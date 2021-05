Jordan Spieth admet qu’une longue absence était due à un test positif au coronavirus | Actualités du golf

Jordan Spieth a dû rater le championnat Valspar après avoir contracté Covid-19

Jordan Spieth a révélé qu’il avait été contraint de rater le championnat Valspar après avoir été testé positif pour Covid-19 le mois dernier.

Spieth est absent du PGA Tour depuis qu’il a terminé troisième à égalité au Masters, mais il a admis qu’il n’avait pas l’intention de prendre un mois de congé et qu’il devait jouer à l’Innisbrook Resort à Palm Harbor.

Mais il a commencé à ressentir des symptômes de coronavirus la semaine avant de se rendre en Floride et, après avoir renvoyé trois tests positifs, il s’est isolé de sa famille à son domicile au Texas.

Spieth n’a pas joué au golf de compétition depuis les Masters

Spieth a insisté sur le fait qu’il est maintenant en forme et en bonne santé, même s’il craint que son jeu ne soit rouillé alors qu’il retourne à l’action dans AT&T Byron Nelson de cette semaine au TPC Craig Ranch.

« J’ai pris une semaine de congé (après le Masters), puis j’ai fini par avoir Covid, alors je suis resté un peu plus longtemps », a-t-il expliqué. « Donc je commence juste à le récupérer la semaine dernière et à me remettre sur les rails.

« Je n’ai joué que quelques tours et je cherche donc peut-être à faire tomber un peu de rouille que je ne pensais pas nécessairement être ici. Mais, oui, je me sens bien. Je me sens fort. Je me sens prêt. pour aller pour une bonne partie de golf à venir.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Je ne sais pas vraiment quand je l’ai eue, pour être honnête, parce que personne avec qui j’étais ne l’a jamais eu. C’était le mardi de la Nouvelle-Orléans quand j’ai commencé mes symptômes et c’était mauvais pendant un jour et demi, puis c’était juste un peu ennuyeux pour les cinq prochains jours, une sorte d’énergie perdue et des trucs de sinus.

«Et puis après cela, j’ai commencé à reprendre des forces et je dirais que depuis une semaine à une semaine et demie maintenant, j’ai agi comme si cela ne s’était jamais produit. et être capable de faire des entraînements complets et des séances d’entraînement et tout ce genre de choses.

« Donc ça me fait un peu reculer. C’était en fait, je suppose, que s’il y a jamais un bon moment pendant la saison, ça s’est plutôt bien passé. Mais j’avais l’intention de continuer à jouer. Je n’avais pas prévu Je prends un mois de congé au printemps. Donc, à ce stade, il faut recommencer à jouer au golf et essayer de reprendre le même rythme que moi et juste être patient avec ça. «

Spieth est de retour en action dans son État d’origine cette semaine

Spieth était « vraiment déçu » de rater le championnat Valspar, un tournoi qu’il a remporté en 2015 peu de temps avant de prendre d’assaut la victoire au Masters, et il a résisté à la tentation de jouer à Quail Hollow la semaine dernière alors qu’il se prépare pour quatre tournois consécutifs.

« J’ai eu beaucoup de succès au Valspar », a-t-il ajouté. « J’aime le terrain de golf là-bas, donc j’étais vraiment déçu. C’était difficile de le regarder en sachant que j’avais bien joué et que j’irais sur un parcours que j’aime beaucoup, mais c’est malheureusement une partie du monde dans lequel nous vivons. à présent.

« Donc je ne pense pas que j’aurais été à 100% la semaine dernière, alors j’ai décidé d’attendre cette semaine. Je me sens bien. J’ai été capable de faire tout ce que je peux faire normalement la semaine dernière. »