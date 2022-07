Jordan Jones: l’ailier de Wigan rejoint Kilmarnock en prêt pour la saison | Nouvelles du football

Jordan Jones s’est engagé à convaincre tous les supporters de Kilmarnock encore irrités par la manière dont il a quitté Rugby Park en 2019.

L’ailier nord-irlandais de 27 ans est revenu au club d’Ayrshire grâce à un prêt d’une saison de Wigan dans le but de remettre sa carrière sur les rails.

Jones a fait plus de 100 apparitions au cours de trois années largement fructueuses avec Killie après avoir rejoint Middlesbrough en 2016.

Jordan Jones révèle pourquoi il voulait rejoindre Kilmarnock en prêt de Wigan et l’attrait de travailler sous la direction de Derek McInnes



Cependant, sa relation avec la base de fans du club s’est quelque peu détériorée lorsqu’il a conclu un pré-contrat avec les Rangers en janvier 2019 et a immédiatement exprimé son enthousiasme à propos de son déménagement imminent sur les réseaux sociaux alors qu’il était encore à mi-chemin de sa dernière campagne à Rugby Park.

“Je pense qu’avec les fans, la majorité a apprécié ce que nous avons tous accompli lors de ma dernière saison ici, mais je sais que j’ai fait quelques erreurs en sortant que je regrette et si je pouvais changer, je le ferais”, a-t-il déclaré après son retour à le club mardi.

“Personne n’est parfait et tout le monde fait des erreurs. J’ai 27 ans maintenant et je suis beaucoup plus mature, je suis papa maintenant donc la vie a beaucoup changé depuis.

“Je sais que la meilleure façon de faire revenir les fans chanter mon nom est de marquer des buts et de créer des passes décisives et je suis impatient de commencer dès que possible.

“En termes de jeu, j’ai passé quelques-unes des meilleures années de ma carrière ici, j’ai eu 12 mois difficiles mais je suis désespéré de revenir à mon meilleur et quel meilleur endroit pour moi que Kilmarnock, qui se sent comme ma maison.

“Je suis ici pour aider l’équipe et j’espère que nous pourrons faire une très bonne saison et réussir ensemble.”

Derek McInnes explique pourquoi il a démissionné de Jordan Jones à Kilmarnock et se tourne vers la nouvelle saison alors que son équipe se prépare à revenir en Premiership écossaise



Jones a rejoint Wigan des Rangers l’été dernier pour un contrat de trois ans, mais son déménagement vers le sud n’a pas fonctionné.

Il a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à St Mirren, et le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, espère qu’un sentiment de familiarité permettra à sa dernière recrue de retrouver son meilleur niveau.

“La Jordanie est évidemment familière au club”, a déclaré McInnes à Sky Sports. “Nous avons travaillé dur sur celui-là au cours des deux dernières semaines. Nous pensons que c’est le type de joueur dont nous aurons besoin.

“Il apporte un peu plus de vitesse et de créativité et nous avons besoin de cette menace de but supplémentaire dans le dernier tiers.

“Jordan étant ici avant aide les choses car il n’y a pas de problème à entrer.

“Il connaît son environnement. C’est une décision importante pour Jordan en termes de jeu régulier et de relance de sa carrière.”