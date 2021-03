« Le futur fils de Barry Allen et Iris West-Allen, Bart est l’adolescent le plus rapide de la planète! Mais en raison du penchant de Bart pour un comportement extrêmement impulsif, les parents stupéfaits, Barry et Iris, auront les mains pleines en essayant d’enseigner la patience à leur nouveau fils. Mais c’est une tâche qu’ils devront accomplir pour que leur famille puisse travailler ensemble et mettre fin à la plus grande menace de Team Flash à ce jour! »

