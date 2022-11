Jordan Pickford: gardien de but anglais en pleine forme avant la Coupe du monde 2022 au Qatar | Nouvelles du football

Everton a échappé de peu à la baisse la saison dernière, mais s’est hissé au 12e rang du classement de la Premier League cette saison et Jordan Pickford a sans doute été l’acteur clé de cette transformation.

Les Toffees n’ont concédé que 12 buts cette saison – c’est le quatrième meilleur retour de la Premier League et le moins concédé du club à ce stade en 16 saisons.

Le fait que cela ait été réalisé tout en faisant face à plus de tirs que tout autre club de Premier League met en évidence la forme frappante de Pickford.

Statistiquement, le n ° 1 anglais se classe comme le meilleur tireur de la division cette saison. Il possède le meilleur pourcentage d’arrêts de tous les gardiens de Premier League, sauvant quatre tirs sur cinq.

En plongeant un peu plus dans certaines des catégories les plus perspicaces pour les gardiens de but, Pickford est également parmi les meilleurs pour xG empêché. Cette statistique fait progresser davantage le pourcentage de sauvegarde, en évaluant la qualité des tirs affrontés.

Selon le modèle d’Opta, Pickford a actuellement enregistré 4,5 buts de plus que prévu – un total que seul Alisson de Liverpool peut faire mieux.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le retour de Pickford surpasse également ses rivaux pour son maillot anglais cet hiver. Nick Pope a été tout aussi impressionnant entre les bâtons, mais a fait face à un quota de tirs légèrement plus favorable.

En plus des principaux autres gardiens de but de la Premier League, les chiffres de Pickford se démarquent également à une échelle personnelle. Son pourcentage d’arrêts et xG ont empêché les deux de se classer actuellement parmi les meilleurs rendements en carrière à ce niveau.

Impressionnant, tout cela a été réalisé tout en étant plus occupé que jamais. Pickford réalise en moyenne plus de quatre arrêts par 90 minutes cette saison – un record en carrière à Everton. Il a une moyenne de moins de trois au cours de ses cinq saisons précédentes.

Pour mettre plus en contexte ses 4,5 xG empêchés, les buts ont tendance à courir en parallèle avec les points – il y a eu 353 buts marqués et 345 points en Premier League cette saison.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match nul et vierge entre Fulham et Everton en Premier League.



Selon cette mesure, Everton pourrait sans doute être dans les trois derniers en ce moment avec un retour plus moyen de son gardien de but.

La forme de Pickford, alors qu’il est assiégé, se distingue en outre par la disparité frappante entre les chiffres défensifs de base et plus avancés de son club.

La différence d’Everton dans les buts encaissés et la qualité des occasions rencontrées est supérieure à neuf – plus de trois fois plus que tout autre club, soulignant une fois de plus la contribution de leur gardien de but.

La durabilité de cela – et la forme défensive d’Everton – est discutable à plus long terme. Dans le présent, alors que la Coupe du monde approche à grands pas, le gardien anglais fera le voyage sous la forme de sa vie.

Entrant dans le prochain match d’Everton contre Leicester samedi, Pickford arrive sur une série de 10 arrêts et plus de quatre heures de temps de jeu depuis qu’il a concédé. Il sera une fois de plus la clé des chances de succès de son club.

Frank Lampard sur Pickford

Sur l’affichage de Pickford contre Fulham

“Une très bonne performance de sa part. Il s’entraîne bien tous les jours, il a une bonne attitude.

“Il a généralement été le numéro un de l’Angleterre et cela a toujours été le choix de Gareth (Southgate), mais de mon point de vue, pouvoir travailler avec un niveau de gardien – je sais à quel point les gardiens sont importants, ils peuvent vous faire ou vous défaire en tant qu’entraîneur ou comme une équipe.

“Si nous parlons de buts attendus et de ces choses – alors quand il joue comme ça, il vous fait gagner des points, il n’y a aucun doute. La semaine dernière, il a pu se lever, cette semaine, nous comptons sur lui et il fait de superbes arrêts.”

Sur l’amélioration du calme et du tempérament

“Je pense que c’est venu naturellement pour lui. J’ai travaillé en étroite collaboration avec lui et Alan Kelly, notre entraîneur des gardiens. C’est une très bonne caisse de résonance pour lui en termes de travail qu’il fournit. Lorsque vous parlez aux gens autour du terrain d’entraînement, vous peut voir qu’il y a un réel sentiment de maturité que Jordan a pris en compte.

“C’est sans aucun doute un leader au sein du groupe. Je peux voir un calme et une confiance en lui et cela signifie qu’il peut affecter positivement les autres, ce qui est un énorme avantage en tant que gardien de but.

“C’est un gardien de but relativement jeune, donc c’est un gros plus qu’il soit très, très complet en termes de jeu.”