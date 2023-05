(Jordan) Love peut-il rassembler les Packers ? Il est bien parti

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Le parcours de Jordan Love pour devenir le quart-arrière partant des Packers de Green Bay peut être similaire à celui de son prédécesseur, mais «l’ère Love» semble déjà différente.

Love est arrivé sur son podium avant les OTA pour affronter pour la première fois le contingent médiatique des Packers en tant que starter portant le vert et l’or dans l’équipement de l’équipe. Bien sûr, sa position a changé, mais il est déjà familier à bien des égards. Il n’est pas étranger à la salle des médias dans les entrailles de Lambeau Field. Il n’est pas non plus étranger au corps de presse de Green Bay. Et la façon dont il s’est préparé pour la saison 2023 n’est pas différente des autres depuis qu’il est entré dans la ligue.

« Toute l’intersaison, j’ai pensé que je serais le partant », a déclaré Love. « Donc, c’était juste mon état d’esprit. Je ne pouvais pas vraiment contrôler ce qui se passait à l’avenir. C’était hors de mon contrôle. Mais c’était un peu l’approche que j’ai adoptée et je suis parti de là. »

C’est ainsi que Love est entré dans chaque intersaison, à l’exception peut-être de sa première. Love a qualifié sa première année dans la ligue de la plus longue, alors que les deux dernières se sont « envolées ». Rien n’a changé avec sa concentration ou sa formation. Ce qui a changé, cependant : amener ses coéquipiers à venir s’entraîner avec lui – tous ensemble.

« C’est un peu plus facile d’être le partant, de faire sortir les gars », a déclaré Love.

Love s’est de nouveau entraîné en Californie et a passé du temps là-bas avec le receveur large Romeo Doubs et le porteur de ballon Aaron Jones jusqu’à présent cette intersaison. Il a déclaré qu’il essaierait d’amener davantage de joueurs de talent de Green Bay sur la côte ouest après la fin des événements aux OTA de Green Bay, pour lesquels il sera présent dans son intégralité.

« Mon objectif principal est d’essayer d’amener les gars, d’essayer de donner confiance à tous les autres », a déclaré Love. « La confiance que je crois en eux, je leur fais confiance et j’essaie juste d’élever les gars. Je ne veux jamais être négatif avec les gars. Nous voulons tous le même objectif. Nous voulons tous être géniaux.

« Nous voulons tous travailler ensemble. »

Love se rend compte que l’équipe dont il est maintenant à la tête est jeune. À 24 ans, il est considéré comme un vétéran parmi les joueurs offensifs. Les deux meilleurs receveurs larges des Packers dans le Doubs et Christian Watson n’entament que leur deuxième saison. L’amour travaillera et s’appuiera sur deux bouts serrés débutants.

Jets ou Packers : qui a remporté l’échange d’Aaron Rodgers ?

« Je pense que nous avons tous la possibilité de grandir ensemble, d’apprendre les uns les autres, d’apprendre ce que nous aimons, d’apprendre ce que nous voulons et c’est plus facile avec des gars plus jeunes », a déclaré Love. « Ils n’ont pas côtoyé d’autres gars qui voulaient une certaine manière, veulent que les choses ressemblent à ça, donc c’est plus facile de comprendre mon point de vue et comment je veux que les choses fonctionnent. Mais ce sera bien. Je pense que ça va être génial d’être autour de ces jeunes gars. »

Love bénéficiera cependant d’une ligne offensive et d’un champ arrière plus expérimentés. Les porteurs de ballon Aaron Jones et AJ Dillon sont des incontournables de cette offensive de Green Bay depuis des années. Mais à cause de cela, ils savent déjà qui est Love en tant que personne. Ils devront juste s’adapter à la façon dont il est en tant qu’appelant de signal.

Pendant tout ce temps, la sauvegarde n’a pas été facile pour Love. Par nature, les footballeurs sont compétitifs. Les quarterbacks sont compétitifs. Love, comme Aaron Rodgers, a dû s’asseoir pendant ses trois premières années avant de se faire vacciner.

« Je pense que le moment le plus difficile a été quand [Aaron Rodgers] a re-signé le contrat l’année dernière », a admis Love mercredi. « C’était un peu comme d’accord, eh bien, où allons-nous maintenant? Que fais-je? »

Le temps était compté pour Green Bay pour obtenir une évaluation sur Love avant de choisir l’option de cinquième année du choix de première ronde. La date limite était mai 2023 (ce mois-ci). Si Love ne jouait pas en 2022, y aurait-il une opportunité d’entrer sur le terrain, avec Rodgers signé pour trois autres saisons ? Aurait-il un jour des clichés significatifs non seulement pour montrer à Green Bay qu’il pourrait être «le gars», mais peut-être pour démontrer sa capacité à une autre équipe de quart-arrière dans le besoin si les Packers tenaient bon avec Rodgers pendant la durée de sa prolongation?

« Je me suis assis en quelque sorte en pensant à moi-même et je suis juste revenu avec l’approche comme simplement aller au ballon à chaque occasion qui m’est offerte », a déclaré Love. « Je ne peux pas vraiment contrôler ce qui se passe après ça. Alors laissez-le se dérouler. »

Love a disputé seulement quatre matchs la saison dernière. Son travail le plus important est survenu lors de la semaine 12 contre Philadelphie, jouant 20% des clichés offensifs de l’équipe. Il est allé six sur neuf pour 113 verges et un touché. Il a donné une chance à Green Bay dans le match. Cela n’a finalement pas marché, mais c’était un signe encourageant des choses à venir. Il n’y avait pas d’hésitation dans l’Amour, tout comme il n’y a plus d’hésitation maintenant.

« Une chose que je fais, c’est que je me dis tous les jours que je suis assez bon. J’ai une très grande confiance en moi », a déclaré Love. « La chose que je vais dire aux gars, c’est d’essayer de rester ensemble, de rester ensemble tout au long du processus et plus nous pourrons créer un lien étroit en tant qu’équipe, plus il sera facile de faire face à ces défis. »

Oui, le prédécesseur de Love est une légende. Comme ce fut le prédécesseur de Rodgers avant lui dans Brett Favre. Et tandis que les trois quarts-arrière de Green Bay ont commencé leur carrière vert et or de la même manière, Love semble tracer sa propre voie, une voie différente. La légende précédente aimait faire les choses seule – les distinctions individuelles le séparaient de la meute.

Mais l’amour?

L’amour rassemble tout le monde.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .