Jordan Henderson à l’Ajax : qu’attend l’ancien capitaine de Liverpool à Amsterdam ?

Il y a six mois, on avait l’impression que Jordan Henderson se préparait pour le dernier acte de sa carrière à Liverpool. L’équipe de Jurgen Klopp avait besoin de rénover son milieu de terrain, mais même si de nouveaux arrivants comme Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai signifiaient que son temps de jeu aurait pu diminuer un peu, il aurait au moins eu droit à la fin digne de son séjour à Anfield. qu’un capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des Champions méritait.

Dans l’état actuel des choses, il est sur le point de signer pour l’Ajax, qui, du point de vue d’Henderson à ce stade, est moins un club de football qu’un canot de sauvetage passager, dans lequel il a sauté après avoir décidé que ni l’argent ni l’opportunité de développer le football en Arabie Saoudite n’étaient disponibles. une compensation intéressante pour devoir y jouer au football.

Ses options, semble-t-il, étaient limitées, en particulier lorsqu’un autre prétendant potentiel, la Juventus, a décidé qu’il n’était pas pour eux. Peu de clubs en Angleterre semblaient enthousiastes, et rentrer chez lui aurait de toute façon été délicat d’un point de vue fiscal.

À première vue, Henderson semble avoir atterri sur ses pieds. Il quitte Al Ettifaq et s’installe dans l’un des clubs de football les plus réputés au monde, où il ne gagnera toujours pas exactement le salaire d’un pauvre, et est à peu près aussi proche du Royaume-Uni que possible physiquement sans déclencher un klaxon à son domicile. Revenu et douanes de Majesté.

Mais est-ce vraiment une bonne décision ? L’Ajax est peut-être légendaire, mais ce n’est pas l’équipe de Johan Cruyff, Clarence Seedorf ou Zlatan Ibrahimovic. Ce n’est même pas l’Ajax d’Antoine.

ALLER PLUS LOIN La rapidité de la désillusion de Jordan Henderson reflète l’ampleur de ses regrets.

Henderson rejoint une équipe de l’Ajax qui a été un véritable spectacle de clown pendant une grande partie de cette saison, même si elle a cessé de se faire arroser le visage avec de l’eau provenant d’une fleur en plastique autant qu’il y a quelques mois.

Depuis le départ d’Erik ten Hag pour Manchester United en 2022, l’équipe a été essentiellement vidée, ses meilleurs joueurs bradés pour des cachets parfois extravagants qui ont été imprudemment réinvestis.

Mohammed Kudus et Edson Alvarez sont allés à West Ham, Jurrien Timber a été signé par Arsenal et Fulham a acheté Calvin Bassey l’été dernier. Cela s’ajoute aux départs de la saison précédente, lorsque Lisandro Martinez et Antony ont suivi Ten Hag à Manchester, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui sont allés au Bayern Munich, Andre Onana a rejoint l’Inter et Sébastien Haller a été vendu au Borussia Dortmund.

Cela a laissé l’équipe méconnaissable par rapport à celle qui a remporté le titre néerlandais en 2021-22. Mais alors que l’Ajax est habitué à vendre ses meilleurs talents et ensuite assez doué pour reconstituer ses stocks, son recrutement cette saison a été calamiteux. L’ancien gourou des transferts d’Arsenal, Sven Mislintat, a été embauché en avril, a dépensé plus de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling ; 109 millions de dollars) pour de nouveaux joueurs, mais a ensuite été rapidement licencié en septembre. La politique interne a été un facteur, mais la plupart des joueurs qu’il a recrutés n’ont tout simplement pas atteint le niveau requis.

Malgré cela, peu de gens s’attendaient à ce que cette saison soit aussi épouvantable. L’Ajax est cinquième de l’Eredivisie ; une situation décevante pour un club de son rang et qui, dans la plupart des autres saisons, serait classée comme une crise.

Pourtant, le point le plus bas est survenu fin octobre, lorsque l’Ajax a été humilié par le champion élu, le PSV, dont la victoire 5-2 ce jour-là a envoyé les géants d’Amsterdam en bas du classement. Ce fut, statistiquement et émotionnellement, leur pire début de saison. À ce stade, ils n’avaient remporté qu’une seule victoire lors de leurs huit premiers matchs et arrivaient quelques jours après le manager Maurice Steijn – un choix surréaliste dès le départ ; embauché sur la base d’une courageuse sixième place avec le Sparta Rotterdam la saison dernière, a été limogé.



L’Ajax a réalisé le pire début de saison de son histoire (ANP via Getty Images)

Depuis, en championnat du moins, les choses sont plus positives. L’Ajax est invaincu depuis huit matches, avec six victoires et deux nuls sous la direction du nouvel entraîneur par intérim John van ‘t Schip. Ils restent à 23 points du PSV de Peter Bosz, qui a extraordinairement remporté ses 17 matches de championnat jusqu’à présent. Mais le titre n’est pas un objectif réaliste pour l’Ajax, il s’agit plutôt de poursuivre la relative amélioration des résultats cette année.

C’est quelque chose qu’ils n’ont pas toujours réussi à gérer. Ils ont été plutôt docilement éliminés de la Ligue Europa lors de la phase de groupes, ne s’imposant qu’une seule fois dans un groupe certes assez délicat qui comprenait Brighton, Marseille et l’AEK Athènes. Ils affrontent désormais des séries éliminatoires contre Bodo/Glimt pour accéder à la Conference League.

Mais la plus grande humiliation est survenue en décembre lorsque l’Ajax a subi une humiliante défaite 3-2 face à l’équipe amateur de quatrième division de l’USV Hercules en Coupe KNVB. Ce n’était pas seulement la première fois qu’ils perdaient contre une équipe amateur dans la compétition, c’était la première fois qu’ils ne parvenaient pas à marquer au moins quatre buts contre un.

Van ‘t Schip a cependant réussi à se distancier de cette farce particulière – littéralement en fait, puisqu’il a raté le match parce qu’il assistait au mariage de son fils en Australie, ce qui n’a pas été d’un grand réconfort pour les fans de l’Ajax.

“C’est la plus grande débâcle de l’histoire de l’Ajax”, a déclaré Fabian Nagtzaam, de l’association des supporters de l’Ajax. “J’ai l’impression qu’un immeuble s’est écroulé sur moi, comme si j’avais été renversé par un bus.”

Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles : l’attaquant de l’USV Tim Pieters, qui a marqué ses deux premiers buts, est étudiant en médecine et vit dans une colocation de 12 personnes, qui ont toutes parié 15 € sur son but et la victoire de l’USV. le jeu, avec une cote de 751/1. Ils ont collectivement remporté la coquette somme de 150 000 €.

Mais, je le répète, les choses ne sont toujours pas aussi sombres qu’elles l’étaient à l’automne et, du point de vue de Henderson, cela pourrait s’avérer être une décision aussi judicieuse que l’on pourrait raisonnablement espérer, compte tenu des circonstances.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi les commentaires de Jordan Henderson ne parviennent pas à expliquer son revirement sur l’alliance LGBTQ+

Notamment parce que, en théorie, Henderson s’intègre très bien dans cette équipe de l’Ajax. Ils jouent généralement un système 4-3-3, auquel il est évidemment habitué depuis ses années à Liverpool, dans lequel il pourrait très bien jouer soit à droite, soit à la base du milieu de terrain.

Mais peut-être que la principale raison pour laquelle l’Ajax l’a signé est son expérience. Le club néerlandais est célèbre pour le développement de sa jeunesse et pour ses équipes composées des meilleurs talents locaux, mais dans ses équipes les plus titrées – le groupe qui a remporté la Ligue des champions en 1995, ou l’équipe qui a atteint la demi-finale en 2019 sous Ten Hag. — il y avait toujours au moins un chef expérimenté pour aider à guider les enfants. Frank Rijkaard a rempli ce rôle en 1995 ; Daley Aveugle en 2019.

Cette saison, ils n’ont pas vraiment cela, notamment depuis les départs de Dusan Tadic et Davy Klaassen, qui ont rejoint respectivement Fenerbahce et l’Inter cet été. Même selon leurs standards, il s’agit d’une équipe absurdement jeune : sur les 25 joueurs du club qui ont fait une apparition en championnat cette saison, 17 ont 23 ans ou moins. Chuba Akpom a 28 ans mais est inexpérimenté dans le football de première division, ayant joué la majeure partie de sa carrière dans l’EFL. Le seul joueur qui correspond à ces attentes est Steven Berghuis, 32 ans. En comparaison, Henderson apporte un niveau d’expérience complètement différent.

La génération actuelle de jeunes n’est tout simplement pas aussi bonne que les années précédentes. Parmi les joueurs locaux, le milieu de terrain Kenneth Taylor était autrefois considéré comme la prochaine grande star, mais il a régressé. La théorie derrière la signature d’Henderson, 33 ans, n’est pas simplement d’amener un joueur éprouvé dans l’équipe, mais quelqu’un qui pourrait guider sa jeunesse capricieuse.

Qui sait si cela s’avérera être une bonne décision pour Henderson ? Peut-être que revenir au plus haut niveau après son transfert controversé à Al Ettifaq s’avérera trop difficile. Peut-être que jouer en Eredivisie, probablement un niveau général plus élevé que la Saudi Pro League – mais quelque peu derrière la Premier League – tirera le meilleur de lui et il prospérera. Peut-être sera-t-il revitalisé par son rôle de mentor, à la fois joueur et mentor.

Mais il est difficile d’oublier le fait qu’Henderson a réussi à se retrouver dans cette situation sombre, où un club qu’il n’aurait pas regardé à deux fois à la même époque l’année dernière, dans une ligue plus pauvre et traversant une crise institutionnelle générationnelle, est le meilleur. option pour l’automne de sa carrière.

(Photo du haut : Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)