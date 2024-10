Jordan Klepper retourne aux rassemblements Trump dans l’émission spéciale « The Daily Show »

Jordan Klepper, correspondant/animateur de « The Daily Show », a de nouveau pris la route pour une autre émission spéciale de Comedy Central – et juste à temps pour les élections. Klepper est derrière « The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Rally Together », qui sera présenté juste après « The Daily Show » le lundi 28 octobre à 23 h 30 HE – et sera également disponible le lendemain. sur Paramount+, la chaîne YouTube de The Daily Show, CC.com et vidéo à la demande.

L’émission spéciale d’une demi-heure suivra Klepper alors qu’il se dirige vers les États swing et couvre les événements de Donald Trump. D’après la description de l’émission spéciale : « Au cours des huit dernières années, Jordan Klepper a parcouru l’Amérique, de Harrisburg, en Pennsylvanie, à Mesa, en Arizona, pour interroger les fidèles de MAGA sur leur dévouement à Donald Trump, et il l’a toujours fait seul – jusqu’à maintenant. . Dans cette émission spéciale d’une demi-heure, Jordan se rendra aux événements Trump dans les États clés au cours des jours cruciaux de clôture des élections. Cette fois, il amènera des amis curieux et des experts dans leur domaine pour l’aider à comprendre pourquoi tant d’Américains soutiennent Donald Trump.»

Il s’agit du cinquième spécial Comedy Central/ »The Daily Show » de Klepper, après le « The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse – Into The MAGAverse », nominé aux Emmy et à la DGA (qui a examiné les rassemblements de Trump lors de l’élection de 2020), le nominé aux Emmy « The Daily Show Presents : Jordan Klepper Fingers the Globe – La Hongrie pour la démocratie » (avec Klepper s’est rendu en Hongrie) et « The Daily Show Presents : Jordan Klepper Fingers the Midterms – America Unfollows Democracy ».

En tant qu’animateur de « The Daily Show », Klepper faisait partie de l’équipe qui a remporté l’Emmy de l’émission cette année pour une série de débats exceptionnelle. Klepper est également à l’origine de la série courte « Jordan Klepper Fingers The Pulse » de « The Daily Show », dans laquelle il interviewe des insurgés, des anti-vaccins et des partisans de Trump (qui peuvent aussi être tous pareils).

En effet, comme nous l’avons écrit il y a deux ans, c’est encore plus vrai maintenant : heureusement, le « Daily Show » et ses confrères de fin de soirée travaillent toujours à révéler la vérité sur la façon dont la démocratie est dangereusement sur le point de perdre son emprise dans ce pays, et comment nous devrions vraiment l’être – alors que les grands médias semblent avoir du mal à couvrir ce qui se passe.

« The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers the Pulse: Rally Together » vient de Klepper, qui joue et est le scénariste/producteur exécutif. Jen Flanz et Ian Berger sont également producteurs exécutifs, tandis que Zhubin Parang est co-producteur exécutif et Ian Berger est réalisateur. Sushil Dayal est le producteur superviseur ; et Abby Arora, Jocelyn Conn, Pamela DePace, Ramin Hedayati, Jessie Kanevsky, Brittany Radocha, Shawna Shepherd, Beth Shorr, Elise Terrell et Fiona Wozniak sont les producteurs. Ian Berger, Devin Delliquanti, Jen Flanz, Zhubin Parang et Scott Sherman sont des écrivains ; Ari Pearce et Matthew Parillo sont les cadres en charge de la production pour Comedy Central.