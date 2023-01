Jordan Nobbs rejoint Aston Villa dans le cadre d’un accord de transfert permanent d’Arsenal | Nouvelles du centre de transfert

Aston Villa a annoncé la signature de Jordan Nobbs pour un contrat de 18 mois avec Arsenal, mettant fin à son association de 12 ans et demi avec les Gunners.

La milieu de terrain anglaise, qui a remporté 69 sélections internationales, a une option dans son contrat pour prolonger son séjour avec Aston Villa.

Pendant son séjour à Arsenal, Nobbs a remporté les trois titres WSL, quatre trophées de la FA Cup féminine et cinq Coupes de la Ligue féminine. Son contrat devait expirer à la fin de la saison en cours.

La manager Carla Ward a déclaré : “C’est une grande signature pour nous et Jordan est l’un des footballeurs les plus décorés du pays.

“C’est une gagnante et elle apportera une riche expérience dont ses nouvelles coéquipières profiteront.

“Nous sommes ravis d’avoir obtenu sa signature et nous espérons que cette décision pourra aider le club de football et consolider sa place dans la configuration internationale.”

Image:

Le milieu de terrain a signé un contrat de 18 mois avec Aston Villa de Carla Ward





Nobbs a rejoint Arsenal en août 2010 en provenance de Sunderland et s’est ensuite imposée comme une légende du club et de la WSL. Cependant, elle a lutté pour le temps de jeu depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Jonas Eidevall à l’été 2021 et cherchera maintenant à assurer sa place dans l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde 2023 à Villa.

“Jordan a été un merveilleux serviteur de l’Arsenal Football Club”, a déclaré le directeur sportif Edu Gaspar.

“Au cours des 12 dernières années, elle a écrit son nom dans les livres d’histoire d’Arsenal et a forgé un lien profond avec nos fidèles supporters. Nous souhaitons à Jordan santé, bonheur et succès sur et en dehors du terrain à l’avenir – c’est une membre de la famille Arsenal pour la vie.”

Image:

Jordan Nobbs a fait plus de 250 apparitions pour Arsenal





La responsable du football féminin, Clare Wheatley, a ajouté: “Jordan fait partie intégrante de ce club de football depuis plus d’une décennie et sa contribution et ses réalisations sont évidentes. Elle incarne ce que signifie être une Gunner et restera comme un véritable Arsenal. Légende.

“Nous lui souhaitons tout le meilleur dans ce prochain chapitre et nous avons hâte de l’accueillir à nouveau ici en tant qu’invitée quand elle le voudra.”

