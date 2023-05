Jordan Neely, un passager du métro de New York mort étouffé, est pleuré à l’église de Manhattan

NEW YORK (AP) – Dans le sillage polarisant de la mort étouffée de Jordan Neely aux mains d’un autre passager du métro de New York, il y a eu une « distorsion des valeurs », a déclaré vendredi le révérend Al Sharpton en faisant l’éloge de l’ancien artiste du métro à son enterrement.

Neely, qui avait lutté contre la maladie mentale et l’itinérance ces dernières années, « criait à l’aide », a déclaré Sharpton à une foule de parents, d’amis et d’élus. Ils se sont réunis à l’église baptiste Mount Neboh de Harlem pour pleurer l’homme de 30 ans, dont la mort le 1er mai a déclenché un débat sur le vigilantisme, l’itinérance et la sécurité publique.

Les personnes ayant des problèmes de santé mentale « n’ont pas besoin d’abus », a-t-il dit, réprimandant des personnes comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui s’est prononcé en faveur de Daniel Penny, l’homme qui l’a mis dans l’étranglement. Le candidat républicain potentiel à la présidentielle a qualifié Penny de « bonne samaritaine » et a partagé un lien de collecte de fonds pour la défense légale de Penny, qui a permis de récolter plus de 2 millions de dollars.

Sharpton a déclaré que la parabole biblique du bon Samaritain consiste à venir en aide à quelqu’un dans le besoin.

« Un bon Samaritain aide ceux qui ont des problèmes », a déclaré Sharpton. « Ils ne l’étouffent pas. »

Sharpton a ajouté: « Ce qui est arrivé à Jordan était un crime et cette famille ne devrait pas avoir à se débrouiller toute seule. »

Des élus, dont la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et le lieutenant-gouverneur de New York, Antonio Delgado, figuraient parmi les personnes en deuil assistant aux funérailles, qui se sont tenues dans la même église où la mère de Neely, Christie Neely, a été célébrée après son meurtre alors que Nelly avait 14 ans.

Les derniers instants de Neely ont été enregistrés sur vidéo par un spectateur qui a déclaré qu’il avait crié après d’autres passagers alors qu’il mendiait de l’argent, mais qu’il n’avait attaqué personne.

Daniel Penny a été accusé d’homicide involontaire par le procureur de Manhattan la semaine dernière. Les avocats de Penny disent qu’il agissait pour se protéger et protéger les autres passagers après que Neely ait fait des déclarations menaçantes.

La mort de Neely et l’arrestation subséquente de Penny ont divisé les New-Yorkais et les gens au-delà, certains disant que Penny, qui est blanche, était trop rapide pour utiliser une force mortelle sur un homme noir qui ne représentait aucune menace réelle, et d’autres disant que le Marine américain de 24 ans Un vétéran du Corps ne devrait pas être puni pour avoir essayé de protéger les gens dans le train.

Le système de justice pénale a également été critiqué pour la libération initiale de Penny après la mort de Neely. Sharpton a déclaré que si les races des hommes avaient été inversées, avec un homme blanc mourant aux mains d’un homme noir, les autorités « n’auraient pas laissé ce Noir quitter l’enceinte cette nuit-là ».

Alors que Neely avait des antécédents de comportement perturbateur – il avait été arrêté à plusieurs reprises et avait plaidé coupable cette année pour avoir agressé un étranger – des amis et des proches ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il aurait fait du mal à qui que ce soit si Penny l’avait laissé seul.

Sharpton, debout devant un cercueil blanc avec un arrangement floral sur le dessus, a également condamné les politiques gouvernementales et les systèmes de services sociaux qui, selon lui, avaient laissé tomber Neely et devaient être réformés.

« Quand ils ont étouffé Jordan, ils nous ont tous entourés de leurs bras », a-t-il déclaré. « Nous avons tous le droit de vivre. »

Deepti Hajela, Associated Press