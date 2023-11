Jordan Love obtient sa chance à Pittsburgh alors que les Packers cherchent à mettre fin à la sécheresse

GREEN BAY – Suivre les traces de deux quarts-arrières du Temple de la renommée était forcément une position peu enviable pour Jordan Love. Personne ne l’a nié depuis le jour où il a été repêché.

Pourtant, dimanche, alors qu’il en est à son 10e départ dans la NFL, Love a une chance d’accomplir quelque chose que ni Brett Favre ni Aaron Rodgers n’ont jamais fait. En fait, le dernier QB des Packers à y parvenir était Bart Starr, il y a 53 ans.

La tâche en question est de gagner un match de saison régulière à Pittsburgh. Les Packers ne l’ont pas fait depuis 1970, la première saison des Steelers au Three Rivers Stadium, qui coïncidait avec l’année recrue du futur QB du Temple de la renommée Terry Bradshaw. Cela s’est avéré être la dernière victoire de Starr en tant que QB partant dans sa propre carrière au Temple de la renommée.

En regardant strictement l’histoire du quart-arrière, l’aspect vraiment intéressant de ce qui s’est transformé en un demi-siècle de futilité des Packers dans une ville est que chaque QB qui a eu une chance de gagner à Pittsburgh n’a eu qu’une seule chance. Une seule fissure, c’était tout.

De Lynn Dickey (1980) à Randy Wright (’86) en passant par Favre (’98) à Rodgers (’09) et Brett Hundley (’17), les Packers sont 0 sur 5 à Pittsburgh depuis la victoire de Starr en ’70, avec un QB de départ différent à chaque essai.

De plus, mis à part le match contre Wright, une raclée de 27-3, quatre des défaites ont été serrées et, dans certains cas, des coups de poing dans les tripes. Pour un voyage moins qu’agréable dans le passé, voici comment cela s’est passé.

2 novembre 1980 : Pittsburgh 22, Green Bay 20

Les Packers ont obligé les champions en titre du Super Bowl à retourner le ballon six fois, mais n’ont toujours pas réussi. C’est parce que Dickey a lui-même lancé trois interceptions et que les Packers ont eu deux mauvais bottés de dégagement, un qui a entraîné un revirement sur le territoire de Green Bay et un autre qui a survolé la tête du parieur David Beverly et est sorti à l’arrière de la zone des buts pour un sécurité qui s’est avérée faire la différence dans le match.

9 novembre 1998 : Pittsburgh 27, Green Bay 20

Menés 27-3 au début du quatrième quart lundi soir, les Packers se sont ressaisis avec fureur, en commençant par un retour d’échappé de 88 verges pour un touché du secondeur Keith McKenzie. Après un trois-et-out, Favre a dirigé un entraînement de 10 jeux et 74 verges pour un touché, l’ailier rapproché Jeff Thomason a récupéré le coup de pied en jeu de Ryan Longwell et Favre a conduit les Packers à un panier pour se rapprocher de sept points avec 2 : Il en reste 40.

Mais une deuxième tentative en jeu a échoué, le porteur de ballon du Temple de la renommée Jerome Bettis a couru trois fois pour 17 verges pour lui donner exactement 100 verges au sol dans la nuit, et les Steelers se sont mis à genoux à partir de là.

20 décembre 2009 : Pittsburgh 37, Green Bay 36

Deux futurs quarts-arrières du Temple de la renommée, Rodgers et Ben Roethlisberger, se sont livrés à une fusillade à Heinz Field qui a vu 35 points marqués au cours du seul quatrième quart. Rodgers a lancé pour 383 verges et trois touchés, tandis que Roethlisberger a lancé pour 503 verges et trois scores, le dernier étant de 19 verges à Mike Wallace lors du dernier jeu du match. Le PAT de Jeff Reed l’a remporté pour les Steelers.

En passant, Rodgers s’est précipité pour un touché de 14 verges au deuxième quart et a éclaté sa célèbre célébration de la « ceinture ». Il n’a jamais été officiellement documenté qu’il s’agissait du premier qu’il affichait dans un jeu, mais c’était la première fois que ce journaliste se souvenait de l’avoir vu.

26 novembre 2017 : Pittsburgh 31, Green Bay 28

Le dimanche soir du week-end de Thanksgiving, les Packers n’ont pas eu beaucoup de chance avec Hundley remplaçant Rodgers blessé, mais ils ont donné aux Steelers tout ce qu’ils pouvaient gérer. Hundley a connu le meilleur match de sa carrière, lançant trois longues passes de TD (39 verges à Randall Cobb, 54 verges à Jamaal Williams, 55 verges à Davante Adams) et dirigeant un entraînement de TD de 77 verges pour égaliser le match avec 2:02 à jouer. .

Mais à 17 secondes de la fin et avec le ballon seul à 30, Roethlisberger a frappé Antonio Brown sur des passes consécutives sur la touche couvrant 37 mètres, la première étant une impressionnante saisie sur la pointe des pieds qui a dû être confirmée par rediffusion. Le panier de 53 verges de Chris Boswell a prolongé la misère de Green Bay dans la Steel City.

Eh bien, c’était amusant. Ou non.

De toute évidence, les Packers ont perdu de toutes les manières imaginables à Pittsburgh. Alors, comment ont-ils gagné ce match oublié depuis longtemps le 6 décembre 1970 ?

Ce n’était pas un chef-d’œuvre. Larry Krause a pris le coup d’envoi sur 100 yards pour un touché pour les Packers, et il y a eu beaucoup de points faibles à partir de là, alors que les deux équipes se sont combinées pour 10 revirements (Pittsburgh six, Green Bay quatre) au cours d’un après-midi plutôt désagréable avec un 22 milles. -vent par heure et refroidissement éolien de 7 degrés.

La recrue Bradshaw a connu une journée absolument misérable, complétant seulement trois des 20 passes pour 110 verges, dont 87 sur un touché à Dave Smith. Il a lancé quatre interceptions, alors que les Packers ont capté plus de ses passes que ses propres coéquipiers, avant d’être mis sur le banc pour Terry Hanratty. La passe de 65 verges de Starr à John Hilton au quatrième quart a mis fin au triomphe 20-12.

Le secret des Packers pour mettre fin à la sécheresse à Pittsburgh est-il caché quelque part dans cette victoire de 53 ans ?

Keisean Nixon a réussi un retour de coup d’envoi de 51 verges la semaine dernière, alors peut-être qu’il est prêt à en briser un comme Krause l’a fait pour commencer le match. Obtenir un tas de revirements contre une équipe des Steelers proche du sommet de la ligue cette année en termes de marge de chiffre d’affaires aiderait également.

Quoi qu’il en soit. Pas depuis 1970 ? Vraiment? Vraiment.

“C’est fou d’y penser”, a déclaré le joueur de ligne défensive Kenny Clark.