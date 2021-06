Jordan Henderson et Harry Maguire joueront pour l’Angleterre contre la République tchèque | Actualités footballistiques

Jordan Henderson et Harry Maguire devraient participer pour la première fois à l’Euro 2020 contre la République tchèque lors du dernier match du groupe D de l’Angleterre mardi soir.

Pendant ce temps, Raheem Sterling et Phil Foden pourraient également conserver leur place dans le onze de départ malgré la performance décevante de l’équipe contre l’Écosse vendredi.

La FA attend actuellement des éclaircissements de Public Health England pour savoir si Ben Chilwell et Mason Mount doivent continuer à s’auto-isoler après que le couple soit entré en contact étroit avec Billy Gilmour.

Plus à venir…

