BACHELOR In Paradise Villain Jordan Kimball a juré de «soulever l’enfer absolu» si Chris Harrison était renvoyé en tant qu’animateur du scandale raciste de l’émission.

Le candidat à l’émission de télé-réalité – qui a été expulsé du Bachelier spin-off pour avoir combattu avec un autre homme visage controversé de la franchise mérite de conserver son emploi.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

Suite à des murmures persistantes selon lesquelles Chris, 49 ans, ne sera PAS de retour à son rôle à la caméra, l’ancien mannequin a dénoncé sa fureur sur Twitter.

« Si Chris Harrison est démis pour de bon, je vais soulever l’enfer absolu », a-t-il tweeté samedi.

Plus tôt ce mois-ci, Chris, 49 ans, s’est écarté pour « perpétuer le racisme« lors d’un entretien avec un ancien Licence Rachel Lindsay.

Après les tweets de Jordan, de nombreux adeptes furieux ont noté qu’il ne s’était pas publiquement exprimé pour soutenir la Bachelorette Rachel Lindsay

Lorsqu’une femme de couleur a répondu que la prise de Jordan était «le privilège blanc à son apogée», il a répondu qu’elle était pleine d ‘«ignorance».

Après qu’un autre ait affirmé qu’il «défendait le racisme systémique», Jordan les a qualifiés d ‘«idiot».

«Quelle façon de transformer radicalement ce que j’ai dit en cela. Vous êtes un idiot », dit-il.

Un autre a dit au natif de Floride de «s’instruire», et il a de nouveau riposté.

«Renseignez-vous sur quelque chose qui s’appelle la condition humaine, nous ne sommes parfaits pour aucun de nous. Alors arrêtez de dire avec condescendance aux gens de s’éduquer », a déclaré le candidat en colère.

Jordan était le méchant de la saison de la saison de Becca Kufrin de The Bachelorette en 2018, mais a été lancé sous peu pour ses singeries «immatures».

Il est apparu dans Bachelor In Paradise où il s’est fiancé à Jenna Cooper lors de la finale de la série.Cependant, après le tournage, Jordan a été largué à la suite d’un scandale de tricherie.

La star controversée est revenue pour la saison BIP suivante en 2019, mais a été lancée la deuxième semaine seulement pour s’être battue avec un autre concurrent.

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » tout en discutant avec l’ancien Bachelorette.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites à la surface lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de l’ex Bachelorette et a affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que l’ancien de la NFL Emmanuel Acho prendra le relais de Chris en tant qu’animateur d’After The Final Rose – l’émission en direct diffusée pendant Matt James«finale.

L’ancien secondeur professionnel a annoncé la nouvelle sur Twitter en écrivant: «C’EST OFFICIEL: j’ai accepté le Rose et je suis honoré d’accueillir The Bachelor After the Final Rose cette année.

«Cela a été une saison charnière et cet épisode sera l’une des émissions les plus riches de son histoire. L’empathie est nécessaire et le changement est à venir. Alors voyez-vous tous!

Dans un tweet séparé, il a qualifié son nouveau concert de « changement de vie », tout en ajoutant qu’il « ne peut pas attendre! »

La star à la retraite des Eagles de Philadelphie est restée fidèle au thème de l’émission alors qu’il tenait une rose devant son visage pour son premier coup de théâtre.