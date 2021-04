Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a déclaré que les abus en ligne dirigés contre ses coéquipiers des Reds la semaine dernière « lui tournaient le ventre ».

Trent Alexander-Arnold, Naby Keita et Sadio Mane ont été la cible d’abus après la défaite 3-1 face au Real Madrid lors du match aller du quart de finale de la Ligue des champions de Liverpool.

Henderson a confié le contrôle de ses comptes de réseaux sociaux à la Cybersmile Foundation, une organisation caritative dédiée à la cyberintimidation, mais dit qu’il envisageait de se retirer complètement des plateformes – et pourrait encore le faire.

Écrivant dans le programme du match avant le match retour de mercredi contre le Real à Anfield, Henderson a déclaré: « J’en ai marre de voir des gens que je connais, et des gens que je ne connais pas, devoir supporter le genre d’abus qui me tourne l’estomac. .

« Cela doit cesser et quiconque a un peu de décence doit jouer son rôle pour le faire cesser.

« Je n’ai pas [hand over the accounts to Cybersmile] à la légère – j’y ai beaucoup réfléchi et à un moment donné, j’envisageais de désactiver tous mes comptes de médias sociaux en signe de protestation.

Thierry Henry a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux pour protester contre les abus en ligne



«J’ai toujours cette option et j’applaudis ceux, comme Thierry Henry, qui ont franchi le pas ultime en ce qui concerne cette question.

« J’avais déjà pris une décision avant de jouer au Real Madrid la semaine dernière, mais tout ce qui a suivi ce match a confirmé ce que je savais déjà – que prendre position n’était plus une option.

« Voir des gars avec qui je joue – des gens que je considère comme des amis proches au point de me sentir comme de la famille – être victimes de violence raciale sur leurs plateformes m’a rendu malade. Il s’agit d’une publication familiale, je ferai donc attention à ce que je dis et à ce que je dis mais, il suffit de le dire, le simple fait d’y penser me rend toujours furieux une semaine après que cela se soit produit.

Trent Alexander-Arnold et Naby Keita ont été victimes d’abus en ligne après la défaite de Liverpool face au Real Madrid



« Quel genre de personne ferait ça? Un match de football a lieu et votre réponse est de cibler les joueurs noirs en ligne pour vous donner une sorte de coup de pied malade? C’est déjà assez mauvais, mais tout aussi impardonnable à mon avis est que cela est autorisé. . «

