Jordan Henderson s’apprête à START pour l’Angleterre alors que les retombées de la décision saoudienne se poursuivent

Jordan Henderson devrait débuter samedi soir le match de qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2024 contre l’Ukraine en Pologne, au milieu des manifestations prévues après son passage à la Saudi Pro League cet été.

Le milieu de terrain a quitté Liverpool pour Al Ettifaq – qui est dirigé par son ancien coéquipier des Reds et de l’Angleterre Steven Gerrard – en juillet, dans le cadre d’un énorme mouvement de talents de l’Europe vers l’Arabie Saoudite lors de la dernière fenêtre de transfert.

Le déménagement d’Henderson dans un pays où l’homosexualité est passible de mort a suscité une indignation considérable compte tenu de son précédent allié avec la communauté LGBTQ+ – et de l’entretien de l’homme de 33 ans avec L’Athlétisme Mardi, cette colère n’a fait qu’intensifier.

Henderson à l’épreuve à la base anglaise de St. George’s Park plus tôt cette semaine (Crédit image : Getty Images)

Vendredi, le groupe de supporters anglais des Three Lions Pride a révélé son intention de manifester en tournant le dos à l’action à la Tarczynski Arena de Wroclaw. Le coprésident de l’organisation, Joe White, a expliqué au Miroir:

« Après avoir parlé à certains de nos membres, j’ai ressenti un réel sentiment de déception. La question s’est posée de savoir si les gens avaient l’intention de huer et l’intention initiale était d’essayer de se concentrer sur le soutien de l’équipe.

« Mais si nous voulions prendre position, alors tourner le dos est un geste assez symbolique, surtout compte tenu de ce que la communauté a ressenti. Depuis son interview, cela pourrait bien changer. J’imagine que les gens sont plus susceptibles de huer ou de montrer un son audible. dégoût. »

Sur un plan purement footballistique, on se demandait si la décision d’Henderson d’échanger la Premier League contre une compétition de moindre qualité entraverait ses chances en Angleterre.

Évidemment, jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas, et il semble qu’il soit sur le point de recevoir sa 78e sélection.

En savoir plus

JORDAN HENDERSON Une interview saoudienne évoque un joueur à l’ego meurtri

QUESTIONNAIRE! Pouvez-vous nommer les 50 derniers débutants anglais ?

DANS LE MAG Newcastle United, l’histoire intérieure ! Gerard Pique et la Kings League – PLUS Brighton, Rakitic, Merson et plus encore !