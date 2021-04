La crise a ébranlé la réputation soigneusement élaborée de la Jordanie en tant que rare phare de stabilité dans une région agitée. Le roi Abdallah est considéré comme un allié occidental essentiel au Moyen-Orient, car il autorise des pays, y compris les États-Unis, à utiliser le sol jordanien comme base pour des campagnes militaires dans la région. La Jordanie est également un interlocuteur clé dans le conflit israélo-palestinien et accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens.

Deux des accusés – l’ancien chef de la cour royale, Bassem Awadallah, et un membre mineur de la famille royale, Sharif Hassan bin Zeid – sont restés en détention jeudi soir en raison de la gravité des charges retenues contre eux. Le prince lui-même n’a jamais été techniquement arrêté, et la cour royale a précédemment déclaré qu’il restait dans son palais, sous la «garde» du roi Abdallah II, son demi-frère aîné.

AMMAN, Jordanie – Seize personnes accusées d’un complot visant à fomenter des troubles en Jordanie ce mois-ci ont été libérées jeudi dans l’attente d’une enquête plus approfondie, a annoncé un juge militaire, marquant un nouveau chapitre dans un épisode inhabituellement turbulent dans un royaume normalement placide.

La décision de jeudi semblait viser à ramener la Jordanie à un certain degré de normalité. Au moment des arrestations il y a plusieurs semaines, le gouvernement avait laissé entendre une tentative de coup d’État déjouée. Mais dans un communiqué publié peu avant la libération des accusés jeudi, le roi a souligné qu’ils n’avaient jamais posé de «menace imminente pour le pays, puisque la sédition, comme je l’ai dit, a été stoppée».

Dans la même déclaration, le roi a également présenté la libération comme un signe de sa magnanimité.

«En tant que père et frère de tous les Jordaniens», a écrit le roi, «et en ce mois sacré de tolérance et de solidarité, lorsque nous souhaitons tous être avec nos familles, je demande aux responsables concernés d’examiner le mécanisme approprié pour avoir ceux qui ont été induits en erreur à la suite de la sédition, retournent bientôt dans leurs familles. »

Les fractures dans la famille royale se sont généralement produites en privé. La querelle entre le roi et le prince a choqué les Jordaniens à cause de la façon dont elle s’est déroulée – avec des accusations publiques de sédition par le roi et des dénégations publiques du prince.

En publiant des enregistrements qui critiquaient les politiques gouvernementales, le prince Hamzah a également attiré une rare attention internationale sur la colère de la société face à la corruption et les contraintes à la liberté, ainsi que sur la frustration et la privation du droit de vote parmi les groupes qui ont aidé à fonder l’État jordanien et sur le soutien desquels la monarchie a traditionnellement. dépendait.