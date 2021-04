Jordan Henderson a donné son soutien aux propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, au milieu des retombées du retrait du club de la Super League européenne.

Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, a présenté ses excuses aux supporters, aux joueurs et au personnel de Liverpool pour la décision du club de rejoindre la ligue séparatiste maintenant effondrée.

Les excuses sont survenues un jour après que le club de Premier League a rejoint Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Tottenham pour se retirer de la compétition, tandis que l’équipe de Liverpool a exprimé son opposition aux plans quelques heures avant le retrait.

Vendredi, Jurgen Klopp a exhorté les supporters à pardonner à FSG, et lors de la rédaction du programme de samedi pour le match de Premier League contre Newcastle, le capitaine Henderson a fait écho aux pensées de son entraîneur.

« C’est bien que Liverpool se soit retiré et que le concept se soit effondré. C’est bon pour le football. C’est aussi bien que nos propriétaires, via John Henry, se soient excusés sans réserve », a déclaré Henderson.

















Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, présente ses excuses aux fans du club après leur retrait de la Super League européenne. Twitter: @LFC



« Les gens peuvent ne pas être d’accord avec moi en disant cela, mais mon opinion est que nos propriétaires ont été bons pour Liverpool. Si vous avez un problème avec moi en disant cela, très bien et je respecte cela. Mais mon opinion est basée sur ma propre première main. expériences, de la position extrêmement privilégiée d’être un joueur et capitaine de ce club de football.

« Ce qui compte maintenant, pour l’équipe et le club, c’est que notre relation avec nos supporters soit renforcée de l’autre côté. Nous devons nous assurer de protéger le lien étroit qui a été si essentiel pour apporter le succès que nous avons connu. ces dernières saisons. Le lien entre les fans et les joueurs. «

















Gary Neville de Sky Sports dissèque le scandale de la Super League européenne, revendique la « tentative de meurtre » des six grands clubs sur le football anglais et a exhorté les gens à se mobiliser pour protéger le match à l’avenir.



Henderson a commencé le message en disant que c’était l’une de ses colonnes « les plus étranges » car « critiquer mes propres employeurs n’est pas facile ».

Il a ajouté: « Ils [the owners] ont fait de bonnes choses pour notre club et je pense qu’ils continueront de le faire. Il est important pour moi de le dire au début, même si ce n’est pas populaire. Ce serait malhonnête de ma part de dire autre chose.

« Les meilleures relations que vous ayez dans la vie sont celles qui reposent sur l’honnêteté, donc je ne peux pas commenter cette question sans dire ce que je pense. C’était un concept que je n’aimais pas, que je ne soutenais pas et que je ne voulais pas voir. Je pense que ça aurait été mauvais pour le football. Il doit y avoir des risques et des récompenses dans le sport, sinon à quoi ça sert?

















2:29



Le milieu de terrain de Liverpool, James Milner, a déclaré qu’il n’aimait pas l’idée d’une Super League européenne alors que son club était encore prêt à jouer dans la compétition d’échappée.



« Il doit y avoir un danger. Vous devriez gagner votre succès. C’était mon plus gros problème avec la proposition et pourquoi en tant que joueur j’étais fermement contre elle. Encore une fois, conformément au besoin d’honnêteté, en tant que joueurs, nous n’avons pas été consultés au préalable. et c’était une erreur. Tout comme l’échec de l’engagement avec les supporters. Je comprends et je partage la déception de nos propres supporters et de la communauté du football au sens large pour cet échec.

Henderson a déclaré que son coéquipier James Milner avait « réussi » Football du lundi soir lorsqu’il a exprimé son point de vue sur la Super League, qui est tombé un jour avant que l’équipe de Liverpool ne donne son opinion sur les réseaux sociaux.

Henderson a ajouté: « Les propriétaires ont demandé notre opinion honnête et ils l’ont compris. Millie typique, il l’a bien compris. En tant que joueurs, nous avons parlé d’une voix collective mardi soir. Ce n’était pas un acte de défi – c’était juste nous être honnêtes. et notre propriété a respecté cela. «

Henderson a ensuite remercié les supporters de Liverpool, qualifiant le retrait de « votre victoire » et parlant de son empressement à jouer une fois de plus devant une foule d’Anfield lorsque les restrictions seront levées.

Neville: Nous avons presque perdu le football tel que nous le connaissons

Les six futurs clubs séparatistes de la Premier League ont tenté de « tuer le football anglais pour toujours » et les sanctions et la nouvelle législation doivent suivre, a déclaré Gary Neville. Sky Sports ‘ L’émission spéciale Football’s Civil War documentant une semaine historique pour le match.

Neville a déclaré: « Nous l’avons presque perdu, nous avons presque perdu le football dans ce pays, de la manière dont nous l’avons toujours su qui est juste et compétitif. Et nous avons presque perdu nos six meilleurs clubs. Comment pouvons-nous être dans cette position plus jamais?

« La plupart d’entre nous accepteraient une théorie des excuses est acceptable. Les excuses ne sont pas acceptables dans ce cas, en ce qui concerne les six clubs. Cela ne peut jamais être accepté, car dimanche dernier, ce qu’ils ont annoncé était la tentative de meurtre d’anglais. Football.

« Ils ont tenté de tuer le football anglais pour toujours, et ils l’auraient fait s’ils l’avaient pu. »