Jordan Harvey parle du nouvel album ‘It Is What It Is’ (exclusif) – Hollywood Life

Crédit image : Catherine Powell

Nous aimons la nouvelle musique les vendredis et cette semaine, artiste country Jordan Harveyanciennement du groupe Roi Calaway, a livré un EP à part entière pour le plaisir des fans ! Le natif d’Écosse s’est ouvert sur le projet de 5 chansons intitulé C’est comme ça dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie, les qualifiant lui-même de “sans vergogne, authentiquement”. “Ma marque est l’honnêteté. J’ai grandi en Écosse, j’ai été initié à la musique country à un très jeune âge, et j’en suis tombé amoureux, et je pense que vous me voyez prendre vie avec ces chansons », a expliqué Jordan. “Je veux juste être connu comme quelqu’un qui crée de la musique authentique, parce que c’est ce que je cherche à faire.”

Jordan a écrit et produit toutes les chansons du disque et a noté à quel point il était important pour lui de “participer à la façon dont la musique sonne”. L’artiste a admis que ses influences pour chaque morceau s’étendaient très loin. Par exemple, la chanson ‘Overnight’ a été inspirée par des groupes comme Le scénariotout en tirant sur certains classiques Ligne Floride Géorgietandis que ‘Along For The Ride’ est “fortement, fortement, fortement” influencé par des morceaux sur Keith Urbainl’album de 2002 Route dorée. « C’est juste ce grand creuset. Il y a de l’inspiration partout », a-t-il dit.

Le chanteur a admis avoir écrit plus de 150 chansons jusqu’en août 2022 et a réduit ses débuts en solo à ces 5 qui, selon lui, le représentaient le mieux. Commençant par « I Will », la première chanson qu’il a écrite en tant qu’artiste solo, le disque continue sur « Along For The Ride », qui a été inspiré par son désormais fiancé qui a allumé la radio pour chanter une chanson de Beyoncé pendant une route. voyage. “Du jour au lendemain” est ce que Jordan a appelé le “début du voyage” pour lui, écrit à propos de son premier chagrin.

Dans ‘Alabama Girl’, il confie son amour à sa propre fille de l’Alabama, Madison Fendley, à qui il a proposé en décembre pendant les vacances. Jordan termine l’EP avec “Thing About Change”, qu’il a écrit un mois après avoir rencontré Madison. “Je savais qu’après le premier rendez-vous, je voulais passer ma vie avec elle, alors cette chanson est si honnête et vraie”, a déclaré l’artiste montante, ajoutant: “L’EP est un storyboard de ma vie.”

Jordan a également déclaré à HL qu’il prévoyait de retourner directement en studio “dans les trois à six prochains mois” pour couper son prochain lot de musique ! « À tout le moins, nous aurons définitivement plus de musique dans l’année prochaine, à 100 % », a-t-il promis. En attendant, téléchargez et écoutez C’est comme çadésormais disponible partout où vous obtenez votre musique !

