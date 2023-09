Jordan Pefok de l’USMNT change de club de Bundesliga

Pour la saison prochaine, le Borussia Mönchengladbach alignera Jordan Pefok, un international américain qui évoluait autrefois à l’Union Berlin.

En raison de son manque de temps de jeu à l’Union Berlin, Jordan Pefok a été prêté au rival de Bundesliga pour la durée de la saison. L’accord de prêt entre le Borussia Moenchengladbach et le joueur a été officiellement confirmé jeudi.

Selon , l’option d’achat prévue dans son contrat s’élève à environ 5 millions d’euros. Les deux premiers matches de Bundesliga de Mönchengladbach se sont soldés par une défaite et un match nul. Le club espère que le joueur de 27 ans pourra redresser sa saison.

Jordan Pefok cherche du temps de jeu avec le Borussia Mönchengladbach

Selon Roland Virkus, responsable des opérations sportives de Gladbach, via le site officiel du Borussia : « Jordan est votre numéro 9 classique. C’est un homme ciblé devant, quelqu’un qui sait bien retenir le ballon et un joueur de Bundesliga expérimenté qui va vraiment renforcer notre attaque.

Oliver Ruhnert, directeur sportif de l’Union Berlin, a quant à lui commenté : « La Jordanie a joué de nombreux matchs pour nous et a marqué des buts importants. Cependant, la situation actuelle avec de nombreux joueurs offensifs nous a amenés à nous mettre d’accord sur un prêt.

Comment l’attaquant s’est comporté la saison dernière à l’Union ?

Lors de ses 42 matchs avec l’Union Berlin lors de la saison de Bundesliga 2022-23, l’attaquant a marqué cinq buts. Il a également délivré trois passes décisives. Il a réalisé une excellente première moitié de saison. Par la suite, il sortait régulièrement du banc.

Pefok a joué pour les Young Boys dans la Swiss Pro League avant de passer en Allemagne. Le club suisse a connu un grand succès pendant le séjour de Pefok car l’Américain a joué un rôle clé. En 88 matchs au total avec les Young Boys, il a marqué 42 fois. Cela comprenait deux buts au tour préliminaire de l’UEFA Champions League.

Pefok, qui s’appelle également Jordan Siebatcheu, a joué pour les clubs français du Stade de Reims, Rennes et Châteauroux.

Il a changé d’allégeance et joue désormais pour l’USMNT. Auparavant, il évoluait dans les rangs français au niveau des jeunes. En 2021, il a marqué le but vainqueur des Stars and Striper lors des demi-finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Honduras.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch