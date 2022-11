Jordan Peterson pense qu’Elon Musk est “très drôle”, mais Twitter n’est pas amusé

Jordan Peterson, l’une des personnes controversées dont les comptes Twitter ont été rétablis par Elon Musk, pense que le nouveau patron de l’application Bird est « sacrément drôle ». Les utilisateurs de Twitter ne sont pas d’accord. Musk, qui a également récemment restauré le compte Twitter de l’ancien président américain Donald Trump, a publié un mème avec un logo Twitter placé sur l’espace privé d’une femme avec un homme semblant prier à côté d’elle. Ce dernier est marqué “Donald Trump”. La légende de Musk était “Et ne nous induis pas en tentation…” L’intention était assez claire et le contenu, pas drôle.

Faites confiance à Peterson pour le trouver humoristique. Psychologue clinicien, Peterson a été diversement critiqué pour ses opinions controversées sur tout, du féminisme au racisme. Twitter avait suspendu son compte plus tôt cette année pour “conduite haineuse”, selon The Sun. Il avait fait un tweet offensant à propos de l’acteur Elliot Page, “Tu te souviens quand la fierté était un péché ? Et Ellen Page vient de se faire enlever les seins par un médecin criminel .” Musk aurait alors émis un avis sur la question, affirmant que la grève contre Peterson était considérée comme “l’écrasement des opinions dissidentes”.

Peterson a répondu au mème de Musk en tweetant : “Vous êtes vraiment très drôle, M. Musk.”

Outre le mécontentement généralisé parmi les anciens employés de Twitter qui ont été licenciés ou ont dû démissionner, la plateforme appartenant à Elon Musk a également connu un tollé contre la restauration des comptes de Donald Trump, Kanye West et Andrew Tate. Tous les trois avaient été évincés de la plateforme après avoir publié des tweets répréhensibles qui violaient les politiques de Twitter.

