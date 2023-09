Jordan Love et les Packers de Green Bay dominent les Bears de Chicago lors de l’ouverture de la saison 2023 – Shaw Local

Non, Aaron Rodgers, pas de problème.

Le quart-arrière Jordan Love a lancé trois touchés et les Packers ont dominé les Bears 38-20 pour ouvrir la saison 2023 à Soldier Field. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui comptaient

1. Beaucoup trop mignon : Avec la capacité de course de Justin Fields et une écurie de porteurs de ballon de qualité en soutien, le coordinateur offensif des Bears a choisi de donner le ballon à l’ailier rapproché Cole Kmet, qui se déplaçait à travers la formation, le snap direct sur le troisième et le premier lors du premier entraînement du match. . C’était bourré. Les Bears se sont ensuite lancés dans le quatrième et un sur leurs 40, Fields essayant de sauter par-dessus la pile. Bourré à nouveau. Il n’a pas fallu longtemps à Jordan Love pour donner aux Packers une avance de 7-0.

2. L’amour a de la chance : Avec 14:21 à jouer, Love a d’abord tâtonné lors d’un déploiement, mais a quand même réussi à trouver l’ailier rapproché Luke Musgrave grand ouvert pour un improbable achèvement de 37 verges à l’intérieur de la ligne des 5 verges des Bears. Love a ensuite lancé son troisième touché du match, son deuxième contre Romeo Doubs, pour une avance de 31-14 et a mis de côté tout espoir de rallye des Bears.

3. Jeu de balle : Fields a lancé une double couverture et le secondeur des Packers Quay Walker a reculé de 42 verges pour un touché et une avance de 38-14 pour les Packers avec 12:36 à jouer. Fields a regardé le receveur Darnell Mooney tout le temps. C’était une interception facile.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Voici le boom : Recrue porteur de ballon Roschon Johnson s’est bien présenté aux fans des Bears avec une course fougueuse de 11 verges avec 2:07 au troisième quart. Johnson a écrasé le demi défensif des Packers Rudy Ford avec un jeu agressif et physique qui a finalement conduit au premier touché des Bears et a permis aux Bears de marquer 24-14. Johnson a ensuite marqué son premier touché dans la NFL avec 2:54 à jouer.

2. Ajout bienvenu : Il est bien documenté à quel point la course aux passes des Bears était incohérente la saison dernière. Alors que dimanche a montré qu’il y avait un long chemin à parcourir pour résoudre le problème, le vétéran Yannick Ngakoue a réalisé des débuts favorables dans l’uniforme des Bears avec quatre plaqués, un sack et deux plaqués pour défaite.

3. Vitesse chez le secondeur : Comme indiqué ci-dessus, même si le front défensif devra créer plus de pression, les secondeurs TJ Edwards et Tremaine Edmunds ont connu des débuts productifs avec un total combiné de 22 plaqués.

Trois choses qui n’ont pas fonctionné

1. L’ensemble de l’infraction : Où commencer? L’exécution des joueurs représente la moitié de l’équation, mais ce n’était pas non plus une bonne ouverture pour le coordinateur offensif Luke Getsy. Les Bears manquaient de toute sorte de menace constante sur le terrain pour maintenir Green Bay hors d’équilibre, le jeu de course était tiède, Fields était sous la contrainte tout l’après-midi et la liste est longue. Il y a un long chemin à parcourir.

2. Doubler la mise : Les Packers ont gagné en termes de verges totales, de verges par jeu, de différentiel de chiffre d’affaires et pratiquement toutes les facettes qui comptent. Les Bears étaient 2 sur 12 convertissant des troisièmes essais, tandis que les Packers étaient 9 sur 15. Parmi les nombreux domaines parmi lesquels choisir lors d’une journée lente pour l’offensive, ne pas maintenir les entraînements était une chose facile à encercler avec le stylo rouge.

3. N’oubliez pas : L’offensive subit le plus gros du mépris initial, mais la défense a été entaillée. Les Packers ont marqué 38 points et Love a certainement réussi le test dans leur monde de quart-arrière post-Rodgers avec sa performance de 245 verges et trois touchés dimanche.

Et après?

Les Bears rendent visite à Baker Mayfield et aux Buccaneers de Tampa Bay. Le coup d’envoi aura lieu le dimanche 17 septembre à midi.