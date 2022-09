Jordan Henderson de Liverpool ajouté à l’équipe d’Angleterre pour les matchs de la Ligue des Nations

Le milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson, a été ajouté à l’équipe d’Angleterre pour ses prochains matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne.

Henderson ne faisait pas partie de l’équipe initiale du manager Gareth Southgate après avoir raté les trois derniers matchs de Liverpool en Premier League en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais le club a déclaré qu’il se remettait bien.

“Henderson a fait de bons progrès dans sa récupération d’un problème aux ischio-jambiers et devrait reprendre l’entraînement complet cette semaine”, a déclaré Liverpool dans un communiqué.

Le joueur de 32 ans, qui a remporté 69 sélections, a fait une apparition internationale cette année, une victoire 2-1 en amical contre la Suisse en mars.

Son retour dans l’équipe d’Angleterre intervient après le retrait du milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillips en raison d’un problème à l’épaule.

L’Angleterre, qui compte jusqu’à présent deux victoires et deux nuls en quatre matches de groupe, affrontera l’Italie à Milan vendredi et accueillera l’Allemagne à Wembley trois jours plus tard.