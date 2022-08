Jordan Rahn Forever Young Run 5K/1 Mile aura lieu le 27 août – Shaw Local

Les inscriptions sont maintenant acceptées pour la huitième édition annuelle de la Jordan Rahn Forever Young Run, prévue le samedi 27 août.

Tous les profits de la course de l’événement sont utilisés pour améliorer la vie des enfants locaux en famille d’accueil et pour soutenir la communauté des familles d’accueil.

La course/marche de 3,1 milles commence à 8 h, suivie de la course/marche de 1 mille vers 9 h, au Veterans Memorial Park à Atkinson, 298 W. Center St.

L’inscription anticipée pour le 5K est de 25 $ et le 1 mile est de 20 $. Les deux comprennent une chemise, une boisson et la chance de gagner des prix de présence et des certificats-cadeaux. Les frais d’inscription passeront respectivement à 30 $ et 25 $ après le mardi 16 août. Les chemises ne seront pas garanties le jour de la course.

Un kayak gratuit sera remis à un participant chanceux de 18 ans et plus. Le gagnant doit être présent pour gagner.

Pour plus d’informations, contactez le 309-945-7250 ou [email protected], ou visitez jordanrahnforeveryoungrun.org .

Les bulletins de participation sont disponibles sur cornbelt.org et runningintheusa.com.

Les coureurs peuvent s’inscrire en ligne sur runsignup.com/Race/IL/Atkinson/JordanRahnForeverYoungRun .

L’inscription tardive et le ramassage des paquets seront disponibles de 16 h à 18 h le vendredi 26 août au Veterans Memorial Park.

Des trophées et des médailles seront décernés aux groupes d’âge suivants : 14 ans et moins, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55- 59, 60-64 et 65+.

Les marcheurs sont éligibles pour les prix de groupe d’âge. Des résultats informatisés et des rafraîchissements seront disponibles après la course. La musique live suivra le 5K de Jef Spradley

Le parcours 5K est un chemin principalement plat et sinueux à travers les routes pavées d’Atkinson.