Jordan Love: le quart-arrière des Green Bay Packers «à 100%» prêt à commencer la première semaine au milieu de l’incertitude d’Aaron Rodgers | Nouvelles de la NFL

Jordan Love, Packers de Green Bay (AP)

Quand Aaron Rodgers sera absent, Jordan Love jouera.

Cela pourrait encore s’avérer être le cas en septembre, en fonction de l’évolution de la situation entourant l’avenir de Rodgers avec les Packers de Green Bay au cours des prochains mois.

Le MVP en titre de la NFL tient actuellement après qu’il soit apparu plus tôt cette intersaison qu’il ne souhaitait pas revenir avec les Packers.

Rodgers a par la suite annulé les suggestions selon lesquelles ses troubles étaient liés à l’organisation sélectionnant Love au premier tour du repêchage de la NFL 2020, pointant plutôt vers la «philosophie» et la «culture» dans les coulisses.

Interrogé sur la perspective de commencer la première semaine, Love a insisté sur le fait qu’il serait prêt. En vérité, qu’était-il censé dire d’autre ?

« À cent pour cent », a déclaré Love aux médias mercredi. « De toute évidence, c’est un moment où je reçois beaucoup de représentants extrêmement précieux que je n’aurais peut-être pas eu dans des circonstances normales. Je vais donc le prendre au jour le jour. Mais oui, c’est ce que je ‘ Je suis ici pour. J’ai été repêché ici pour jouer le quart-arrière, donc je serai certainement prêt la première semaine. «

L’absence de Rodgers a non seulement mis l’accent sur les progrès de Love, mais a également donné au jeune de 22 ans une fenêtre pour travailler avec les armes principales des Packers.

En ce qui le concerne, son travail consiste à être prêt à tout.

« Je viens de vivre ma vie, mec, en essayant de faire ce que je peux pour m’améliorer pendant cette intersaison et évidemment sans savoir ce qui va se passer ensuite », a ajouté Love. « Mon principal objectif a été de contrôler ce que je peux contrôler et de faire de mon mieux pour m’améliorer chaque jour afin d’être prêt quelles que soient les circonstances, la saison prochaine. Faites de mon mieux pour être prêt pour moi-même, pour l’équipe et pour tout le monde ici.

« Mon état d’esprit pendant toute l’intersaison a été de me préparer, de me préparer, et c’est mon état d’esprit depuis que je suis ici.

« Qu’Aaron soit là ou pas ici, ça va être mon état d’esprit de toute façon, parce que je dois me préparer à jouer et être capable d’aller là-bas et de prendre en charge l’équipe et être capable de performer à un niveau élevé et de faire de mon mieux pour que tout le monde puisse faire son travail aussi et être capable de performer à un niveau élevé. »

La vache sacrée. Jordan Love est en feu en ce moment à #Emballeurs Minicamp. Il a fait virer toute l’équipe après avoir effectué une passe à Aaron Jones sur le terrain. Des bosses d’épaule, des joueurs qui éventent l’amour, et plus encore. Il y a du buzz ici. – Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) 9 juin 2021

Selon les médias locaux, Love a profité d’une sortie beaucoup plus productive au camp mercredi par rapport à la veille alors qu’il s’associait au receveur large Allen Lazard et aux porteurs de ballon Aaron Jones et AJ Dillon pour de gros gains.

« Écoutez, vous ne pouvez jamais être trop haut et jamais trop bas dans ce jeu », a déclaré l’entraîneur-chef des Packers Matt LaFleur. « L’un des plus grands accents pour Jordan est simplement de traiter chaque jeu comme sa propre entité. Nous notons toujours la prise de décision, le timing, la précision, et nous voulons voir la cohérence continuer à s’améliorer de plus en plus. «

Love a enregistré 689 passes sur 1 125 (61,2%) pour 8 600 verges, 60 touchés et 29 interceptions en trois saisons à Utah State. Cela comprenait une année 2018 exceptionnelle au cours de laquelle il a lancé 3 567 verges, 32 touchés et six interceptions, avant de subir une année 2019 mitigée alors qu’il a enregistré 3 402 verges par la passe pour 20 scores et 17 interceptions FBS.

L’annulation de la pré-saison en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus signifie qu’il n’a pas encore fait ses débuts avec les Packers.

