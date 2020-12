Jordan North, finaliste de I’m A Celebrity, aurait pu être tué dans la pire atrocité terroriste d’Irlande du Nord.

Le DJ de Radio One – dont le père était en poste à Omagh dans les années 1990 – était censé se rendre dans la ville le jour où elle a été touchée par une bombe dévastatrice qui a tué 29 personnes, dont une femme enceinte de jumeaux.

Parlant de l’explosion du Real IRA le 15 août 1998, alors qu’il avait huit ans, Jordan a déclaré: «Mon père était dans l’armée pendant 24 ans. En 1997, son bataillon, le Queen’s Lancashire Regiment, a été affecté à Omagh, alors nous avons déménagé là-bas.

«En août 1998, lorsque la bombe d’Omagh s’est produite, nous étions là-bas à l’époque et nous devions nous rendre en ville ce jour-là, à Omagh.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Mais je suis l’un des quatre garçons et ma mère a dit que nous jouions tous. C’était au milieu des vacances d’été et il faisait chaud. Il ne pleuvait pas pour une fois. Mais ma mère a dit: « Je ne vais pas en ville avec tout ça. Ils font ma tête dedans, alors nous avons décidé d’aller nous promener.

«Nous étions à Gortin Glen lorsque la bombe a explosé. Nous l’avons entendu à partir de là. C’était une période horrible. Papa nous a tous précipités dans la voiture parce qu’il savait que nous devions retourner au camp.

«Je me souviens que je n’avais que huit ans et c’était l’une des premières fois où je me sentais vraiment triste.»







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Jordan a révélé sa douleur face à la bombe lors d’une émission de BBC Radio Ulster appelée Lockdown Lowdown diffusée plus tôt cette année avant d’entrer dans le château I’m A Celebrity.

Le DJ a été invité à l’émission Radio Ulster lorsque son ami né à Belfast et collègue de Radio One, Mairead, a découvert ses liens étroits avec l’Irlande du Nord.

Jordan, dont l’esprit vif a aidé à convaincre les téléspectateurs de I’m A Celeb, a déclaré aux présentateurs que ses meilleurs amis à l’université venaient d’Irlande du Nord et qu’il s’entendait si bien avec eux parce qu’il appréciait leur humour.







(Image: BBC)



Il a ajouté que l’accent nord-irlandais était son préféré.

«J’aime les gens d’Irlande du Nord», a-t-il déclaré.

«Je pense qu’ils ont un très bon sens de l’humour, ce sens de l’humour auto-dépréciant que j’aime, et comment ils n’ont pas peur de se séparer l’un de l’autre.

«Je pense que cela découle de l’histoire de l’Irlande du Nord, comme » nous avons eu des moments difficiles et nous rions « , comme si vous ne riez pas, vous pleurerez, un peu. »







(Image: Instagram)



Il a raconté une histoire qu’on lui avait racontée à propos de son père et de son oncle, qui était également un soldat, arrêtant un homme en cas d’erreur d’identité, et comment il s’était avéré être l’ancien animateur de Catchphrase Roy Walker.

Jordan a également déclaré qu’il espérait se rendre à nouveau en Irlande du Nord car il adorerait passer une soirée à Belfast et un voyage à la Chaussée des Géants. Il a également dit qu’il adorerait revoir Omagh et qu’il pense qu’il se souviendrait encore de son chemin dans la ville.

Il a déclaré: «Un grand amour pour le peuple d’Irlande du Nord. Je pense que vous êtes génial et que c’est une belle partie du monde.

«Je dis toujours que c’est aussi l’accent le plus adapté. J’ai eu la même conversation avec mes colocataires récemment.

«Ils disaient que l’accent Geordie était le meilleur, ou l’Essex ou l’accent écossais, mais je me suis dit: ‘Non, c’est celui d’Irlande du Nord pour moi’.»

Ce soir, Jordan affronte Giovanna Fletcher et Vernon Kay dans la finale de I’m A Celebrity. Il est entré en tant que DJ relativement inconnu mais repartira avec des millions de fans et la perspective de décrocher d’autres apparitions à la télévision et une foule d’opportunités promotionnelles qui le rendront riche.

Humble Jordan n’avait pas l’intention de dépenser beaucoup quand il a quitté la série – disant en entrant au camp qu’une partie de ses frais d’apparition serait dépensée pour acheter une nouvelle cuisine à sa mère.