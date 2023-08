Jordan Love rebondit à nouveau: observations du match de pré-saison des Packers contre les Patriots

GREEN BAY, Wisconsin – Le match de football lui-même est arrivé deuxième samedi soir au Lambeau Field, où le demi de coin des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Isaiah Bolden a été étiré après avoir heurté de front son coéquipier Calvin Munson au début du quatrième quart.

Les Patriots ont annoncé dimanche matin que Bolden avait été libéré du centre médical d’Aurora Bay à Green Bay et qu’il reviendrait avec l’équipe à Foxboro, Mass.

Le match de pré-saison entre les Packers de Green Bay et les Patriots a été suspendu avec 10:29 restants au quatrième quart et les Packers traînaient, 21-17, avec le ballon sur la ligne des 18 verges de la Nouvelle-Angleterre. Alors que les équipes reprennent leurs activités de football, voici les points à retenir du match que nous n’avons pas couverts dans l’histoire de samedi soir sur les réactions des joueurs et des entraîneurs à la blessure de Bolden et à l’arrêt soudain du match.

Nuit d’amour

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela au cours des trois dernières semaines: Jordan Love a rebondi après ses premières difficultés avec un travail impressionnant qui vous fait penser qu’il peut être un gars pour les Packers cette saison. Il l’a fait à plusieurs reprises à l’entraînement et l’a fait contre les Bengals de Cincinnati vendredi dernier, lorsqu’il a raté l’ailier rapproché Luke Musgrave sur ce qui aurait été deux gros jeux avant de mener un touché, couronné par la recherche du receveur large Romeo Doubs sur un passage à niveau. route avec une balle bien lobée pour un score de 9 verges.

Le thème de l’été de Love a de nouveau sonné vrai samedi soir, lorsqu’il a rebondi après un dysfonctionnement de l’échange du quart-arrière central et deux entraînements sans but pour mener un touché de 93 verges lors de sa troisième série et terminer 5 sur 8 pour 84 verges et un touché. .

Love en a mis un sur Doubs pour un gain de 42 verges sur la ligne de touche droite, a brouillé pour 11 verges sur le premier et le 10 avant de tirer une pénalité pour coup tardif pour 15 verges supplémentaires et a tiré une fléchette pour placer le receveur Jayden Reed pour un 19- touché de cour avec le demi de coin Shaun Wade collé à son dos sur la route de croisement.

« Je pense que j’ai été vraiment impressionné par la façon dont il s’est comporté », a déclaré l’entraîneur-chef Matt LaFleur à propos de son quart-arrière partant. « Cela remonte même à la dernière pré-saison. Je sais que nous n’avons pas toujours eu les résultats et je me suis assis ici et je l’ai défendu assez durement en termes de jeu, mais il s’agit du processus et de toutes les petites choses qui entrent dans cette position – la commande que vous avoir dans le caucus, la maîtrise totale de l’infraction, de l’opération. De toute évidence, l’exécution en est également une grande partie. Je pense que nous avons tous vu la croissance au cours de ces dernières années. C’était plutôt cool d’être témoin, mais vous devez avoir la mémoire courte dans ce jeu parce que vous n’êtes aussi bon que votre dernier match – nous le savons tous – et il y a beaucoup de travail et, très franchement, ce n’est que le pré-saison.

Love a déclaré qu’il était « définitivement prêt » pour le match d’ouverture de la saison régulière contre les Bears de Chicago, mais LaFleur a déclaré que son intuition immédiatement après le match de samedi était que Love jouerait au moins avec parcimonie lors de la finale de pré-saison de samedi prochain contre les Seahawks de Seattle à Green Bay.

Échange bâclé

En parlant de ce dysfonctionnement instantané, il est survenu lors du premier entraînement du match avec les Packers face à un troisième et 5 de leur propre ligne de 41 verges. Le centre Josh Myers a lancé le ballon sur le côté droit de Love, mais le quart-arrière n’était pas prêt pour cela. Le ballon est tombé derrière le rusher Josh Uche de Love and Patriots et l’a finalement récupéré sur la ligne des 18 mètres de Green Bay. Les Patriots ont marqué un touché cinq jeux plus tard pour prendre une avance de 6-0.

Voici ce qui s’est passé, selon LaFleur et Love.

«En gros, nous utilisions une cadence fictive et l’un de leurs joueurs de ligne D a tressailli; il n’est tout simplement pas entré dans la zone neutre », a déclaré LaFleur. « Lorsque cela se produit, nous apprenons aux centres à casser le ballon s’ils traversent la zone neutre. Il ne semble pas que leur joueur de ligne D soit entré dans la zone neutre et Jordan n’était pas prêt pour le ballon.

« Sur ce jeu, c’est ce que nous appelons une double cadence et après la première cadence, il semblait que l’extrémité D du côté droit aurait pu sauter et c’est un peu ce que Josh a vu et ressenti et c’est pourquoi il l’a cassé juste là et mes yeux n’étaient pas prêts, n’étaient pas sur le cliché à ce moment-là et sont évidemment revenus derrière moi », a déclaré Love. « Quelque chose que nous ne voulons jamais arriver et je n’ai tout simplement pas pu récupérer le ballon, mais c’était juste une sorte de malentendu, pensant évidemment que nous avions un jeu libre d’eux sautant hors-jeu. … Je ne sais pas s’il était hors-jeu. S’il ne l’était pas – l’arbitre a dit qu’il ne l’était pas – alors quelque chose que nous devrions simplement revenir en arrière et regarder. Mais évidemment quelque chose que nous devons nettoyer, quelque chose que vous ne voulez jamais arriver.

Pousser pour OLB n° 3

Avec Rashan Gary et Preston Smith cimentés comme les deux meilleurs coureurs de pointe, la troisième place reviendra à Kingsley Enagbare, Justin Hollins ou Lukas Van Ness. Enagbare, le choix de cinquième tour de Caroline du Sud en 2022, a présenté des arguments convaincants pour le travail samedi soir. Et si Gary n’est pas à fond à la semaine 1 après sa déchirure du LCA – il n’a pas encore été autorisé à travailler à 11 contre 11 – Enagbare pourrait voir plus de temps de jeu que le rusher n ° 3 le ferait généralement.

Son premier coup de théâtre de la soirée est survenu lorsqu’il a attaqué Sidy Sow à bras droit jusqu’à Mac Jones et a limogé le quart-arrière des Patriots pour une perte de 9 verges sur les troisième et 9.

« Presque tout au long de la semaine, nous savions que (Sow) était un gars avec lequel nous pouvions aller avec beaucoup de puissance et il n’était pas armé depuis longtemps », a déclaré Enagbare. « Donc, juste en sachant que j’avais une assez bonne portance, je pouvais le propulser avec de longs bras et probablement faire trembler quelque chose, alors c’est ce que j’ai fait ce soir. »

Au début du deuxième quart, Enagbare a ensuite facilement contourné le plaqueur gauche Andrew Stueber et a renvoyé Jones au premier essai de la ligne des 27 verges des Packers avant de récupérer son propre échappé forcé sur la ligne des 38 verges de Green Bay.

« C’était l’un de ceux où je savais que j’avais un bon rush et je l’ai vu monter dans la poche et j’ai pensé qu’il était sur le point de le lancer », a déclaré Enagbare. « Alors j’étais comme, ‘Je vais aller de l’avant et essayer de plonger là-bas.’ C’est à peu près un exercice sur lequel nous travaillons tous les jours et je ne sais pas comment j’ai obtenu le ballon. Il m’est arrivé de regarder par-dessus et j’ai vu qu’il y avait comme une petite lumière blanche avec le ballon et j’ai juste sauté dessus.

« Ce n’est pas un choc qu’il soit sorti et ait joué comme ça », a déclaré LaFleur. « Il a eu une sacrée semaine d’entraînement. Je l’ai vu dans les deux pratiques contre eux. Il avait plusieurs sacs – ou des sacs perçus, puisque nous n’en avons pas appelé beaucoup. Mais il est allé là-bas et il a joué comme il s’était entraîné. C’est drôle parce que je suis tombé sur lui juste avant le coup d’envoi et je me suis dit : « Hé, tu vas te faire quelques sacs aujourd’hui », et il est allé là-bas et l’a fait.

Surprise au sixième tour

Le joueur de ligne défensif recrue Karl Brooks de Bowling Green a fait une poignée de jeux notables samedi soir – un sac anéanti par une pénalité de contact illégal de Shemar Jean-Charles, une pression du quart-arrière Bailey Zappe pour forcer une incomplétude sur les troisième et 10 et un tacle pour une perte de 1 mètre sur le porteur de ballon Kevin Harris sur le premier et le 10 de la ligne des 14 mètres de Green Bay après avoir été battu par le garde droit James Ferentz sur son côté gauche.

Brooks, un choix de sixième tour, et le joueur de ligne défensif Colby Wooden, un choix recrue de quatrième tour, ont fait de belles choses dans ce camp alors que les Packers cherchent enfin à entourer Kenny Clark avec suffisamment d’aide sur la ligne défensive intérieure.

Modification de la carte de profondeur ?

Avec David Bakhtiari non adapté pour le match de samedi soir, le choix de septième tour de 2022, Rasheed Walker, a pris le départ au tacle gauche au lieu de Yosh Nijman, le remplaçant du côté aveugle normal de Bakhtiari. Il ne semble pas non plus que les entraîneurs se contentent d’expérimenter.

« Rasheed a eu une très bonne semaine d’entraînement et nous voulions le voir », a déclaré LaFleur. « Nous savions que – j’avais parlé à l’entraîneur Belichick tout au long de la semaine – et j’avais une assez bonne indication qu’ils allaient jouer les leurs et je voulais voir comment il réagirait dans cette situation. »

Vrai à partir de 52

Le botteur recrue Anders Carlson a réussi ses trois essais contre les Patriots, deux PAT et un 52 verges avec facilité. Ce n’était que trois coups de pied, mais c’est un pas dans la bonne direction pour le choix de sixième ronde qui a eu un camp difficile et a raté deux PAT à droite contre les Bengals vendredi dernier. Les Packers ont clairement indiqué que Carlson avait une longue laisse et que le canon attaché à sa hanche droite lui serait utile s’il réglait sa précision.

Troisième bataille de porteur de ballon

Lorsque nous disons troisième porteur de ballon, nous voulons plus probablement dire premier porteur de ballon dans l’équipe d’entraînement puisque les Packers pourraient très bien à nouveau ne garder qu’Aaron Jones et AJ Dillon sur la liste initiale de 53 joueurs. Avec Tyler Goodson et Lew Nichols III absents pendant de longues périodes avec des blessures à l’épaule, cette bataille semble être revenue à Patrick Taylor et à la recrue non repêchée Emanuel Wilson. Les deux ont déclaré des arguments solides pour être les deux porteurs de ballon de l’équipe d’entraînement (si les Packers n’en gardent que deux).

Wilson s’est calmé après son évasion de six portées, 111 verges et deux touchés la semaine dernière, mais il a tout de même couru pour 63 verges efficaces en 15 portées (4,2 verges par portée) et a capté deux passes pour 15 verges contre les Patriots. Taylor a eu un rebond impressionnant à l’extérieur pour une course de touché de 8 verges samedi soir et surpasse probablement Wilson dans deux domaines vitaux pour les compétences d’un troisième porteur de ballon – la protection contre les passes et les équipes spéciales.

Wilson semble être le meilleur coureur que Taylor, mais on ne demanderait pas à Wilson de courir beaucoup en saison régulière, voire pas du tout, si Jones et Dillon restent en bonne santé.

« Je pensais que Wilson courait très fort », a déclaré LaFleur. «Il a couru avec une très bonne puissance, a traversé des tacles de bras, a couru avec un niveau de pad bas. Je pense qu’il a passé une journée exceptionnelle. C’est deux matchs de suite. Excité pour lui. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit continuer à s’améliorer et je pense que, comme la plupart des jeunes arrières, la protection contre les passes en fait partie, ainsi que la simple amélioration de la forme du football. Il a eu un avant-goût de ce que c’est que d’être un arrière à fond, surtout dans ce jeu, et il y a eu des moments où je pouvais dire qu’il était assez gazé. Je pense donc que c’est une chose sur laquelle il peut continuer à s’améliorer, c’est juste ce conditionnement.

les restes

• Comment les Packers peuvent-ils garder le receveur large recrue non repêché Malik Heath hors des 53 premiers? Il a été impressionné tout au long du camp et a mené l’équipe avec 75 verges sur cinq attrapés samedi. « Je suis ouvert, c’est sûr », a déclaré Heath après le match. « Ils ne peuvent pas me couvrir. … Les choix de repêchage, ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Moi, je suis non repêché. … Je vais continuer à me battre. Ma maman, elle a élevé un combattant, donc je vais continuer à me battre.

• Le demi de coin recrue de septième ronde Carrington Valentine, après avoir joué au cours des trois premières semaines du camp, a eu une nuit difficile. Il a commis deux pénalités – tenue défensive sur le troisième et le but du 3 au premier quart pour mettre en place un touché des Patriots et une interférence de passe sur le troisième et le 7 au troisième quart – et a été l’un des coupables, avec la sécurité Anthony Johnson Jr., sur le touché de 42 verges de Kayson Boutte en oblique à la fin de la première mi-temps.

• Il n’y a pas de disponibilité des médias lundi avant les deux dernières pratiques publiques du camp d’entraînement mardi et mercredi, qui commencent toutes deux à midi CT au lieu de 10h30. La pratique de jeudi sera fermée au public et il n’y a pas de disponibilité des médias vendredi avant la pré-saison finale contre les Seahawks samedi à Green Bay à midi.

(Photo de Jordan Love : Patrick McDermott / Getty Images)

