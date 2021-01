Je suis une célébrité Jordan North dit qu’il est devenu si populaire après avoir fait l’émission qu’il a dû bloquer les fans qui envoyaient des photos classées X à ses DM.

Le DJ de Radio 1 dit qu’il a été inondé de photos sexy et de demandes sexuelles sales depuis qu’il est entré dans le château pour la première série de télé-réalité au Pays de Galles.

Jordan, 30 ans, est devenu un grand favori des fans dès le premier épisode, quand il avait tellement peur de descendre une falaise en rappel qu’il a vomi.

Après avoir cherché son «endroit heureux» pendant les essais et avoir gardé le moral dans le camp, Jordan a terminé deuxième derrière la reine du château Giovanna Fletcher.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Et maintenant, il dit que ses DM sont inondés de demandes notées X de ses admirateurs.

Il a déclaré dans son podcast Help I Sexted My Boss: «Avant d’entrer dans le château, ils vous informent et vous avertissent de certaines choses, mais ils ne vous disent jamais que vos DM deviennent assez bizarres!

« Des couples aussi, des couples aléatoires qui me demandent si je veux participer.

« Il y en a un qui continue de m’envoyer des photos. Je ne cherche pas, je l’ai bloqué. »

Il a ajouté: «J’ai appris ma leçon il y a quelques dimanches.







(Image: Instagram)



«En faisant défiler, j’ai ouvert une image. Plus jamais, j’ai failli m’étouffer avec mon infusion! J’étais comme, ‘Est-ce une taupe ou un piercing?’ ‘

Les chiffres de vote de la finale en direct de l’émission ITV ont révélé que Jordan a presque gagné.

Giovanna, 35 ans, a obtenu 50,27% des voix, tandis que la Jordanie a obtenu 49,73%.

Il est rapporté que I’m A Celeb pourrait se rendre au Pays de Galles pour la deuxième fois cette année.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Selon les rapports, les patrons ont sécurisé le château de Gwrych après le succès de la série 2020, qui a été contraint de déménager en raison de la pandémie de coronavirus.

Une source a déclaré au Sun: « En fin de compte, ils sont à la merci des restrictions de Covid-19.

«Un accord formel est en place pour l’utilisation du château de Gwrych cette année.

« Si le spectacle doit être organisé là-bas à nouveau, il a le feu vert. »