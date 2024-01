Jordan Henderson s’apprête à quitter l’Arabie Saoudite après six mois et est proche du transfert à l’Ajax

Jordan Henderson a conclu un accord avec Al Ettifaq pour quitter le club de la Saudi Pro League et est sur le point de rejoindre l’Ajax de manière permanente, selon des sources proches de l’accord.

L’international anglais et son équipe actuelle sont en train de finaliser la résiliation d’un contrat de trois ans qu’il a signé l’été dernier, garantissant qu’aucun frais de transfert ne sera impliqué dans le départ du milieu de terrain.

Pendant ce temps, Henderson rentre au Royaume-Uni après le camp d’entraînement hivernal d’Al Ettifaq à Abu Dhabi, après avoir accepté en principe un transfert à l’Ajax.

Cette décision proposée nécessite également que des formalités administratives et des détails soient réglés avant que le retour de l’ancien milieu de terrain de Liverpool, âgé de 33 ans, dans le football européen ne soit terminé après un bref passage dans la SPL.

Le départ d’Henderson d’Arabie Saoudite intervient six mois seulement après son départ d’Anfield.

Henderson a mis fin à un séjour de 12 ans à Liverpool en juillet dernier pour déménager en Arabie Saoudite et en septembre, il a défendu son changement après de nombreuses critiques, déclarant L’Athlétisme dans une interview exclusive, il a déclaré qu’il voulait « réaliser quelque chose de spécial, construire un club et construire la ligue ».

Il a joué 17 fois dans la SPL, enregistrant quatre passes décisives pour l’équipe dirigée par l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard, mais quitte le club au milieu de sa première saison.

Parlant de sa décision, Henderson a déclaré : « Je voulais quelque chose qui m’exciterait. Mais il fallait que ce soit quelque chose dans lequel je sentais que je pouvais ajouter de la valeur, faire et essayer quelque chose de nouveau – un nouveau défi et pour des raisons différentes.

“Et cette opportunité avec Stevie (Gerrard) dans une ligue totalement différente et une culture totalement différente était quelque chose de complètement différent, qui peut-être nous enthousiasmerait en termes de projet qui nous a été présenté, en termes de ligue et d’utilisation de mon expérience pour essayer d’aider dans de nombreux domaines différents et sentir que les gens apprécient.

«C’est agréable de se sentir désiré. Je sais que Stevie me voulait vraiment. Je sais que le club voulait vraiment que j’y aille et ils voulaient que nous essayions de construire au cours des prochaines années – quelque chose qui est là pour rester et être l’une des meilleures ligues du monde.

En juin dernier, le ministère saoudien des Sports a annoncé que le Fonds d’investissement public (PIF) allait prendre le contrôle de quatre équipes de la Saudi Pro League : Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal et Al Nassr. De nombreux transferts très médiatisés ont suivi cette annonce, avec Karim Benzema, Roberto Firmino et Sergej Milinkovic-Savic parmi ceux qui ont rejoint Henderson pour troquer le football européen contre l’État du Golfe.

L’Ajax, quant à lui, a connu des difficultés pendant une grande partie de 2023. Après avoir enregistré son pire résultat en Eredivisie (troisième place) depuis 2008-09 la saison dernière, le club d’Amsterdam a commencé cette saison sous une forme lamentable.

Maurice Steijn n’a tenu que 11 matchs à la tête du club avant d’être limogé en octobre, l’Ajax étant deuxième du championnat n’ayant remporté que cinq points lors de ses sept premiers matches d’Eredivisie.

Les résultats se sont cependant considérablement améliorés sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim John van ‘t Schip. Depuis sa nomination le 30 octobre, l’Ajax est invaincu en championnat et s’est hissé à la cinquième place grâce à sept victoires et deux nuls en neuf matches – mais reste à 23 points du leader en fuite, le PSV, et à 11 points du deuxième Feyenoord, qui occupe la finale. Place de qualification pour la Ligue des champions.

