Jordan James: L’adolescent du Pays de Galles et de Birmingham rêvant de rejoindre Gareth Bale and Co au Qatar | Nouvelles du football

Jordan James n’a eu que 18 ans en juillet, mais cela ne l’a pas empêché de rêver grand à un stade aussi précoce de sa carrière.

C’est peut-être parce que le milieu de terrain de Birmingham a été appelé dans l’équipe senior du Pays de Galles pour la première fois en octobre, et a maintenant un œil sur un voyage au Qatar plus tard dans le mois.

“Je n’ai pas reçu l’appel au début”, raconte-t-il Sports du ciel. “Je devais aller jouer pour les U21. Mais ensuite, il y a eu une blessure et quelqu’un n’a pas pu faire [the senior squad] et j’ai reçu un SMS alors que j’étais dans ma voiture. J’étais seul et la première chose que j’ai faite a été d’appeler mon père. C’était probablement le meilleur moment de ma vie.

“Il est de Cwmbran, donc pour lui, c’était énorme parce que c’est ce qu’il rêvait de faire quand il était enfant. Il était mon modèle en grandissant et il jouait quand j’étais très jeune. J’avais l’habitude d’aller à chaque match et c’est comme ça J’ai d’abord commencé, alors de voir ça m’arriver, il était tellement content.

“C’était un peu pressé d’entrer. Et c’était écrasant au début de parler à ces gars. Je pense qu’il y a une vidéo de [Gareth Bale] venir me serrer la main et la main de Luke Harris.

“C’était un peu fou de voir quelqu’un que vous avez vu grandir à la télévision, connu comme l’un des meilleurs joueurs du monde, venir vous parler. Vous avez vu ce qu’il a fait pour le pays, et juste pour moi J’en rêvais d’en faire partie. C’est le type de joueurs qu’il faut apprendre.

“L’intérêt de l’équipe du Pays de Galles est que tout le monde se rassemble et que tout le monde soit si proche. Dès que je suis entré dans le groupe, ils m’ont accueilli à bras ouverts et je me suis senti vraiment chez moi là-bas.”

James a parcouru un long chemin en peu de temps. Il y a quelques années à peine, il s’entraînait avec le groupe d’âge ci-dessous à Birmingham en raison de son manque de stature. C’est l’inverse de l’histoire habituelle que vous entendez sur des jeunes talentueux jouant dans des groupes plus âgés.

“Physiquement, je n’étais pas développé”, dit-il. “Le responsable de l’académie Kristjaan Speakman m’a conseillé de descendre d’un an juste pour gagner en confiance et m’accorder ce temps pour me construire physiquement. J’avais 16 ans et je jouais avec les moins de 15 ans.

“En ce qui concerne la confiance, cela m’a un peu frappé au début. Vous vous demandez si vous êtes assez bon ou non lorsque vous voyez d’autres jouer avec un groupe d’âge et que vous en minimisez un. Mais j’ai essayé de l’utiliser comme un positif et une opportunité d’être le meilleur joueur possible et de progresser à partir de là.

“Cela m’a aidé à devenir plus confiant, à m’exprimer et à essayer d’être le meilleur joueur sur le terrain. Je pense que cela a été une partie importante de mon parcours jusqu’à présent pour m’aider à arriver là où je suis aujourd’hui.”

Cela a clairement fonctionné. James a fait ses débuts seniors il y a exactement un an et a fait 20 apparitions au championnat sous Lee Bowyer. Cette saison, il est déjà apparu 13 fois dans le deuxième niveau.

“Évidemment, c’est ce dont vous rêvez, je n’aurais jamais pensé que je serais dans cette position à cet âge”, dit-il.

“J’ai toujours été l’un des plus petits joueurs du groupe et l’un de ceux qui ont été sous-estimés, mais dès que j’ai eu cette percée, je l’ai prise à deux mains, et je suis ici aujourd’hui et j’apprécie vraiment le l’environnement et ce qui va avec.”

Certes, cela n’a pas été totalement fluide. James a commencé les six premiers matchs de la saison pour Birmingham, mais n’a figuré sur le banc que lors de ses sept apparitions depuis.

Mais l’adolescent a une tête sage sur de jeunes épaules. Il est bien conscient du chemin parcouru et l’utilise comme une chance de se développer et de progresser.

“Je n’ai pas joué autant que la saison dernière”, admet-il. “Je jouais régulièrement au début, mais plus récemment, je suis sorti de l’équipe. Nous avons des joueurs et il y a une bonne compétition maintenant, alors que la saison dernière, nous étions un peu moins nombreux.

“Mais je l’utilise comme une opportunité de penser à moi et comment je peux m’améliorer, au lieu de penser aux autres. Être hors de l’équipe a été un coup dur, mais je pense que je l’ai bien pris et je travaille dur à l’entraînement chaque semaine, donc si je reviens dans l’équipe, je peux donner le meilleur de moi-même.

“Je n’ai que 18 ans et je dois me souvenir de ce que j’ai déjà accompli. Mais j’ai la Coupe du monde en tête et je veux vraiment y aller. Donc, chaque fois que je suis sur le terrain, je veux montrer ce que je peux faire au gaffer et à [Wales boss] Rob Page. J’espère en avoir fait assez.

“Mais au début de la saison, il n’y avait même pas une pensée, ni une chance. Ce serait une expérience incroyable et un rêve d’en faire partie. C’est le plus grand tournoi du monde, y aller serait impensable. .”

Il ne faudra pas longtemps avant que James découvre si son rêve devient réalité.