Des coups de feu tirés par Jordan North sur son ancien employeur Capital Radio après qu’un auditeur eut déclaré qu’il allait quitter son émission de la BBC.

L’animateur de radio âgé de 30 ans dirige une émission sur Radio 1 le week-end entre 11h et 13h – les vendredis, samedis et dimanches.

Le garçon de Burnley a vu sa popularité augmenter ces derniers mois grâce à son tour presque gagnant sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! à la fin de l’année dernière.

Mais un auditeur de son émission a clairement indiqué qu'il n'était pas fan – en envoyant un texto pour déclarer qu'ils l'éteignaient et se retournaient pour écouter la chaîne de radio rivale Capital FM.







Le message a clairement touché un nerf avec Jordan – qui a sauvagement frappé la station rivale en réponse.

Il a échangé: « Si vous voulez écouter les mêmes quatre chansons d’affilée et des publicités toutes les cinq minutes, craquez, fils. »

Il a également fait l'allégation scandaleuse selon laquelle les animateurs de radio de Capital sont formés pour sonner de la même manière.







Il s’est moqué: «Ce que nous allons faire, c’est que nous allons prendre votre personnalité et nous allons la transformer en robot et nous voulons que vous parliez comme ça. . . « »

Ironiquement, Jordan travaillait pour Capital et avait une émission sur Capital Manchester – qui fait partie de Global Radio qui possède le réseau de radio Capital et où travaillent des présentateurs populaires et attrayants, notamment Roman Kemp et Will Manning.

Alors que la BBC a été critiquée en 2018 pour ne pas avoir joué suffisamment de nouvelle musique.

Le service a reçu l’ordre d’augmenter la production pour inclure 50% de musique nouvelle suite à une consultation d’Ofcom.

Les auditeurs ont été invités à contribuer à la consultation – certains décrivant l’état général de la musique selon les normes modernes.

Un auditeur a fustigé à l’époque: «J’ai généralement un problème avec toute la question de la« nouvelle musique ». Ce n’est plus de la musique.

« Simplement, il y a des milliers de petits bons groupes là-bas et ils ne sont pas diffusés quand un geek peut publier des ‘morceaux’ qui ne sont guère plus qu’un logiciel. »