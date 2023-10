Jordan Henderson parle des huées des supporters anglais et déclare que la Coupe du monde en Arabie Saoudite serait « spéciale »

Jordan Henderson admet qu’il n’aimait pas se faire huer par les supporters anglais à Wembley, mais il a juré de ne pas s’éloigner du football international.

Le milieu de terrain a été capitaine des Three Lions vendredi soir alors qu’ils se sont imposés 1-0 lors d’un match amical contre l’Australie, mais a été hué par certains supporters présents à Wembley alors qu’il était remplacé en seconde période.

3 Henderson a reçu un accueil mitigé alors qu’il quittait le terrain à la 62e minute. Crédit : Getty

Les sourcils se sont levés lorsque Henderson a troqué son rôle de capitaine de Liverpool pour la Saudi Pro League, rejoignant Al-Ettifaq de Steven Gerrard dans le cadre d’un accord controversé de 12 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain avait été un fervent partisan des droits LGBTQ+ pendant son séjour à Anfield et s’est excusé le mois dernier pour tout préjudice qu’il avait causé en déménageant dans un pays où l’homosexualité est illégale.

Il n’y a eu aucune réaction négative notable à son égard lors du double match de septembre contre l’Ukraine et l’Écosse, mais les choses étaient différentes lorsqu’il a été capitaine de l’Angleterre lors de son premier match à domicile depuis sa décision controversée.

Il y a eu des murmures lorsque le nom d’Henderson a été lu avant le choc contre l’Australie, mais une minorité bruyante s’est moquée de manière très audible lorsqu’il a été remplacé à la 62e minute.

« Ce n’est pas agréable que vos propres fans (huent) », a-t-il déclaré.

« Chacun a sa propre opinion. J’adore jouer pour l’Angleterre, je le fais depuis de nombreuses années, c’est pourquoi je suis toujours là.

« Je veux toujours jouer pour l’Angleterre aussi longtemps que possible et tout donner pour l’équipe, pour mon pays.

» Mener l’équipe signifiait énormément pour moi et ma famille. Une autre soirée spéciale et nous avons remporté la victoire, ce qui est la chose la plus importante.

« Mais écoutez, les gens ont leurs propres opinions. Chaque fois que je rencontre quelqu’un dans la rue, c’est toujours des choses positives et de belles choses dites.

« Cela ne changera pas qui je suis et ce que je fais pour cette équipe et pour mon pays. Je donne absolument tout à chaque fois. »

3 Henderson dit qu’il ne sait pas pourquoi il a été hué par certains fans Crédit : Getty

Le manager anglais Gareth Southgate a interrogé les supporters qui ont décidé de huer son vice-capitaine, Henderson admettant qu’il ne savait pas non plus pourquoi – même s’il acceptait, il ferait face à des critiques pour son transfert en Arabie Saoudite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait les quolibets, le joueur de 33 ans a répondu : « Pas vraiment. Je ne sais pas… si les gens veulent huer si je joue dans un autre pays, ce n’est pas grave.

« Comme je l’ai dit, tout le monde aura une opinion sur le moment où je jouerai en Arabie Saoudite.

« J’ai parlé dans le passé des raisons de cela. Que les gens nous croient ou non, c’est à eux de décider.

« Bien sûr, c’est décevant, mais cela ne changera pas ce que je fais ici. Je veux continuer à jouer, continuer à me battre et aider l’équipe à réussir.

« Cela ne m’a pas surpris car je peux comprendre les raisons de ce qu’ils disent. Je regarde les choses d’un point de vue différent, évidemment.

« Mais je peux le comprendre et je dois prendre ça au menton. »

3 Comme Henderson, Southgate ne comprenait pas pourquoi le joueur de 33 ans avait été hué Crédit : Getty

Interrogé sur le soutien du public de Southgate et la poursuite de la sélection, l’ancien jeune de Sunderland a ajouté : « Oui, le coach a été vraiment bon, comme toujours.

« J’ai toujours ressenti du soutien et du soutien de sa part et du reste des gars.

« C’est bien de savoir que vous avez le soutien du manager et de vos coéquipiers, mais cela n’a jamais fait de doute pour moi. Cela a toujours été le cas. »

Henderson a peut-être quitté le Merseyside pour le Moyen-Orient, mais il se sent suffisamment chez lui pour avoir déjà soutenu la candidature de l’Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde 2034.

Le pays a abandonné sa candidature commune pour 2030 avec la Grèce et l’Égypte et a annoncé son lancement en solo le 4 octobre – avec Henderson impliqué dans la vidéo promotionnelle.

« À ce moment-là, je pense qu’ils organiseront une assez bonne Coupe du Monde, pour être honnête », a déclaré Henderson à propos de sa participation à la candidature.

« Je pense donc que c’est une période excitante pour eux en tant que pays et je pense que ce sera un tournoi spécial s’ils finissent par l’obtenir.

« Je suis là-bas depuis deux mois et il n’y a eu aucun problème en termes de fans ou quoi que ce soit de ce genre.

« Le temps d’attente sera long à partir de maintenant, mais je pense qu’ils apprécieront l’expérience là-bas.

« Quand on regarde le Qatar, la manière dont ils ont fait leur travail là-bas, c’était un bon tournoi ; je pense que les supporters ont apprécié le tournoi et je pense que l’Arabie Saoudite ne serait pas différente. »