Jordan Pickford réaffirme son désir de rester à Everton la saison prochaine

Jordan Pickford a réaffirmé son désir de rester à Everton et d’aider à faire avancer le club vers des temps meilleurs.

Le gardien de but anglais a été lié à un départ cet été, mais insiste sur le fait qu’il reste malgré le besoin du club de rééquilibrer l’équipe en raison de problèmes de fair-play financier.

Pickford, qui a déjà repris l’entraînement de pré-saison, est reconnu comme l’un des atouts les plus précieux d’Everton, mais lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours au club la saison prochaine, il a répondu : « Certainement. Je viens de signer un nouveau contrat et je suis heureux et ma famille est heureuse alors maintenant nous voulons juste avancer en tant que club.

La bataille de la saison dernière contre la relégation a laissé ceux du club inquiets pour l’avenir et Pickford a déclaré à The Athletic que des améliorations devaient être apportées en 2023-24 après avoir survécu en Premier League le dernier jour de la saison.

« Nous n’aurions jamais dû être dans cette position », a-t-il déclaré au Royal Liverpool Golf Club avant l’Open Championship de la semaine prochaine.

« Nous avons perdu beaucoup de matchs que nous n’aurions jamais dû perdre, ou nous avons eu des occasions où nous aurions dû prendre des points sur plus de matchs. C’est de notre faute si nous nous sommes retrouvés dans cette position. Mais cela montre le type de personnages que nous devons sortir de cette situation.

« Nous devons nous serrer les coudes et travailler dur sur le terrain d’entraînement. »

L’un des avantages, selon Pickford, est que le manager Sean Dyche aura une pré-saison complète pour travailler avec les joueurs.

Lorsqu’on lui a demandé si de nouveaux joueurs étaient nécessaires pour renforcer l’équipe, le joueur de 29 ans a ajouté :

«Je pense que le manager aimerait (faire plus de signatures) cela. Je ne suis pas l’entraîneur, mais je pense que nous avons une bonne équipe.

« En Premier League, vous voulez toujours vous améliorer et avancer et dans la bonne direction. En tant qu’équipe, vous voulez toujours être plus fort et si cela signifie de nouvelles signatures pour nous aider à devenir meilleurs, alors c’est l’idéal.

ALLER PLUS LOIN Joueur de la saison d’Everton : Jordan Pickford

(Photo : Getty Images)