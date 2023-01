Jordan Poyer sur l’adversité des Bills cette saison: “Sean McDermott a été un grand leader” | PARLER

Jordan Poyer rejoint Emmanuel Acho sur Speak pour discuter des hauts et des bas auxquels les Bills de Buffalo ont été confrontés cette saison. Poyer donne son avis sur l’entraîneur-chef Sean McDermott et explique qu’il a mené l’équipe à une croissance continue sur et hors du terrain, malgré toute l’adversité que les Bills ont dû affronter cette saison.



IL Y A 11 MINUTES・Parlez pour vous-même・1:50