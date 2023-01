Jordan Peterson menacé pour des tweets politiques — RT World News

Le psychologue dit qu’un organisme de réglementation ontarien veut qu’il subisse une «rééducation» ou qu’il perde son permis

Le psychologue canadien Jordan Peterson a déclaré mardi qu’il pourrait perdre sa licence à moins qu’il ne se soumette à des obligations obligatoires “recyclage de la communication sur les réseaux sociaux” par l’Ordre des psychologues de l’Ontario, l’autorité compétente de sa province d’origine.

“Je fais face à la disgrâce publique, à une rééducation politique obligatoire, à une audience disciplinaire et à la perte potentielle de ma licence clinique pour avoir accepté [Conservative MP] Pierre Poilievre et critiquant notre position [Prime Minister] Justin Trudeau », Peterson m’a dit sur Twitter.

Selon Peterson, “une dizaine de personnes du monde entier” déposé des plaintes auprès du CPO, alléguant ses points de vue et ses commentaires « fait du mal aux gens ». Aucun d’entre eux n’était de ses clients réels, mais ils ont menti à ce sujet pour que leurs plaintes soient acceptées, a-t-il ajouté.

Le CPO exige que Peterson subisse le “reconversion” et soumet “le progrès” rapports, ou faire face à un “tribunal en personne” et la suspension de son permis d’exercice en tant que psychologue clinicien.















“Si je m’exécute, les conditions de ma rééducation et ma peine seront annoncées publiquement”, il a dit.

« Canadiens : vos médecins, avocats, psychologues et autres professionnels sont maintenant tellement intimidés par leurs seigneurs commissaires qu’ils ont peur de vous dire la vérité. Cela signifie que vos soins et vos conseils juridiques ont été rendus dangereusement peu fiables », Peterson tweeté.

Peterson a été réintégré sur Twitter en novembre, après qu’Elon Musk a acheté la société et annulé de nombreuses interdictions antérieures qu’il jugeait injustes. Il avait été exclu de son compte en juillet 2022, pour avoir refusé d’utiliser le nouveau nom et les nouveaux pronoms d’un acteur transgenre.

Le 27 décembre, Peterson tweeté que Trudeau “Il me semble avoir perpétuellement 14 ans”, se référant au concept de “âge psychologique” dans son domaine de compétence.

Le psychologue a attiré l’attention nationale et internationale pour la première fois en 2016, lorsqu’il a été soumis à des “rééducation” pression sur sa critique d’un projet de loi qui déclarait « Identité et expression de genre » être des catégories protégées. Plus récemment, il a dénoncé la “totalitaire” les confinements et les mandats de vaccination adoptés par de nombreux pays – dont le Canada – en réponse à la pandémie de Covid-19.