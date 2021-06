Jordan Henderson: le capitaine de Liverpool dit que la popularité de Jurgen Klopp a atténué la rivalité entre l’Angleterre et l’Allemagne | Actualités footballistiques

Jordan Henderson a déclaré que la popularité du manager de Liverpool, Jurgen Klopp, avait atténué la rivalité entre l’Angleterre et l’Allemagne, avant le choc de mardi à Wembley.

Le capitaine de Liverpool a développé une relation étroite avec l’entraîneur allemand depuis son arrivée à Anfield en 2015, et affirme que la personnalité attachante de Klopp lui a valu de nombreux admirateurs en Angleterre.

« Oui, le gaffer de Liverpool a été très influent », a déclaré Henderson.

« Oui, le gaffer de Liverpool a été très influent », a déclaré Henderson.

« Le charisme qu'il a, beaucoup de gens l'aiment même si vous êtes un fan neutre. Il a joué un grand rôle [to play] dans le football anglais en Premier League. »

















Henderson a également révélé que Klopp lui avait envoyé un texto à la fin de la phase de groupes de l’Euro 2020 mercredi soir, lorsqu’il est devenu clair que l’Angleterre affronterait l’Allemagne en huitièmes de finale.

« Dès le coup de sifflet final, il m’a juste envoyé un emoji souriant ! » il a dit.

Henderson a remporté sa 60e sélection d’Angleterre lorsqu’il est entré à la mi-temps contre la République tchèque mardi, et à l’âge de 31 ans, il sait qu’il a un rôle important à jouer pour aider les jeunes anglais à se préparer à l’énormité d’un match contre l’Allemagne dans un grand tournoi.

Jordan Henderson était remplaçant en deuxième mi-temps lors de la victoire 1-0 de mardi contre la République tchèque



« Nous avons une équipe assez jeune », a-t-il admis. « Et cela peut être une chose positive. Beaucoup d’entre eux sortent et profitent du jeu, jouent sans crainte, et c’est ce qu’ils doivent refaire mardi.

« Allez en profiter, allez montrer à tout le monde à quel point vous êtes bon, mais utilisez la passion et l’émotion de la bonne manière pour vous donner de l’énergie pour le jeu, car cela peut faire la différence.

« En tant que joueur expérimenté, je peux aider avec cela et m’assurer que nous sommes dans le bon état d’esprit pour le match, en m’assurant que l’entraînement est au bon niveau au cours des prochains jours.

« Mais tout le monde est confiant, se sent bien, et nous avons quelques jours pour préparer un match énorme. Beaucoup de gars ont déjà joué dans de grands matchs – finales de la Ligue des champions, finales de coupe, grands matchs pour l’Angleterre – alors ils sont habitués à ceux-ci, même s’ils sont jeunes, et je suis sûr qu’ils attendent celui-ci avec impatience mardi. »

L'Allemagne a survécu à une frayeur contre la Hongrie pour réserver un rendez-vous à Wembley avec l'Angleterre



L’Angleterre a la troisième équipe la plus jeune du tournoi, derrière l’Espagne et la Turquie.

En revanche, les vainqueurs de la Coupe du monde Thomas Muller et Mats Hummels ont tous deux été rappelés dans l’équipe d’Allemagne pour l’Euro, bien qu’ils n’aient pas joué pour leur pays depuis plus de deux ans. Les Allemands comptent 12 joueurs âgés de 28 ans ou plus.

Cependant, Henderson a réfuté toute suggestion selon laquelle leurs adversaires ont dépassé leur meilleur.

« Nous leur accordons toujours beaucoup de respect. C’est toujours une excellente équipe avec des joueurs de haut niveau, donc ce sera un match difficile pour nous », a-t-il déclaré.

Henderson pense également que l’équipe d’Angleterre est mentalement plus forte que les groupes avec lesquels il a été impliqué dans le passé.

« Je ne voudrais pas nous comparer à d’autres équipes. Mais la mentalité a changé avec nous au fil des ans, à cause de ce que nous avons vécu ensemble en tant qu’équipe.

« Et nous devons utiliser cela mardi et à l’avenir dans les années à venir. C’est une grande partie du jeu.

« Avec le ballon, il est extrêmement important de le garder, surtout contre l’Allemagne qui a des joueurs vraiment talentueux qui peuvent dominer les matchs. »

« Vous devez être solide sans ballon, solide défensivement, nous devons donc continuer à le faire car ils ont des joueurs comme Kroos – un joueur de classe mondiale qui peut vous blesser avec le temps et l’espace », a-t-il déclaré.

« Nous devons être sûrs que sans le ballon, nous sommes vraiment solides, et lorsque nous l’obtenons, nous devons être calmes et posés, mais confiants pour l’avenir, car nous avons des joueurs offensifs fantastiques qui peuvent blesser n’importe quelle opposition.

« Si nous pouvons leur mettre le ballon et les laisser faire leur truc, nous devrions passer une très bonne soirée mardi. »