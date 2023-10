Jordan Peterson s’en prend à la politique identitaire, affirmant qu’elle « nous déchire ».

Prononçant un discours sur la scène principale de la conférence de l’Alliance pour une citoyenneté responsable (Arc), Peterson a déclaré que “les préoccupations concernant l’identité” conduisent à une “voie qui n’est tracée que par… un hédonisme égoïste”.

Abordant la question de la politique identitaire, il a également appelé les individus à « prendre leurs responsabilités ».

Il a dit : « Prenez la responsabilité de vous-même. Pourquoi ? Parce qu’en portant ce noble fardeau, vous trouverez l’estime de soi qui vous soutiendra à travers la catastrophe.

“Et si vous pouvez prendre soin de vous, eh bien, vous pourriez peut-être oser tendre la main à quelqu’un d’autre, à votre femme ou à votre mari – et vous pourrez dire que nous pouvons nous unir et qu’en tant qu’unité, nous pouvons être plus forts et plus nombreux. responsable que chacun de nous pourrait en faire partie.