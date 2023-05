Jordan Love s’intègre déjà bien mieux aux récepteurs des Packers qu’Aaron Rodgers

Les receveurs recrue des Green Bay Packers ont déclaré qu’ils s’entendaient déjà bien avec le quart Jordan Love, qui prend la relève d’Aaron Rodgers.

Les Packers de Green Bay entament une nouvelle ère au poste de quart-arrière cette saison à venir. Après 15 ans en tant que partant, Aaron Rodgers est maintenant membre des Jets de New York suite à un échange hors saison. Avec cela, les Packers avancent avec Jordan Love, leur choix de premier tour en 2020, pour mener l’équipe vers l’avant.

Pourrait-il déjà y avoir un avantage avec Love en tant que quart-arrière partant sur Rodgers?

Les récepteurs larges des Packers ont parlé avec Rob Demosky d’ESPN about Love ouvre la voie dans les activités d’équipe organisées. Une chose qui ressort, c’est que les receveurs larges recrue ont découvert qu’ils pouvaient s’intégrer à Love, étant donné qu’il est jeune.

« Ayant Jordan Love, lui étant jeune, je suis capable de m’identifier davantage à lui et d’avoir la même ambiance et de lui parler », a déclaré Dontaviyon Wicks, h / t ESPN. «Nous nous sommes assis à une table et avons parlé, mangé, des choses comme ça. C’est juste construire ce lien avec lui, étant donné que nous sommes si jeunes. Nous allons grandir ensemble.

Les receveurs des Packers disent qu’ils peuvent « mêler » avec Jordan Love

Wicks n’était pas la seule recrue à avoir mentionné à quel point ils s’entendaient bien avec Love. Le choix de repêchage de deuxième ronde Jayden Reed a déclaré à Demovsky qu’il se sentait « très à l’aise » autour de Love et mentionnait qu’ils pouvaient tous les deux s’approcher l’un de l’autre.

Love a 24 ans et en aura 25 en novembre. Bien qu’il soit dans la ligue depuis trois ans, il n’a pas eu beaucoup de temps pour commencer. Rodgers jouant au niveau MVP de la NFL au cours de ses deux premières saisons a certainement joué un rôle à cet égard. Mais dans les apparitions ponctuelles, Love s’est montré prometteur.

Il a reçu son premier départ lors de la saison 2021 contre les Chiefs de Kansas City après que Rodgers ait été testé positif au COVID-19. Dans la défaite 13-7, Love a lancé 19 passes complétées pour 190 verges et un touché, tout en lançant une interception, en 34 tentatives. Puis la saison dernière, Love est entré en relève de Rodgers lors de la semaine 12 contre les Eagles de Philadelphie, Love a complété six passes pour 113 verges et un touché en neuf tentatives. Green Bay a perdu ce match 40-33.

Maintenant, Love a l’opportunité de commencer une saison complète pour les Packers. Il n’aura pas le même casting de soutien que Rodgers, car les larges Allen Lazard et Randall Cobb l’ont tous deux rejoint sur les Jets. Mais, l’équipe a repêché les receveurs Reed, Wicks et Grant DuBose, en plus de deux bouts serrés à Luke Musgrave et Tucker Kraft.

Les Packers et le monde de la NFL verront si Love peut être la réponse à long terme au poste, et si sa chimie avec les recrues et les receveurs vétérans peut se traduire par des victoires.