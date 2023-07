Jordan Poole et la relation de Draymond Green restent difficiles après l’échange

Jordan Poole est maintenant un sorcier de Washington.

Le gardien de tir électrique a un nouveau départ après avoir été transféré dans la capitale nationale depuis Golden State cette intersaison, et il semble embrasser ses nouvelles fouilles.

Poole a enduré une saison mouvementée sur le terrain après avoir été l’une des figures clés de la quatrième course au titre de Golden State au cours de la dernière décennie l’année précédente. Son but sur le terrain et ses pourcentages de 3 points ont tous deux chuté, tandis qu’il a affiché un sommet en carrière de 3,1 revirements par match. Et bien que sa performance sur le terrain ait contribué à la décision de GS de se séparer de lui, c’est ce qui s’est passé lors d’un entraînement hors saison que beaucoup considèrent comme le principal catalyseur.

Les fans de basket-ball sont bien conscients du coup de poing entendu dans le monde entier: le superbe crochet droit de Draymond Green à la bouche de Poole qui a brouillé le début des efforts répétés de Golden State. Le coup souvent vu est resté un thème sous-jacent avec l’équipe alors qu’elle luttait tout au long de la saison, et après avoir perdu contre les Lakers au deuxième tour des séries éliminatoires de cette année, les cuivres de GS ont décidé qu’un changement était nécessaire.

Ainsi, Jordan Poole est désormais un sorcier de Washington.

Green s’est excusé publiquement pour son rôle dans l’incident peu de temps après, mais selon des sources autour de l’équipe, les deux n’ont jamais été en mesure de réparer complètement leur relation. Cette affirmation semble être vraie actuellement. On a demandé à Poole s’il avait eu des nouvelles de Green depuis qu’il avait été échangé à Washington, et sa réponse, bien que silencieuse, en disait long.

Green, tout en évitant apparemment l’approche directe, continue d’assumer publiquement la responsabilité de la façon dont ses actions ont affecté son équipe.

« Je pense absolument [we would still be playing if the incident didn’t happen] », a déclaré Green à Stephen A. Smith lors de la finale de la Conférence Ouest. « Je pense que le fait est que… personne ne peut nous battre. … Et je n’enlève rien aux Lakers de Los Angeles.

« Nous ne jouons pas en ce moment parce que nous avons perdu contre les Lakers de Los Angeles. Nous ne jouons pas en ce moment parce que, quand vous parlez de… la faute, quand vous parlez de tout le dérapage que nous avons eu sur la route, ne pas être en mesure de se réunir, aucune de ces choses n’arrive si cela ne se produit pas. En raison de la voix que je suis et des départements dans lesquels je dirige cette équipe, il y a eu une tonne de dérapages dus au fait que je me suis assis, moi sans rien dire, moi essayant de permettre à cette situation de se dérouler… Je dirais probablement en février, j’ai commencé à me sentir à nouveau moi-même et à parler davantage, mais devinez quoi ? continue… et à ce moment-là, vous êtes qui vous êtes.

