Jordan Henderson : les huées des fans de Wembley ne m’empêcheront pas de tout donner pour l’Angleterre | Actualités footballistiques

Jordan Henderson a riposté aux supporters anglais qui l’avaient hué lors de la victoire de vendredi contre l’Australie, qualifiant ces abus de « décevants ».

Il a toutefois insisté : « Cela ne changera pas qui je suis et ce que je fais pour cette équipe et pour mon pays. Je donne absolument tout à chaque fois. »

Avec Harry Kane comme remplaçant inutilisé lors du match amical, Henderson a été capitaine de l’Angleterre à Wembley, son premier match dans le pays depuis qu’il a quitté Liverpool pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al Ettifaq en Pro League cet été.

Des groupes de partisans LGBTQ+ liés à Liverpool et à l’Angleterre ont critiqué cette décision, compte tenu du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains et du fait que l’homosexualité est illégale en Arabie saoudite. Henderson avait été un ardent défenseur des droits LGBTQ+ lorsqu’il était capitaine de Liverpool.

Le mois dernier, Henderson a accordé une interview à L’Athlétisme expliquant sa décision, même si son raisonnement a suscité de nouvelles critiques.

Henderson a été hué par une partie de la foule de Wembley lorsqu’il a été remplacé par Kalvin Phillips à la 62e minute contre l’Australie. S’exprimant après le match, il a déclaré qu’il n’avait pas entendu les huées lui-même, mais que cela n’affecterait pas son engagement envers l’équipe nationale d’Angleterre.

« Chacun a sa propre opinion », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a parlé des huées. « J’adore jouer pour l’Angleterre, je le fais depuis de nombreuses années, c’est pourquoi je suis toujours là. Je veux toujours jouer pour l’Angleterre aussi longtemps que possible et tout donner pour l’équipe, pour mon pays.

Jordan Henderson a été capitaine de l'Angleterre contre l'Australie – mais a ensuite été hué par certains fans





» Diriger l’équipe ce soir signifie énormément pour moi et ma famille. Une autre soirée spéciale et nous avons remporté la victoire, ce qui est la chose la plus importante.

« Ce n’est pas gentil, vos propres fans, s’ils huaient. Mais écoutez, les gens ont leurs propres opinions. Chaque fois que je croise quelqu’un dans la rue, c’est toujours des choses positives et de belles choses dites.

« Mais écoutez, cela ne changera pas qui je suis et ce que je fais pour cette équipe et pour mon pays. Je donne absolument tout à chaque fois. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait pourquoi les gens huaient, il a répondu : « Euh, pas vraiment. Je ne sais pas… et vous ? »

Lorsqu’on lui a dit que c’était peut-être à cause de son déménagement en Arabie Saoudite, il a répondu : « Ouais, alors… si les gens veulent huer si je joue dans un autre pays, ce n’est pas grave. Comme je l’ai dit, tout le monde aura une opinion. quand je joue en Arabie Saoudite.

« J’ai parlé dans le passé des raisons de cela. Que les gens nous croient ou non, c’est à eux de décider.

« Mais quand je suis ici avec l’Angleterre, cela ne change rien. Je donne absolument tout. Bien sûr, c’est décevant, mais cela ne changera pas ce que je fais ici. Je veux continuer à jouer, continuer à me battre et aider l’équipe. réussir. »

Son entraîneur-chef anglais, Gareth Southgate, a défendu fidèlement Henderson lors de sa conférence de presse d’après-match, le décrivant comme « d’une importance phénoménale » pour l’équipe et un « modèle pour le groupe ».

Southgate a également déclaré qu’il ne comprenait pas à quoi servaient les huées et a déclaré que les supporters devraient le soutenir, ainsi que le reste de l’équipe, lorsqu’ils joueront à nouveau à Wembley mardi, lors d’un match important de qualification pour l’Euro 2024 contre l’Italie.

Gareth Southgate dit qu'il ne sait pas pourquoi certains supporters anglais ont décidé de huer Jordan Henderson alors qu'il quittait le terrain lors de leur match amical contre l'Australie.



Henderson a déclaré qu’il avait apprécié le soutien de Southgate. « Le coach a été vraiment bon, comme toujours, pour être honnête, j’ai toujours ressenti du soutien et du soutien de sa part et du reste des gars, pour être juste », a-t-il déclaré.

« C’est donc bien de savoir que vous avez le soutien du manager et de vos coéquipiers, mais cela n’a jamais fait de doute pour moi. Cela a toujours été le cas. »

Henderson : « Je ne suis pas un politicien »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été surpris par l’ampleur de la réaction à sa décision, Henderson a répondu : « Non, je n’ai pas été surpris par cela parce que je peux comprendre les raisons de ce qu’ils disent.

« Je regarde les choses d’un point de vue différent, évidemment. Mais je peux le comprendre et je dois prendre cela au menton.

« Mais comme je n’arrête pas de le dire, cela ne change pas la personne que je suis. Je joue au football dans un autre pays en Arabie Saoudite où je veux essayer d’améliorer le jeu sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. . C’est tout ce que j’essaie de faire. »

Suite à un grand bouleversement de Gareth Southgate pour leur match amical contre l'Australie, Tim Thornton et Peter Smith discutent de la question de savoir si l'un des nouveaux visages anglais a suffisamment bien performé pour faire tourner la tête de Southgate lors de futurs départs internationaux.



Interrogé sur ce qu’il entendait par « choses en dehors du terrain », Henderson a déclaré qu’il parlait de la structure d’Al Ettifaq et de la Saudi Pro League, plutôt que de problèmes de société en Arabie saoudite.

« Oui, le football, je ne suis pas un politicien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas me lancer dans la politique », a-t-il déclaré.

« Tout ce que j’ai fait, c’est me concentrer sur mon football et essayer d’aider les gens qui ont demandé mon aide.

« Quand je vais là-bas, je joue simplement au football en essayant d’améliorer la ligue, en essayant d’améliorer ma propre équipe et en essayant de gagner des matchs de football. Je fais la même chose quand je viens ici. »

Henderson sur l’impact sur son jeu en jouant en Arabie Saoudite : « Je me sens toujours aussi bien »

Outre les questions controversées hors du terrain autour du transfert d’Henderson en Arabie Saoudite, son passage à une ligue d’un niveau inférieur à celui de la Premier League a également été utilisé comme argument par ses critiques qui affirment que Southgate ne devrait plus le sélectionner pour l’Angleterre. .

Cependant, Henderson a rejeté les suggestions selon lesquelles ses performances pour l’Angleterre pourraient souffrir du fait qu’il joue dans la Saudi Pro League. Au lieu de cela, il a suggéré que le travail physique qu’il doit faire pour performer dans le climat plus chaud de l’Arabie Saoudite lui serait en fait bénéfique lorsqu’il rejoindrait l’équipe d’Angleterre.

« Je joue dans cette ligue maintenant et je suis toujours là, je joue toujours », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé comment cette décision pourrait affecter ses chances de continuer à jouer pour l’Angleterre ou d’être sélectionné dans l’équipe de l’Euro.

Jordan Henderson en action contre Aleksandr Mitrovic en Saudi Pro League





« J’ai déjà eu des conversations avec le manager, ce que je pensais être la bonne décision pour moi à ce moment-là, compte tenu de tout ce qui se passait également à Liverpool.

« C’était donc une décision importante, mais dans laquelle j’avais l’impression que je pouvais encore jouer régulièrement. Peut-être pas dans une ligue de haut niveau comme la Premier League, bien sûr. Mais je pense que lorsque vous parlez de cela, vous êtes parler d’attributs physiques et d’attributs physiques n’est pas un problème pour moi.

« Je suis un joueur expérimenté, je sais jouer au football, on ne l’oublie pas quand on sort et joue dans une ligue différente. Alors quand je suis de retour ici, quand je me suis entraîné, quand je Après avoir joué à des jeux, je me sentais vraiment aussi bien que jamais.

Jordan Henderson compte 79 sélections pour son pays





« Ouais, bien sûr [there is a step up from Saudi football to training with England team-mates] mais je suis habitué à ça avec ces joueurs. Je joue avec ces joueurs depuis longtemps maintenant. Alors quand je viens m’entraîner avec eux, bien sûr, le niveau monte mais je me sens normal et c’est pareil pour moi.

« Je me sens aussi en forme que jamais. Probablement parce que là-bas, les conditions sont parfois assez difficiles avec le temps, l’humidité et la chaleur. Donc quand je suis venu ici, je me suis senti plutôt bien et à l’entraînement et au Je me sens vraiment bien, j’espère que cela pourra continuer.

« Je veux dire, regardez mes chiffres physiquement et mon rendement dans un match, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit ici pour l’Angleterre, je ne vois pas cela comme un problème.

« C’est pourquoi je veux continuer à jouer aussi longtemps que possible pour l’Angleterre parce que cela signifie beaucoup pour moi et cela a toujours été le cas. Je veux essayer d’aider l’équipe à réussir dans les matchs ici mais aussi dans les grands tournois et, espérons-le, Je peux continuer à performer, je peux rester en forme et rester dans l’équipe pour le tournoi l’été prochain. »

Henderson : la Coupe du monde saoudienne serait un tournoi spécial

Henderson s’exprimait également pour la première fois depuis qu’il avait publiquement soutenu la candidature de l’Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde en 2034.

« Je pense qu’à ce moment-là, ils organiseront une assez bonne Coupe du Monde, pour être honnête », a-t-il déclaré. « Je pense donc que c’est une période excitante pour eux en tant que pays et je pense que ce sera un tournoi spécial s’ils finissent par l’obtenir. »

Il pense également que ce serait une expérience positive pour les fans de football.

« Je suis là-bas depuis deux mois et il n’y a eu aucun problème en termes de fans ou quoi que ce soit du genre », a-t-il déclaré.

» Encore une fois, je pense qu’ils apprécieront l’expérience là-bas. Le temps d’attente sera long à partir de maintenant, mais je pense qu’ils apprécieront l’expérience là-bas.

« Quand on regarde le Qatar, la manière dont ils ont fait leur travail là-bas. C’était un bon tournoi, je pense que les supporters ont apprécié le tournoi et je pense que l’Arabie Saoudite ne serait pas différente. »

