Jordan Love et les autres meilleurs débuts en séries éliminatoires du quart-arrière de l’histoire de la NFL

Le premier match dynamite des séries éliminatoires du quart-arrière des Green Bay Packers Jordan Love contre Dallas a presque comporté une note de passeur parfaite ; il a complété 16 des 21 passes pour 272 verges et trois touchés, devant se contenter d’un 157,2, juste un ruban au sud du parfait 158,3.

Voici comment la note de passeur est calculée et ce qu’elle représente.

Si nous utilisons la note des passeurs comme note, Love est à égalité au deuxième rang de l’histoire pour les meilleurs débuts en séries éliminatoires d’un quart-arrière. C’est doublement impressionnant dans la mesure où cela a donné aux outsiders Packers, la dernière tête de série de la NFC, une victoire de 48-32 sur les Cowboys, têtes de série n°2.

Ce sont les meilleurs débuts en séries éliminatoires depuis la fusion NFL-AFL en dehors de Love, dont un qui avait à peine 24 heures lorsque Love a livré son opus magnum de début de carrière.

Dave Krieg, saison 1983 avec les Seahawks de Seattle contre Denver

Le seul quart-arrière faisant ses débuts en séries éliminatoires à afficher une note de passeur parfaite est… Dave Krieg, originaire du Wisconsin ? Je parie que vous ne l’avez pas vu venir. Et cela nécessite une mise en garde, car il n’a lancé que 13 passes lors de la victoire 31-7 contre les Broncos en décembre 1983 lors de la ronde des wild-cards.

Krieg, un joueur non repêché du Milton College qui a fréquenté le DC Everest High School à Schofield, a complété 12 de ces 13 passes pour 200 verges et trois touchés. Seattle a battu Miami 27-20 la semaine suivante avant de perdre en championnat de conférence 30-14 contre les Raiders de Los Angeles. Krieg a été mis sur le banc lors de ce match et remplacé par Jim Zorn, que Krieg lui-même avait supplanté au cours de la saison régulière. Krieg a ensuite réalisé trois Pro Bowls, le premier l’année suivante en 1984.

CJ Stroud, saison 2023 avec les Texans de Houston contre Cleveland

Avec une ligne presque identique à celle de Love, le favori de la recrue offensive de l’année a complété 16 des 21 passes pour 274 verges un jour avant que les Packers ne battent les Cowboys. Cela représente 2 verges de plus que Love et un nombre identique de réussites et de tentatives, ce qui place également Stroud à une note de passeur de 157,2. Les Texans n’avaient pas participé aux séries éliminatoires depuis 2019, mais ont dominé les Browns de Cleveland 45-14 lors de la ronde des wild-cards.

Lynn Dickey, saison 1982 avec les Packers de Green Bay contre St. Louis

Dickey a été sensationnel pour les Packers, lançant quatre touchés et complétant 17 des 23 passes, bon pour une note de passeur de 150,4, et les Packers ont écrasé les Cardinals 41-16 lors de la ronde des wild-cards des séries éliminatoires de 1982, raccourcies par la frappe. Les Packers ont perdu la semaine suivante à Dallas 37-26, mais cette victoire a marqué la seule victoire des Packers en séries éliminatoires dans le désert aride entre le championnat du Super Bowl de 1967 et l’ère Brett Favre, qui a véritablement commencé par une victoire en séries éliminatoires en 1967. 1993.

Le quart-arrière adverse Neil Lomax n’a pas été si mauvais non plus lors de sa première (et unique) participation aux séries éliminatoires : 32 sur 51, 385 yards et deux scores, mais aussi deux interceptions.

Steve Fuller, saison 1984 avec les Bears de Chicago contre Washington

Un quarterback des Chicago Bears, dites-vous ? Fuller n’est peut-être pas un nom qui me vient à l’esprit, mais il a quand même affiché une note de 143,7 à la fin de la saison 1984 lors d’une victoire de 23-19 ; il a lancé deux touchés et 211 verges. Fuller n’a commencé que 42 matchs dans sa carrière et n’a pas joué du tout en 1983, puis a débuté pour les Bears lors de la 10e semaine en 1984 après que Jim McMahon se soit blessé.

Fuller était également au centre la semaine suivante lors du match de championnat NFC, une défaite 23-0 contre San Francisco. Les Bears ont remporté le Super Bowl l’année suivante et Fuller a commencé cinq matchs cette saison-là derrière McMahon et a terminé avec une bague du Super Bowl.

Kurt Warner, saison 1999 avec les Rams de St. Louis contre le Minnesota

L’histoire de Warner, du quart-arrière non repêché du nord de l’Iowa à deux fois MVP et membre du Temple de la renommée, est bien documentée. Le chapitre des séries éliminatoires du conte de fées a commencé juste après l’aube du nouveau siècle, avec un match éliminatoire le 16 janvier 2000 contre les Vikings. Warner a complété 27 des 33 passes avec cinq touchés et une interception, lui donnant une note de 143,0. Les Rams ont continué à gagner, battant Tampa Bay puis le Tennessee par la plus petite des marges lors du Super Bowl 23-16.

Chad Pennington, saison 2002 avec les Jets de New York contre Indianapolis

Dans un smackdown 41-0 lors de la ronde des wild-cards, Pennington a complété 19 des 25 passes pour 222 verges et trois touchés, bon pour une note de 142. Pennington est devenu le rare quart-arrière à battre Peyton Manning en séries éliminatoires, avec le La défense des Jets maintient les Colts à 176 verges totales en attaque. Liste de New York à Oakland la semaine prochaine 30-10.

Si nous nous éloignons de l’évaluation des passeurs comme mesure principale, il y a également d’autres performances à noter.

Brock Purdy, saison 2022 avec les 49ers de San Francisco contre Seattle

Le dernier choix du repêchage de 2022 a couronné une brillante saison de recrue en aidant les 49ers à remporter une victoire de 41-23 contre les Seahawks, complétant 18 des 30 passes pour 332 verges et trois scores. Les 49ers ont battu Dallas la semaine suivante, puis ont perdu à Philadelphie lors du match pour le titre NFC, où Purdy a complété ses quatre premières passes… mais a ensuite été perdu pour le reste du match en raison d’une blessure. Les Eagles l’ont emporté 31-7.

Tim Tebow, saison 2011 avec les Broncos de Denver contre Pittsburgh

Si nous utilisons les verges nettes ajustées par tentative (ANY/A) – une statistique qui pondère certains résultats comme les touchés et les sacs pour donner la meilleure valeur possible pour la production moyenne par passe – Le n°1 sur cette liste parmi les débuts en séries éliminatoires est Tebow . Il n’a complété que 10 des 21 passes, mais a lancé pour 316 verges et deux touchés, et il a couru 10 fois pour 50 verges pour faire bonne mesure. Cela a aidé Demaryius Thomas à prendre la première passe de la prolongation sur 80 verges pour marquer et donner à Denver une victoire palpitante en séries éliminatoires lors de la ronde des wild-cards.

Daunte Culpepper, saison 2000 avec les Vikings du Minnesota contre la Nouvelle-Orléans

Il était remplaçant l’année précédente lorsque les Vikings avaient participé à deux matchs éliminatoires, mais en 2000, c’était son spectacle. Dans une victoire de 34-16 contre les Saints, Culpepper a complété 17 des 31 passes pour 302 verges et trois scores, envoyant le Minnesota au match de championnat de la NFC. Cela ne s’est pas bien passé une fois que les Vikings sont arrivés, les Giants éliminant le Minnesota 41-0.

Kelly Holcomb, saison 2002 avec les Cleveland Browns contre Pittsburgh

À son seul départ en séries éliminatoires, Holcomb a complété 26 des 43 passes pour 429 verges, trois scores et une interception, mais cela n’a pas suffi. Pittsburgh a remporté le match avec joker 36-33. Le touché de 3 verges de Chris Fuamatu-Ma’afala à 54 secondes de la fin a donné à Pittsburgh les points gagnants et a aidé les Steelers à surmonter un déficit de 27-14 au quatrième quart.

Erik Kramer, saison 1991 avec les Lions de Détroit contre Dallas

Lors de la ronde de division des séries éliminatoires, Kramer a illuminé les Cowboys en complétant 29 des 38 passes pour 341 verges et trois touchés, sans aucune interception. Les Lions se sont imposés 38-6, enregistrant leur dernière victoire en séries éliminatoires depuis plus de trois décennies, une séquence finalement interrompue cette année contre les Rams. Détroit a perdu la semaine suivante dans le match pour le titre NFC 41-10.

Aaron Brooks, saison 2000 avec les Saints de la Nouvelle-Orléans contre St. Louis

L’ancien remplaçant des Packers a complété 16 des 29 passes avec 266 verges, quatre touchés et une interception alors que les Saints ont résisté aux Rams 31-28 lors de la ronde des wild-cards. Les Rams se sont furieusement relevés d’un score de 31-7 pour revenir à 3 points et toujours 2:32 à jouer, mais le retourneur de botté de dégagement Toby Gowin a étouffé un botté de dégagement avec 1:51 à jouer, et les Saints ont récupéré pour saler la victoire. Brooks a également couru 26 verges en 10 tentatives, mais les Saints ont perdu la semaine suivante contre les Vikings 34-16.

