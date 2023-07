Jordan Mailata des Eagles chante des chansons de Stevie Wonder et Shania Twain au mariage

Le plaqueur offensif des Eagles de Philadelphie, Jordan Mailata, s’est récemment marié dans la pittoresque région viticole de Sonoma en Californie au cours du week-end, et il a offert aux invités des performances en direct, y compris une interprétation de « Isn’t She Lovely » de Stevie Wonder lors de la réception.

Il a également chanté « You’re Still The One » de Shania Twain directement à sa nouvelle épouse, Niki, pendant qu’ils dansaient ensemble devant leurs invités.

Mailata a déjà participé à la septième saison de l’émission de concours de télé-réalité à succès de FOX « The Masked Singer », et même a enregistré un album de Noël seront les autres joueurs de ligne offensive des Eagles Jason Kelce et Lane Johnson en 2022.

La réception de mariage, sur le thème « Le coup d’envoi d’une vie d’amour », comportait un maillot des Eagles avec le nom « The Mailata’s » au dos pour que les invités signent au lieu d’un livre d’or traditionnel – juste un exemple du vaste décor centré sur Philadelphie .

Plusieurs coéquipiers des Eagles étaient présents, dont le quart-arrière vedette Jalen Hurts et Johnson.

Mailata a déjà parlé d’être élevé autour de la musique. « J’ai grandi autour de l’église, et moi étant [of] L’héritage samoan, c’est juste lié à cette culture et à cette religion pour chanter », Mailata dit en 2022. « Nous étions autour d’elle 24h/24 et 7j/7. »

Le Pro Bowler de 26 ans gagne actuellement 15 millions de dollars en 2023 pour jouer au tacle gauche pour les Eagles, mais il n’exclut pas une carrière dans la musique.

« Bien sûr, à 100 % », Mailata a dit lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de poursuivre la musique après la fin de sa carrière dans la NFL.

« Nous allons voir ce qui se passe. »

Le natif de Bankstown, en Australie, a joué au rugby avant de rejoindre la NFL en 2018, lorsque les Eagles ont sélectionné Mailata au septième tour du repêchage cette année-là. Il a disputé 45 matchs (40 départs) pour Philadelphie au cours de sa carrière de cinq ans.

