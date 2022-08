Jordan Morris de l’USMNT – Comment la gestion du diabète de type 1 m’a préparé à me remettre de deux LCA déchirés

Il y a à peine 18 mois, Jordan Morris subissait sa deuxième rupture du LCA en trois ans. Maintenant, de retour en pleine forme et membre essentiel des Sounders de Seattle et de l’équipe nationale masculine des États-Unis, il s’ouvre sur sa rééducation et sa récupération.

Le natif de Washington, âgé de 27 ans, explique, dans ses propres mots, comment sa vie passée à gérer le diabète de type 1 l’a préparé aux défis du retour de multiples blessures graves au genou et développe la gamme d’émotions qu’il a vécues alors qu’il s’approche de son objectif de jouer dans une Coupe du monde.

Avec l’équipe nationale masculine des États-Unis dans l’Estadio Cuscatlan boueux de la Ligue des Nations de la CONCACAF il y a deux mois, je mentirais si je disais que je n’avais pas pensé à la dernière fois que j’étais au Salvador.

Le souvenir de ce voyage – un match de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2018 avec les Sounders – ne s’en ira jamais. Ma soirée s’est terminée lorsque mon père, le médecin en chef de l’équipe, m’a emmené hors du terrain et m’a annoncé que je serais absent pour la saison. J’avais déchiré mon ACL. C’était une blessure dévastatrice qui m’a fait me demander ce qu’il adviendrait de ma carrière. Avec le recul, c’est aussi un moment qui m’a fait apprécier davantage ce qui s’est passé depuis.

Mais vous essayez de ne pas penser à ces choses pendant un match, surtout depuis que j’ai subi une autre déchirure du LCA l’année dernière et que je travaillais toujours pour reconstruire ma confiance après un long et épuisant processus de réadaptation.

Vous devez toujours être prêt lorsque votre nom est appelé, et c’est là que je me suis concentré lorsque j’ai commencé à m’échauffer en seconde période. C’était un jeu sauvage. Nous venions de recevoir un carton rouge quelques minutes auparavant et étions menés 1-0. Les conditions étaient folles. La pluie et la boue ont rendu le match intéressant et alors que je me tenais debout, prêt à entrer, nos adversaires ont également reçu un carton rouge. Mon état d’esprit était d’aider de toutes les manières possibles, mais nous devions évidemment marquer un but.

À la 91e minute, mon opportunité s’est présentée. Weston McKennie a eu une bonne tête que le gardien a sauvée et qui s’est propagée sur le côté gauche du terrain. Jesus Ferreira a couru et a renvoyé une balle à Luca de la Torre et j’ai juste essayé de recycler ma course et de me préparer. Puis Luca a mis un super ballon dans la surface et heureusement j’ai pu le terminer.

Tout d’abord, c’était génial pour l’équipe. Égaliser le score et sortir de là avec un résultat était important, mais quand je revenais après que l’excitation initiale se soit dissipée, tout le voyage de l’année dernière et la cure de désintoxication et tout me passaient par la tête. Cela faisait longtemps que je n’avais pas marqué pour l’équipe nationale, et donc pouvoir marquer dans un grand match était vraiment excitant. Quand je marque des buts comme ça, je perds connaissance. Je suis tellement excité et je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je me souviens avoir couru vers le banc et tout le banc est sorti et c’était une grande fête de groupe.

Dans le vestiaire après le match, les gars scandaient mon nom. Je pense qu’ils ont reconnu mon parcours de l’année dernière et tout ce que j’ai vécu. Que ce groupe de gars fournisse tout le soutien signifiait beaucoup. Je suis un gars assez timide, donc ça peut être difficile à saisir sur le moment, mais c’était génial. J’ai appris après ma première déchirure du LCA qu’il faut du temps pour retrouver la confiance, et cet objectif était important pour cela.

La deuxième déchirure du LCA était encore plus dure que la première. Les dommages à mon genou étaient un peu plus importants et la situation était plus difficile. Je venais juste d’arriver à Swansea City et je m’amusais vraiment. Au début de ma carrière, il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir si j’irais en Europe ou non. J’ai décidé de jouer pour Seattle et j’ai vraiment adoré mon séjour ici, mais c’était toujours un objectif et un rêve pour moi de jouer en Europe.

Après avoir subi deux déchirures du LCA en trois ans, Jordan Morris est de retour à son meilleur niveau avec les Sounders de Seattle. Joe Nicholson – USA TODAY Sports

J’ai épousé mon incroyable femme en 2020 et elle a quitté son emploi et a déraciné sa vie pour que nous puissions continuer cette aventure. Nous rêvions d’y rester à long terme, mais ma blessure est survenue deux semaines après son arrivée.

Nous jouions à Huddersfield et j’ai su exactement ce qui s’était passé tout de suite. Et parce que j’étais prêté, je savais que cela signifiait que notre séjour en Europe était déjà terminé. Peut-être que je rejouerai en Europe. Ce n’est certainement pas quelque chose que j’ai exclu. Si une opportunité se présentait à l’avenir, c’est certainement quelque chose que je regarderais, même si je suis vraiment heureux à Seattle.

Lorsque la blessure s’est produite, nous avons dû retourner immédiatement pour nous faire opérer et recommencer la rééducation.

J’avais l’impression d’être vraiment au sommet de ma carrière et de jouer le meilleur que j’aie jamais joué. Mes pensées se sont tournées vers les qualifications pour la Coupe du monde. Je me sentais bien dans la façon dont j’avais joué avec l’équipe nationale l’année précédente et je faisais tout ce que je pouvais pour faire partie de l’équipe de la Coupe du monde.

C’est l’objectif que j’ai depuis que je suis tout petit. Mon frère et moi allions dans le jardin et faisions semblant d’être des membres de l’équipe nationale jouant dans une Coupe du monde. C’est incroyablement excitant que ce soit une possibilité. Je sais que j’ai beaucoup de travail à faire pour y arriver, mais cela signifierait tout.

Lors de mon processus de rééducation l’année dernière, chaque fois que j’avais une journée difficile ou que j’en avais marre de la rééducation ou du travail, je me suis toujours dit que ça valait la peine d’essayer de faire partie de cette équipe de Coupe du monde.

Les revers sont une chose à laquelle je suis habitué. J’ai reçu un diagnostic de diabète de type 1 quand j’étais enfant et, au fil des ans, je suis passé de la piqûre du doigt à chaque match à l’utilisation d’un moniteur de glycémie en continu Dexcom qui fournit des alertes en temps réel à mon téléphone, à ma femme et à mes entraîneurs. Je pensais qu’être un athlète professionnel tout en gérant cette maladie était peut-être le plus grand obstacle auquel je serais confronté, mais ces blessures consécutives m’ont fait réaliser que, d’une certaine manière, la ténacité que j’avais développée dans la gestion d’une maladie aussi complexe m’a préparé à cela.

C’était fou pour moi de voir comment une maladie chronique qui nécessite une myriade de décisions et de choix supplémentaires chaque jour prend le pas sur ce qui pourrait être une blessure sportive mettant fin à ma carrière. Mais avec ma technologie du diabète et mon système de soutien en place, la gestion est devenue une seconde nature, me permettant de me concentrer sur le rétablissement de ces deux blessures. C’était tellement important, car je devais mettre chaque once de force et de dévouement dans la rééducation pour avoir une chance d’aller à la Coupe du monde.

Pendant la cure de désintoxication, j’ai pu rester occupé d’autres façons. Je suis resté actif avec ma fondation et l’année dernière, nous avons organisé notre premier camp de soccer depuis le début de la pandémie pour les enfants atteints de diabète. J’ai eu l’occasion de passer du temps avec 125 jeunes athlètes ambitieux atteints de diabète, de pratiquer des exercices et de partager les leçons que j’ai apprises de mes blessures, de jouer en MLS et de vivre avec le diabète.

J’ai également passé mon temps pendant la convalescence à grignoter mon diplôme en science, technologie et société de l’Université de Stanford. Je suis parti là-bas après ma saison junior pour poursuivre mon rêve de jouer au soccer professionnel, mais j’ai toujours voulu retourner à l’école. Je me suis promis en partant qu’un jour j’obtiendrais mon diplôme. Stanford n’offre généralement pas de cours en ligne, mais cela a changé à cause de la pandémie. Maintenant, je suis proche de l’obtention du diplôme et je sais que je finirai dans le futur.

Le but de Jordan Morris pour l’USMNT au Salvador était un point d’exclamation lors de sa récupération après sa deuxième déchirure du LCA. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

Même si mon temps hors du terrain a été gratifiant, l’une des parties les plus difficiles d’une blessure a été de devoir regarder mon équipe jouer depuis la ligne de touche. Être loin du football était mentalement épuisant. J’ai dû apprendre à compartimenter ces parties de ma vie et je me suis fait un devoir de prendre soin de ma santé mentale et physique en suivant une thérapie pour les deux. À long terme, se présenter et faire le travail en valait la peine, car se concentrer sur la guérison, ma santé mentale, la fondation, ma première année de mariage et mon diplôme universitaire a vraiment eu un impact sur qui je suis.

Au début, je ne m’attendais pas du tout à jouer avec les Sounders en 2021. Ma blessure avec Swansea s’est produite en février, ce qui signifiait que ma rééducation prendrait à peu près toute la saison MLS. Heureusement, j’ai pu revenir pour deux matchs en saison régulière et notre match de premier tour en séries éliminatoires, que nous avons malheureusement perdu aux tirs au but.

Obtenir ces matchs m’a aidé à entrer dans l’image de l’équipe nationale. Vous ne savez jamais exactement comment vous allez revenir, alors quand j’ai été appelé au camp de décembre, c’était génial. C’était une excellente occasion de revenir dans le groupe et d’obtenir un match à mon actif avec un match amical.

Mais ce n’est pas parce que j’ai joué dans ce match amical que je serais rappelé pour les éliminatoires en janvier et février. J’avais besoin de gagner ma place. Nous avons eu quelques semaines d’entraînement en Arizona en janvier et à la fin, quand j’ai découvert que je serais sur la liste de qualification, c’était incroyablement satisfaisant. satisfaisant de savoir que tout le travail acharné que j’avais fourni pour y arriver avait porté ses fruits, mais aussi de savoir qu’il était temps d’essayer de me montrer dans certains de ces grands matchs.

Participer à ces qualifications a été une expérience formidable. Pouvoir participer aux six derniers matchs et ensuite être dans le vestiaire pour les célébrations avec l’équipe après la qualification officielle au Costa Rica était un sentiment tellement surréaliste. C’était quelque chose dont vous rêviez de faire partie.

Le groupe est incroyablement proche et j’ai de très bons amis dans l’équipe, donc pouvoir terminer ce voyage ensemble était incroyable. Je me souviens avoir appelé ma femme depuis le terrain et nous étions tous les deux un peu émus en parlant du parcours de l’année écoulée, sachant que nous venions de nous qualifier pour la Coupe du monde.

Avec tout cela, nous avions aussi beaucoup de choses à accomplir à Seattle.

Lors de notre pré-saison, notre objectif était de gagner la Ligue des champions de la CONCACAF. Nous avons eu de belles performances pour arriver à la finale, et pour un enfant de Seattle, voir le stade plein comme ça pour une finale massive qu’aucune équipe MLS n’a remportée auparavant était une expérience assez émouvante. Je me souviens d’être sorti pour m’échauffer, d’avoir vu la foule et d’avoir ressenti l’énergie. Quand nous marquions des buts, sachant en seconde période que nous allions gagner le match, c’était surréaliste.

Le reste de l’année est très important. À Seattle, nous avons un peu lutté en tant que groupe depuis notre victoire en CCL. Tout l’objectif de l’équipe est de se remettre sur la bonne voie et de se lancer dans les séries éliminatoires. À partir de là, nous savons que nous pouvons partir en courant, mais nous sommes dans un combat difficile. C’est une équipe qui n’abandonne pas et je sais que nous continuerons à nous battre jusqu’à la fin de la saison pour passer la ligne.

Pour moi personnellement, c’est continuer à travailler dur et à m’améliorer chaque jour pour être dans la meilleure forme possible avant la Coupe du monde. Mon état d’esprit chaque jour est de continuer à pousser et à travailler aussi dur que possible pour continuer à m’améliorer et essayer de faire partie de ce groupe.