Jordan Henderson: Liverpool conclut un accord de 12 millions de livres sterling avec Al Ettifaq de Steven Gerrard pour le capitaine du club | Nouvelles du football

Liverpool a conclu un accord avec le club saoudien de la Pro League, Al Ettifaq, sur la vente de 12 millions de livres sterling du capitaine Jordan Henderson.

L’accord a été conclu entre les deux clubs, ouvrant la voie à l’international anglais de 33 ans pour sécuriser son transfert en Arabie saoudite, bien qu’il n’ait pas encore convenu de conditions personnelles.

Henderson a évalué l’importance de son rôle sur le terrain à Liverpool à l’avenir, et comment le passage à Al Ettifaq pourrait entraver son avenir international avant les Championnats d’Europe l’été prochain avant de signaler son intention de déménager.

Henderson a fait 491 apparitions depuis sa signature pour Liverpool en provenance de Sunderland pour 20 millions de livres sterling en 2011 et a dirigé l’équipe vers le titre de Premier League et la Ligue des champions. Il a également remporté la FA Cup et deux Coupes de la Ligue.

La semaine dernière, le groupe de supporters LGBT + d’Angleterre a critiqué Henderson alors que des rumeurs de déménagement en Arabie saoudite circulaient, le milieu de terrain ayant été un allié vocal de la communauté LGBT + dans le football.

Il portait des lacets arc-en-ciel lors de la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 et a exprimé à plusieurs reprises son soutien à une plus grande inclusion dans le jeu.

L’homosexualité est illégale et passible de la peine de mort dans l’État du Golfe.

Une déclaration du groupe disait: « Notre joie pour M. Henderson lorsqu’il a marqué contre l’Ukraine en Euro (quart de finale) était, en partie, due à sa gentillesse et à ses lacets arc-en-ciel » chanceux « .

« Une bannière a été créée pour commémorer la barre basse qu’il avait atteinte en étant franc sur notre droit de soutenir l’Angleterre et de montrer la visibilité sur le terrain. Si les rumeurs sont vraies, alors cette bannière sera reléguée dans les profondeurs de l’histoire. »

Liverpool subit une reconstruction du milieu de terrain qui n’est pas encore terminée. Ils ont ajouté Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, avec un fort intérêt pour Romeo Lavia.

Thiago Alcantara a également été ciblé par l’Arabie saoudite, tandis que Fabinho a été autorisé à effectuer un transfert de 40 millions de livres sterling vers Al Ittihad, le club devant changer de milieu de terrain.

« L’héritage d’Henderson a terni l’héritage et beaucoup se sentent trahis »

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

« Les critiques vont s’intensifier. Jordan Henderson a tellement exprimé son soutien qu’il se sentait comme un véritable allié. Il y avait une communauté qui se tournait vers lui, il était un phare, un point de référence pour les footballeurs, qui a pris son exemple et se tourne vers lui pour obtenir des conseils sur ces questions.

« Il a été un tel défenseur des Rainbow Laces, il a déjà été un allié du football aux prix LGBT +, donc il y a tellement de choses qui secouent quand il s’agit de cette décision.

« Henderson s’attendra aux critiques à venir et y aura longuement réfléchi. Mais je ne pense pas qu’il puisse dire ou faire quoi que ce soit pour empêcher les gens de se sentir trahis, de se sentir abandonnés à la première occasion de prendre position.

« Certains pourraient dire que cet argent change sa vie, ce n’est pas le cas, cela change son héritage. »

