Jordan Pickford et Alisson Star alors que le Derby du Merseyside se termine par un match nul et vierge

Liverpool s’est vu refuser un autre vainqueur du temps additionnel lorsque le tir de Mohamed Salah a touché le poteau à la 95e minute alors qu’un derby divertissant du Merseyside contre Everton s’est en quelque sorte terminé par un match nul 0-0 samedi.

Everton s’était déjà vu refuser un but par VAR et un arrêt stellaire du gardien de Liverpool Alisson, tandis que son homologue Jordan Pickford a également effectué une poignée de bons arrêts pour tenir les visiteurs à distance.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Liverpool a marqué un but vainqueur dans le temps additionnel contre Newcastle en milieu de semaine et a presque répété l’exploit lorsque Salah a trouvé de la place pour un tir sur le bord droit de la zone, mais son faible effort a claqué contre le poteau proche après avoir effleuré le bout des doigts de Pickford.

C’était la troisième fois que Liverpool frappait les boiseries, Everton frappant également le poteau dans la première moitié d’un match qui aurait facilement pu voir une poignée de buts.

Everton pensait qu’il avait pris les devants à la 69e lorsque l’ancien joueur de Liverpool Conor Coady était sur place pour effectuer un tir croisé bas de Neal Maupay au deuxième poteau, déclenchant des célébrations massives parmi les supporters locaux à Goodison Park. Mais un examen VAR a montré que Coady était hors-jeu et le but a été refusé.

Alors que les hôtes semblaient plus forts vers la fin, Dwight McNeil a failli marquer le vainqueur à la 85e lorsque son tir a été dévié par le dos d’un défenseur et a bouclé vers le deuxième poteau, mais Alisson était à fond pour le pousser au-dessus de la barre.

Liverpool a répliqué quelques instants plus tard, le remplaçant à la mi-temps Roberto Firmino forçant un arrêt bas de Pickford – la troisième fois qu’il a été battu par le gardien anglais.

Pour Liverpool, le match nul est un autre revers dans un début de saison saccadé qui a vu l’équipe de Jurgen Klopp perdre des points dans quatre des six premiers matchs. Pour son homologue Frank Lampard, le résultat – et la performance – pourraient augmenter ses chances de rester en poste après un début de campagne sans victoire. C’était le quatrième nul consécutif d’Everton.

Le derby du Merseyside est toujours parmi les rencontres les plus intenses de la saison de Premier League et le début du match a été plus fougueux que fluide. Mais les équipes se sont combinées pour frapper les boiseries à trois reprises en première mi-temps.

Everton a failli marquer à la 33e lorsque Anthony Gordon a secoué un défenseur pour mettre le ballon dans la surface, où le tir de Maupay a été bloqué par Virgil van Dijk et le ballon est tombé sur Tom Davies, qui l’a poussé contre le poteau éloigné avec le but béant.

Liverpool s’est encore rapproché à la 44e, frappant les boiseries deux fois de suite.

L’attaquant Darwin Nunez, de retour d’une suspension, a abattu un ballon sur sa poitrine sur le bord droit de la zone et a frappé une volée féroce que Pickford a plaquée contre la barre transversale. Luis Diaz a ensuite récupéré le ballon et a coupé de la gauche et a enroulé un tir contre le deuxième poteau.

Au cours d’une période de jeu de bout en bout au milieu de la seconde mi-temps, Pickford a ensuite dû effectuer trois arrêts en succession rapide pour garder le match sans but.

Il a d’abord détourné un tir bas de Firmino, puis a repoussé une tête de l’attaquant brésilien du corner résultant. Quelques instants plus tard, il a dû redescendre bas pour stopper un tir de Fabinho.

Cela a également abouti à un corner, mais c’était maintenant au tour d’Everton de lancer une contre-attaque rapide, avec Demarai Gray attaquant Maupay dans la surface, mais le tir de l’attaquant a été bloqué par Alisson.

Ce devait être la journée des gardiens de but à Goodison Park.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici