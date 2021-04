L’impact de l’alliance sur la communauté LGBT + au sein du football doit être reconnu lors des British LGBT Awards de cette année.

Les prix, qui en sont maintenant à leur septième année, récompensent les personnes et les organisations du Royaume-Uni et du monde entier qui ont travaillé pour faire progresser les droits des personnes LGBT + au cours des 12 derniers mois.

Les éditions précédentes de la cérémonie de remise des prix ont présenté une catégorie « Personnalité sportive », avec le rugby Gareth Thomas et le boxeur médaillé d’or olympique Nicola Adams réclamant les gongs en 2020 et 2019 respectivement.

Le public est invité à voter pour les lauréats des British LGBT Awards, la cérémonie 2021 elle-même se déroulant en août



Cependant, pour 2021, les organisateurs d’événements introduisent à la place un prix unique « Football Ally » pour souligner les personnalités qui contribuent à rendre le jeu masculin plus inclusif grâce à leur plaidoyer.

La fondatrice des British LGBT Awards, Sarah Garrett MBE, a déclaré: «Ce prix met en lumière les stars du football et d’autres acteurs du sport qui ont côtoyé la communauté LGBT +.

« Il est important que leur soutien soit reconnu mais ce prix vise aussi à souligner le manque d’un footballeur ouvertement gay en Premier League.

« Pour trop de gens, l’inclusion LGBT + reste un sujet tabou pour le sport. Cela doit changer. Les alliés du sport sont essentiels pour que ce changement se produise.

« Nous voulons aider à atteindre le moment où les footballeurs peuvent être eux-mêmes authentiques sur le terrain de jeu. »

Les présélectionnés pour le prix « Football Ally » sont:

Hector Bellerin – L’arrière droit d’Arsenal et d’Espagne s’est souvent exprimé en faveur de la communauté LGBT + et de la nécessité de lutter contre la discrimination, ayant lui-même été victime d’abus homophobes. Il a rejoint les membres de Gay Gooners pour un appel vidéo spécial lors de l’activation de la campagne annuelle Rainbow Laces en décembre.

















Hector Bellerin a expliqué à Patrick Davison de Sky Sports pourquoi il était fier d’être connu comme un allié LGBT +



Gary Cahill – le défenseur de Crystal Palace a été un allié visible et vocal du groupe de fans LGBTQ + du club, Proud & Palace, et a récemment parlé aux médias de l’importance d’être un bon coéquipier et d’utiliser votre plate-forme pour un changement positif

Conor Coady – le skipper des Wolves a participé à un événement virtuel Rainbow Laces organisé par la Football Association, en conversation avec le capitaine du Stonewall FC Jay Lemonius et Mark McAdam de Sky Sports, réitérant qu’il espère que tout autre professionnel qui pourrait avoir des difficultés avec sa sexualité se sentirait ils peuvent lui parler et obtenir des conseils

Jordan Henderson – La réponse du capitaine de Liverpool aux fans des Reds Keith Spooner sur Twitter a fait les gros titres lors de l’activation de la campagne Rainbow Laces de l’année dernière. Au cours des dernières semaines, l’international anglais a cédé ses propres comptes sur les réseaux sociaux à une organisation caritative sensibilisant à la nécessité de lutter contre la haine en ligne.

















En décembre, le partisan de Liverpool, Keith Spooner, a déclaré qu’il était « incroyable » d’entendre Henderson après avoir répondu à son tweet pour soutenir la campagne Rainbow Laces de Stonewall.



Jurgen Klopp – le manager de Liverpool a régulièrement porté des lacets arc-en-ciel dans ses entraîneurs les jours de match et a encouragé ses joueurs à s’exprimer et à défendre des causes sociales

Gary Lineker – l’ancien attaquant et présentateur de télévision anglais a utilisé sa forte présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer la discrimination dans le football, y compris l’homophobie

Richarlison – L’attaquant international brésilien d’Everton a prêté sa voix pour soutenir Pride à Liverpool l’été dernier, évoquant la nécessité de traiter les autres avec « respect et égalité »

Graeme Souness – l’expert de Sky Sports et ancienne star de Liverpool a régulièrement évoqué la nécessité d’un « changement de culture » dans le jeu masculin, et dans un clip viral vu dans le monde entier, il a également partagé ses expériences positives d’assister au festival Brighton Pride en 2019

















6:44



Graeme Souness et Alex Scott expliquent pourquoi le football doit être une communauté inclusive dans laquelle les joueurs et les fans LGBTQ + se sentent en sécurité



Jamie Vardy – la star de Leicester a glissé dans un drapeau arc-en-ciel pour célébrer après avoir marqué à Sheffield United en décembre, les images et la vidéo résultantes étant utilisées négativement par certains utilisateurs sur les réseaux sociaux. En réponse, Vardy a pu obtenir le drapeau et le poteau d’angle et a fait un don à Foxes Pride, le groupe de fans LGBT + de Leicester, avec un message écrit de soutien.

Danny Welbeck – l’attaquant de Brighton faisait partie d’un groupe de footballeurs professionnels qui ont raconté un court métrage de Kick It Out en faveur de l’inclusion LGBT +, soulignant comment la majorité des professionnels du football masculin ont eux-mêmes été victimes d’abus homophobes ou en ont été témoins en jouant

Le public est invité à voter pour les lauréats des British LGBT Awards sur www.britishlgbtawards.com à partir de 9h mardi. lorsque toutes les catégories et les listes des nominés seront annoncées.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à Londres le vendredi 27 août.