Jordan Henderson, qu’as-tu fait ?

Jordan Henderson n’a jamais esquivé un défi au cours de ses 12 années au service de Liverpool.

Il a pleuré lorsqu’il a appris que Brendan Rodgers était prêt à le vendre à Fulham peu après la nomination du Nord-Irlandais au poste d’entraîneur à l’été 2012.

Il avait enduré une première saison torride à Anfield sous la direction de Kenny Dalglish, mais refusait d’accepter qu’il en ait fini dans le Merseyside et refusait de déménager vers le sud. Il a catégoriquement convaincu Rodgers – dans la mesure où il a obtenu le poste de capitaine lorsque Steven Gerrard est parti pour LA Galaxy en 2015.

Au début du règne de Jurgen Klopp à Anfield, Henderson était aux prises avec une maladie débilitante du talon et était fréquemment radié. Une concurrence supplémentaire au milieu de terrain est arrivée au fil des années avec les signatures de Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho et Thiago – mais cela l’a rendu encore plus déterminé à prouver à ses sceptiques qu’ils avaient tort.

Lorsqu’il a atteint de tels sommets – menant Liverpool à la Ligue des champions, puis à la gloire de la Premier League, et étant couronné footballeur de l’année par la Football Writers’ Association en 2019-20 – c’était d’autant plus doux en raison de l’adversité qu’il avait affrontée.

Henderson était la clé de la mentalité gagnante de Liverpool (Naomi Baker – The FA/The FA via Getty Images)

Alors qu’est-ce qui a changé ? Où était cette attitude provocante « Je vais vous montrer » l’été dernier lorsqu’il est devenu clair que Liverpool ne lui ferait pas obstacle s’il souhaitait poursuivre son transfert en Arabie Saoudite ?

Alors qu’Henderson est désormais sur le point de signer pour le club néerlandais de l’Ajax après avoir conclu un accord avec Al Ettifaq pour résilier son contrat, il doit souhaiter pouvoir revenir en arrière.

Toutes ces questions inconfortables auxquelles il devait répondre, toute cette négativité, tous ces dégâts causés à sa réputation. Toutes ces accusations d’hypocrisie – d’embrasser une nouvelle carrière dans un pays où l’homosexualité est illégale après avoir juré de se tenir « aux côtés de » la communauté LGBTQI+. Rien de tout cela n’était nécessaire.

Au final, son héritage en Arabie Saoudite s’élève à 19 apparitions – certaines devant moins d’un millier de spectateurs – l’équipe de Gerrard occupant la huitième place dans la division des 18 équipes. Quel bordel.

Henderson a été beaucoup trop précipité lorsqu’il a décidé de quitter Liverpool après avoir discuté de son avenir avec Klopp en juillet dernier. Il a dit L’Athlétisme en septembre, il s’est senti indésirable après avoir été informé que son temps de jeu serait probablement réduit en 2023-2024. Outre Klopp, il s’est également entretenu avec le principal propriétaire du club, John W Henry.

“Si l’une de ces personnes m’avait dit : ‘Maintenant, nous voulons que tu restes’, alors nous n’aurions pas cette conversation”, a-t-il déclaré.

Mais Henderson n’a pas été forcé de quitter la porte. Klopp ne voulait pas le perdre, mais estimait qu’il devait à son capitaine de longue date une évaluation honnête de ses perspectives dans le contexte de la reconstruction du milieu de terrain.

“J’ai dit à Hendo que je voulais qu’il reste mais nous avons dû parler dans ces conversations de la possibilité de ne pas jouer régulièrement”, a déclaré Klopp. « Je ne peux pas avoir une discussion avant une saison et dire à un joueur qu’il disputera 50 matchs cette saison ; tout dépend des performances. Et si Hendo avait joué, il aurait peut-être disputé 50 matchs, c’est tout à fait possible.

Outre l’attrait des vastes richesses offertes par l’Arabie Saoudite et l’attrait de jouer pour Gerrard, Henderson craignait de se retrouver coincé sur le banc à l’approche de l’Euro. Mais pourquoi ne s’est-il pas efforcé de défier ses sceptiques comme il l’avait fait si souvent auparavant ? Comment jouer plus régulièrement à un niveau bien inférieur allait-il contribuer à ses ambitions internationales ?

Oui, Liverpool avait recruté Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai pour renforcer leur milieu de terrain, mais James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain étaient tous partis, tandis que Fabinho était sur le point de se rendre en Arabie Saoudite, et Thiago et Stefan Bajcetic étaient depuis longtemps… absents pour une période déterminée en raison d’une blessure.

Liverpool n’avait eu l’intention de recruter qu’un milieu de terrain supplémentaire avant l’approche d’Ettifaq ; ce n’est qu’après le départ d’Henderson que leurs plans ont changé et ils ont fini par recruter Wataru Endo et Ryan Gravenberch.

Le rôle du skipper avait déjà évolué avant l’été dernier. Après avoir débuté 76 pour cent des matches de Premier League en 2021-2022, ce chiffre est tombé à 61 pour cent en 2022-23. Mais il a tout de même disputé 43 apparitions (29 titularisations) toutes compétitions confondues la saison dernière.

La décision de Henderson de quitter Liverpool reste déroutante pour beaucoup (Ryan Pierse/Getty Images)

À 33 ans, il n’allait guère jouer plus souvent. Mais il aurait encore eu de nombreuses opportunités pour lui avec Liverpool en compétition sur quatre fronts.

Il a abandonné tellement de choses : le poste de capitaine, l’adieu émotionnel à Anfield qui lui aurait été garanti et la chance de gagner plus d’argenterie avec l’équipe renaissante de Klopp.

Il n’y a pas de mésentente. Henderson est toujours une figure populaire au sein du club et reste en contact étroit avec les joueurs et le personnel – Klopp a même évoqué une conversation avec lui pas plus tard que ce mois-ci. Il sera toujours accueilli à bras ouverts.

Les regrets concernant les événements de l’été dernier appartiennent uniquement à lui plutôt qu’à Liverpool. En son absence, l’équipe de Klopp a dépassé toutes les attentes.

Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold se sont mobilisés pour combler le vide de leadership et il y a une fraîcheur et une énergie dans le nouveau milieu de terrain. Il y a de la place dans l’équipe pour que des jeunes tels que Curtis Jones et Harvey Elliott puissent s’épanouir.

Alors que son expérience saoudienne tournait au vinaigre, comme on pouvait s’y attendre, combien de fois Henderson a dû regarder Liverpool écarter ses adversaires et maudire cette décision peu judicieuse de s’en aller ? Il aurait pu être au cœur de cette bataille pour le titre et rêver de remporter plus de trophées en tant que capitaine du club, poste qu’il aurait conservé, Van Dijk portant le brassard lorsqu’il n’était pas sur le terrain.

Au lieu de cela, il est sur le point de signer pour l’équipe classée cinquième aux Pays-Bas.

Il a rompu avec l’habitude de sa vie lorsqu’il a évité le défi qui l’attendait à Liverpool l’été dernier. L’argent était exorbitant, mais depuis, il compte le coût.

(Photo du haut : François Nel/Getty Images)