son événement précédent

Burns, cherchant à poursuivre sa victoire au championnat Valspar lors de sa dernière sortie plus tôt ce mois-ci, a eu du mal à trouver le rythme qui lui a permis de marquer un 62 vendredi alors qu’il mélangeait deux bogeys avec trois birdies sur les neuf premiers.

Mais le neuf arrière de l’Américain de 24 ans était beaucoup plus solide avec des birdies aux 12e et 18e, lui assurant un 69 de moins de trois ans.

Burns a déclaré: « Je n’avais pas vraiment mes meilleurs trucs aujourd’hui et j’en ai laissé quelques-uns là-bas, mais j’ai pu en tirer trois sous. Je suis fier de la façon dont nous nous sommes battus là-bas. »

1:24

Dans la perspective du tour final après sa récente expérience de victoire, il a ajouté: « Je pense que pour commencer, je n’ai pas à jouer parfait. J’ai toujours pensé que je devais jouer parfait dimanche pour gagner. Ce n’est tout simplement pas. l’affaire.

« Vous allez faire des erreurs. Vous devez les limiter, mais, ouais, allez-y en sachant que je n’ai pas besoin de jouer parfaitement, de respecter le plan de match et de voir ce qui se passe. »

Lee a bogeyé le 11e trou au premier tour, mais il a joué au golf sans faille depuis lors et, après avoir commencé son troisième tour avec huit pars successifs, il a frappé cinq birdies du neuvième pour un 67 pour ne s’asseoir qu’un derrière Burns.

KH Lee a joué au golf sans faute au troisième tour

L’Irlandais Seamus Power est entré d’un bunker pour un aigle au 14e par quatre court sur son chemin vers un 67 qui l’a élevé à 16 sous et une part de septième, tandis que l’Espagnol Rafa Cabrera Bello, 66, l’a vu charger jusqu’à 15 sous.

Luke Donald était un autre joueur à tirer un 66 et il a 12 sous, un meilleur que son compatriote anglais Lee Westwood, qui n’a pas pu répéter le 64 de vendredi alors qu’il atteignait un 70, et le n ° 3 mondial Jon Rahm (68).

Les prévisions météorologiques pour Dallas sont médiocres dimanche et, par conséquent, les heures de départ ont été avancées, avec un départ de deux départs et les joueurs alignés par groupes de trois. La couverture doit commencer sur Sky Sports Golf à 15 h.